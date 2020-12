Milijonar in ustanovitelj podjetja z videoigrami umrl zaradi zastrupitve

Po podatkih šanghajske policije je bil kitajski tajkun, ki je umrl na božični dan, zastrupljen. Gre za 39-letnega Lin Qija, predsednika in izvršilnega direktorja podjetja za razvoj videoiger Yoozoo, ki je najbolj znano po strateški igri Game of Thrones: Winter Is Coming. Qi je imel pod palcem več kot 6,8 milijarde juanov (okoli 851 milijonov evrov). Kot glavnega osumljenca je policija navedla njegovega kolega.

Podjetnik je bil zvezda donosnega kitajskega trga videoiger, deloval je tudi na področju filmske produkcije. Podjetje Yoozoo je ustanovil leta 2009 in ga uspešno vodil skozi obdobje, ko se je industrija začela seliti tudi na mobilne telefone. Številni zaposleni, pa tudi nekdanji zaposleni so se v petek zbrali pred Yoozoojevo pisarno, da bi izkazali svoje sožalje. Podjetje je čustveno izjavo objavilo tudi na enem izmed svojih mikroportalov Weibo. "Na svidenje mladost. Ostali bomo skupaj, še naprej bomo prijazni, še naprej verjeli v dobroto in nadaljevali boj proti vsemu slabemu," so zapisali. Objavo je komentiralo na tisoče ljudi, dosegla pa je več kot 290 milijonov ljudi. Številni so se umrlemu poklonili s kaligrafskimi zapisi, saj je bil Lin Qi navdušenec kaligrafije. Poleg tega je bil navdušen tudi nad poezijo, poroča BBC. Podrobnosti o njegovi smrti je za zdaj malo, a kot pravi policija, naj bi bil zastrupljen. Yoozoo je na spletni strani preden je umrl zapisalo, da se je podjetnik slabo počutil, bil sprejet v bolnišnico, a da je bilo njegovo stanje stabilno. Stvari so se dramatično spremenile v petek, ko je družba javnost obvestila, da je njen ustanovitelj umrl. Po poročanju lokalnih medijev naj bi bil trenutno v priporu Xu Yao, ki sicer vodi Yoozoojev oddelek za produkcijo. Nekateri mediji so poročali še, da je bil zastrupljen s fermentirano kitajsko pijačo, in sicer staranim pu'er čajem. Poleg igre Game of Thrones je Yoozoo skupaj s kitajskim Tencent Holdings tudi sozaložnik priljubljene Supercell-ove igre Brawl Stars. Podjetje pa je znano še zaradi povezave s kitajskim znanstvenofantastičnim romanom Tri telesa, saj imajo pravice za izvedbo filmske priredbe. Povezali naj bi se celo z Netflixom.