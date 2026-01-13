Naslovnica
Tujina

Milijarder za agenta ICE, ki je ustrelil žensko, doniral 10.000 dolarjev

Washington, 13. 01. 2026 09.15 pred 35 minutami 3 min branja 18

Avtor:
U.Z.
Bill Ackman

Bill Ackman, milijarder in Trumpov podpornik, je v okviru zbiranja sredstev za Jonathana Rossa, agenta ameriške službe za priseljevanje in nadzor meja ICE, ki so ga prejšnji teden v Minneapolisu posneli, kako je ustrelil 37-letno Renee Good, doniral 10.000 dolarjev (8500 evrov).

"Celotna situacija je tragična," je Bill Ackman zapisal na omrežju X. In še: "Naša država je močnejša, ko sodelujemo pri reševanju kompleksnih problemov, ki nas delijo."

Kot je znano, je 37-letna Renee Nicole Good za volanom avtomobila v soseski v Minneapolisu umrla pod streli agenta ICE. Trump in njegova administracija jo poskušata prikazati kot ekstremistko, Urad za domovinsko varnost trdi, da je policista poskušala povoziti in ubiti.

Protesti zaradi smrti Renee Nicole Good
Protesti zaradi smrti Renee Nicole Good
FOTO: AP

Kot je povedala predstavnica ameriškega ministrstva za domovinsko varnost Tricia McLaughlin, je agent žensko ustrelil, ker je "ovirala organe pregona in svoje vozilo spremenila v orožje, da bi ubila ali povzročila telesne poškodbe zveznim organom pregona". Po njenih besedah se je "policist bal za lastno življenje".

Vendar pa video dokazi, ki so jih analizirali strokovnjaki in analitiki, kažejo drugače. Eden od njih prikazuje, kako Goodova sedi v vozilu, ki se mu približajo agenti ICE, slišati je sirene pa tudi piščalke protestnikov. 37-letnica z avtomobilom stoji sredi ceste, okno na vozilu je spuščeno, ko se ji agent približa. "Vse je v redu, stari. Nisem jezna nate," v kamero reče ženska, medtem ko se agent z mobitelom v roki sprehodi okoli vozila in ga snema. Ko poskuša drugi agent odpreti vrata njenega vozila, ženska spelje in se sodeč po analizah posnetkov skuša izogniti Rossu, ki stoji pred vozilom, a ga ob tem, kot se zdi, podrsa. Sledijo trije smrtonosni streli.

Preberi še Zadnje besede 37-letne Renee pred streli agenta ICE: Nisem jezna nate

Po streljanju je na posnetku slišati nekoga, ki Goodovo označi za "prekleto prasico". Na vprašanje, ali je bil to Rossov glas, je sekretarka urada za domovinsko varnost Kristi Noem za CNN povedala: "Lahko bi bil."

Doniral bi tudi zanjo

Ackman, ki je na volitvah leta 2024 podprl Trumpa, je po poročanju revije Forbes povedal, da podpira zbiranje sredstev za agenta Rossa, ker "trdno verjame v pravno načelo, da je nekdo nedolžen, dokler se mu ne dokaže krivda".

Povedal je sicer še, da je nameraval denar donirati tudi na strani, ustanovljeni za družino Good, vendar je bilo to takrat že onemogočeno. Donacije na strani GoFundMe za družino Good so se za vikend ustavile, potem ko so v zgolj dveh dneh zbrali kar 1,5 milijona dolarjev (skoraj 1,3 milijona evrov), vključno z anonimno donacijo v višini 50.000 dolarjev (42.800 evrov) in 10.000 dolarji (8.500 evrov) aktivista Carlosa Eduarda Espine.

1,5 milijona dolarjev je 30-kratnik prvotnega cilja v višini 50.000 dolarjev (42.800 evrov), organizator pa je dejal, da bo denar nakazan v sklad za družino Goodove. Vse, ki želijo donirati, je spodbudil k temu, da poiščejo nek drug dobrodelni namen.

Stran v podporo Rossu, ki Goodovo označuje za "teroristko" in trdi, da je bil agent "1000-odstotno upravičen do streljanja", je od svoje ustanovitve pred tremi dnevi zbrala skoraj 375.000 dolarjev (321.500 evrov). Ackman je daleč največji donator, sledijo mu anonimna donacija v višini 5000 dolarjev (4280 evrov) in 14 donacij v višini 1000 dolarjev (850 evrov).

Ackman je upravitelj hedge sklada, njegovo premoženje je ocenjeno na 9,3 milijarde dolarjev (skoraj 8 milijard evrov), kar ga uvršča na 359. mesto najbogatejših ljudi na svetu.

donacija denar Bill Ackman milijarder agent ICE streljanje Minneapolis

Hrvaški župnik razkril, koliko prispevkov je zbral med božičem

V Iranu več trupel kot odgovorov

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
red12
13. 01. 2026 10.04
Če ti reče agent ustavi ali policaj narediš in pika !!! ne vem kaj je študiral ta Karen ?
Odgovori
+1
1 0
Artechh
13. 01. 2026 10.03
Kake to pokate 😂. Zdej če ga je želela ubiti je pod vprašajem g je p konkretno zadela, po temko je blokirala njihove naloge, se upirala aretaciji in poskušala zbežati."Trump in njegova administracija jo poskušata prikazati kot ekstremistko, Urad za domovinsko varnost trdi, da je policista poskušala povoziti in ubiti."
Odgovori
+1
1 0
kr nekdo
13. 01. 2026 10.03
Lahko samo rečem, da se upošteva uradne osebe in se ne vozi z vozilom dokler si v postopku. Tako, da glede na to, da ni upoštevala uradnikov.
Odgovori
0 0
Victoria13
13. 01. 2026 10.03
Vsaka zgodba ima dve plati...
Odgovori
0 0
OldSkul
13. 01. 2026 10.02
Glede na zgodovinska in tudi trenutna dogajanja v Ameriki mislim ,da je jasno da pametovanje in jezikanje policiji oz. neki X osebi s strelnim orožjem ni pametno. Še prehitro se znajdeš v mrtvašnici.
Odgovori
+1
1 0
kakorkoliže
13. 01. 2026 09.59
Ta svet gre v maloro, doniral morilcu, ki je ubil neoboroženo žensko, samohranilko, mater treh otrok.
Odgovori
-2
2 4
BBcc
13. 01. 2026 10.03
Ko pride na oblast desnica v Ameriki se vse še poslabša.
Odgovori
-1
0 1
Zmaga Ukrajini
13. 01. 2026 09.59
To samo potrjuje rek, da so povsod pacienti. Sicer se NAČELOMA strinjam z njegovo tezo, da je vsak nedolžen, dokler se mu krivda ne dokaže, vendar v takih primerih, ko obstaja miljavžent posnetkov, ki so jih posneli mimoidoči oz. prisotni, bo težko prodajal zgodbice o morilčevi nedolžnosti. Enako kot trampljeva falanga ne bo prepričala nikogar, da je bila Renee teroristka, ki je hotela povoziti agenta ICE. Zgodil se je nov "George Floyd", poleg miljavžent drugih primerov, v katerih je ameriška policija ubila/usmrtila nedolžne ljudi, najraje temnopolte. Trampelj je mnogo prebutast, da bi se zmogel ustrezno odzvati v tem primeru. In ljudje so kajpak množično na ulicah. Razumnim logično.
Odgovori
+0
2 2
Ana desetnica
13. 01. 2026 10.05
mislim, da je vprašanje nedolžnosti stvar sodišča. Človek je samo prispeval denar za odvetnika. Nikoli ni rekel, da je nedolžen. O tem naj odloči sodišče.
Odgovori
0 0
hansola
13. 01. 2026 09.58
Kdorkoli ima oči in lastno pamet vidi, da je agent umoril žensko, ko slišiš pa še avdio zraven pa je samo še kristalno jasno. Ob vseh poročilih kaj vse se dogaja z ICe jih lahko podpirajo samo še psihopati ali nazi simpatizerji. Ker ICE je Trumpov Gestapo.
Odgovori
+0
4 4
oježeš
13. 01. 2026 09.58
Nekako ne razumem zakaj donacije za agenta, ki je ustrelil žensko? Mogoče za pobudo, da bi lahko ustrelil še koga?
Odgovori
+1
3 2
Yon Dan
13. 01. 2026 09.58
Hotela je povoziti agenta, ki je že bil resno ranjen, skrajna levičarka.
Odgovori
+2
4 2
Volja
13. 01. 2026 09.58
Ackmann noče priznati, da je že vsakemu nedolžnemu drzavljanu jasno, da dlje ostane na mestu, slabse jo odnese ..Govor župana razkrije vso resnico, da predstavljajo ti agenti NEVARNOST za meščane...veliko jih je bilo poškodovanih....deportirali so celo Boba Dylana, pa Princea...glasbene ikone??,
Odgovori
-1
1 2
Roadkill
13. 01. 2026 09.57
Ne vem točno kdo je Bill Ackman, vem pa da vreden ni veliko
Odgovori
-2
0 2
špaget
13. 01. 2026 09.56
Njena žena je snemala s telefonom. Zakaj tega posnetka ni nikjer? Si ne želi dokazat njene nedolžnosti? A je mogoče samo posneto iz takega kota, da ne izgleda dobro za njih.
Odgovori
+0
1 1
Rafael Kramar
13. 01. 2026 09.54
Bravo Ackmann!!
Odgovori
+2
4 2
Roadkill
13. 01. 2026 09.54
Pol vidite kam pes taco moli. Na eni strani peščica izredno bogatih na drugi stari pa omejevanje svobode in demokracije, vedno večje razlike....2 svetova
Odgovori
+1
5 4
Kmecka logika
13. 01. 2026 09.43
Pa o cem se vi pogovarjate...ja najboljs da se kermu v glavo pade da se bomo mal streljal pa potem nakazoval donacije za storilca in zrtev...ta svet je res bolan
Odgovori
-3
2 5
bibaleze
