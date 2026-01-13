Milijarder za agenta ICE, ki je ustrelil žensko, doniral 10.000 dolarjev

"Celotna situacija je tragična," je Bill Ackman zapisal na omrežju X. In še: "Naša država je močnejša, ko sodelujemo pri reševanju kompleksnih problemov, ki nas delijo."
Kot je znano, je 37-letna Renee Nicole Good za volanom avtomobila v soseski v Minneapolisu umrla pod streli agenta ICE. Trump in njegova administracija jo poskušata prikazati kot ekstremistko, Urad za domovinsko varnost trdi, da je policista poskušala povoziti in ubiti.
Kot je povedala predstavnica ameriškega ministrstva za domovinsko varnost Tricia McLaughlin, je agent žensko ustrelil, ker je "ovirala organe pregona in svoje vozilo spremenila v orožje, da bi ubila ali povzročila telesne poškodbe zveznim organom pregona". Po njenih besedah se je "policist bal za lastno življenje".
Vendar pa video dokazi, ki so jih analizirali strokovnjaki in analitiki, kažejo drugače. Eden od njih prikazuje, kako Goodova sedi v vozilu, ki se mu približajo agenti ICE, slišati je sirene pa tudi piščalke protestnikov. 37-letnica z avtomobilom stoji sredi ceste, okno na vozilu je spuščeno, ko se ji agent približa. "Vse je v redu, stari. Nisem jezna nate," v kamero reče ženska, medtem ko se agent z mobitelom v roki sprehodi okoli vozila in ga snema. Ko poskuša drugi agent odpreti vrata njenega vozila, ženska spelje in se sodeč po analizah posnetkov skuša izogniti Rossu, ki stoji pred vozilom, a ga ob tem, kot se zdi, podrsa. Sledijo trije smrtonosni streli.
Po streljanju je na posnetku slišati nekoga, ki Goodovo označi za "prekleto prasico". Na vprašanje, ali je bil to Rossov glas, je sekretarka urada za domovinsko varnost Kristi Noem za CNN povedala: "Lahko bi bil."
Doniral bi tudi zanjo
Ackman, ki je na volitvah leta 2024 podprl Trumpa, je po poročanju revije Forbes povedal, da podpira zbiranje sredstev za agenta Rossa, ker "trdno verjame v pravno načelo, da je nekdo nedolžen, dokler se mu ne dokaže krivda".
Povedal je sicer še, da je nameraval denar donirati tudi na strani, ustanovljeni za družino Good, vendar je bilo to takrat že onemogočeno. Donacije na strani GoFundMe za družino Good so se za vikend ustavile, potem ko so v zgolj dveh dneh zbrali kar 1,5 milijona dolarjev (skoraj 1,3 milijona evrov), vključno z anonimno donacijo v višini 50.000 dolarjev (42.800 evrov) in 10.000 dolarji (8.500 evrov) aktivista Carlosa Eduarda Espine.
1,5 milijona dolarjev je 30-kratnik prvotnega cilja v višini 50.000 dolarjev (42.800 evrov), organizator pa je dejal, da bo denar nakazan v sklad za družino Goodove. Vse, ki želijo donirati, je spodbudil k temu, da poiščejo nek drug dobrodelni namen.
Stran v podporo Rossu, ki Goodovo označuje za "teroristko" in trdi, da je bil agent "1000-odstotno upravičen do streljanja", je od svoje ustanovitve pred tremi dnevi zbrala skoraj 375.000 dolarjev (321.500 evrov). Ackman je daleč največji donator, sledijo mu anonimna donacija v višini 5000 dolarjev (4280 evrov) in 14 donacij v višini 1000 dolarjev (850 evrov).
Ackman je upravitelj hedge sklada, njegovo premoženje je ocenjeno na 9,3 milijarde dolarjev (skoraj 8 milijard evrov), kar ga uvršča na 359. mesto najbogatejših ljudi na svetu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.