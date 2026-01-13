Milijarder za agenta ICE, ki je ustrelil žensko, doniral 10.000 dolarjev

"Celotna situacija je tragična," je Bill Ackman zapisal na omrežju X. In še: "Naša država je močnejša, ko sodelujemo pri reševanju kompleksnih problemov, ki nas delijo." Kot je znano, je 37-letna Renee Nicole Good za volanom avtomobila v soseski v Minneapolisu umrla pod streli agenta ICE. Trump in njegova administracija jo poskušata prikazati kot ekstremistko, Urad za domovinsko varnost trdi, da je policista poskušala povoziti in ubiti.

Protesti zaradi smrti Renee Nicole Good FOTO: AP

Kot je povedala predstavnica ameriškega ministrstva za domovinsko varnost Tricia McLaughlin, je agent žensko ustrelil, ker je "ovirala organe pregona in svoje vozilo spremenila v orožje, da bi ubila ali povzročila telesne poškodbe zveznim organom pregona". Po njenih besedah se je "policist bal za lastno življenje". Vendar pa video dokazi, ki so jih analizirali strokovnjaki in analitiki, kažejo drugače. Eden od njih prikazuje, kako Goodova sedi v vozilu, ki se mu približajo agenti ICE, slišati je sirene pa tudi piščalke protestnikov. 37-letnica z avtomobilom stoji sredi ceste, okno na vozilu je spuščeno, ko se ji agent približa. "Vse je v redu, stari. Nisem jezna nate," v kamero reče ženska, medtem ko se agent z mobitelom v roki sprehodi okoli vozila in ga snema. Ko poskuša drugi agent odpreti vrata njenega vozila, ženska spelje in se sodeč po analizah posnetkov skuša izogniti Rossu, ki stoji pred vozilom, a ga ob tem, kot se zdi, podrsa. Sledijo trije smrtonosni streli.

Po streljanju je na posnetku slišati nekoga, ki Goodovo označi za "prekleto prasico". Na vprašanje, ali je bil to Rossov glas, je sekretarka urada za domovinsko varnost Kristi Noem za CNN povedala: "Lahko bi bil."

Doniral bi tudi zanjo