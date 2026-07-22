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Milijarder proti domačinom: Spor zaradi zaprte pohodniške poti

Bregenz, 22. 07. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
24UR ZVEČER
Pohodniška pot

Luksuzna vila med hribi, milijarder in zaprta planinska pot. Usodna kombinacija, ki je v majhni avstrijski občini na meji z Nemčijo sprožila upor domačinov. Na pobočju nad Bodenskim jezerom stoji nova razkošna vila avstrijskega milijarderja. Težava pa ni samo njena velikost. Del posestva namreč sega čez eno najbolj priljubljenih pohodniških poti proti še bolj priljubljeni razgledni točki. Kaj zahtevajo domačini?

Prekrasni razgledi ... in ne tako krasna zapora. "Pohodniška pot je še nedavno vodila naravnost čez to zemljišče. Novi lastnik pa jo je preusmeril okoli svoje vile. Druga pot ni veliko daljša, a je med domačini povzročila precej razburjenja," je povedal poročevalec nemške RTL iz občine Lochau ob Bodenskem jezeru Max Edelmann.

Milo rečeno, saj v slikovitem kraju s 6.700 prebivalci zdaj kar vre. Številni menijo, da jim je milijarder vzel košček narave, ki je desetletja pripadal vsem. Opozarjajo tudi, da je pravica do prehoda vpisana v zemljiško knjigo. "To, da nekdo preprosto ignorira zakon ... Tudi sam sem gradil hišo in sem moral spoštovati pravila. Ne moreš graditi, kakor ti pade na pamet," meni domačin Gerold Kaufmann.

A denar očitno lahko kupi vse, tudi dovoljenje za gradnjo, se jezijo domačini. Na občini pravijo, da pri spremembi poti niso sodelovali. Zaradi posega so že sprožili upravne postopke, razmišljajo pa celo o civilni tožbi. Kaj pa milijarder Michael Wissler? Seveda vidi stvari drugače. Predstavnica njegove družine poudarja, da je bila preusmeritev poti zakonita. Po njihovem ima lastnik pravico določiti, kje bo potekala pot po njegovem zemljišču, nova trasa pa naj bi le malenkost odstopala od stare.

Kljub ostrim odzivom bi lahko spor vendarle dobil bolj spravljiv epilog. Družina milijarderja in občina naj bi že sedli za skupno mizo in iskali rešitev, ki bi zadovoljila tako lastnika vile kot tudi domačine in številne pohodnike, ki si želijo nazaj svojo dobro staro pot skozi naravo.

Lochau Bodensko jezero pohodniške poti milijarder Avstrija

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KOMENTARJI4

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Pimplc
22. 07. 2026 08.23
kaj ima to veze z ljubenicami
Odgovori
+1
1 0
Julijann
22. 07. 2026 08.09
Saj vidite kaj hočejo tudi pri nas. Piran bi prodal parcele, da bi enkratno zaslužili 3 milijone, a ljudje bi ostali brez " zelenih oaz".
Odgovori
+3
3 0
JAZsemTI
22. 07. 2026 08.07
Glede na to da jim je ponudil alternativno pot bi se lahko reklo, da malo “diši” po faušiji…😏
Odgovori
+2
3 1
seter73
22. 07. 2026 08.06
sama fousija, kot v slovenistanu
Odgovori
+0
1 1
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