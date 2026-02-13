Naslovnica
Tujina

Trumpovo darilo milijarderjem

Washington, 13. 02. 2026 13.17 pred 44 minutami 6 min branja 27

Avtor:
Karmelina Husejnović
Donald Trump

ZDA so trenutno drugi največji onesnaževalec podnebja na svetu, takoj za Kitajsko. Trump pa je zdaj odpravil še regulacijo izpustov toplogrednih plinov iz avtomobilov. Poteza je razburila okoljevarstvenike in podnebne znanstvenike, ki se bojijo, da bo sledila še deregulacija elektrarn in drugih onesnaževalcev. In medtem ko Trump trdi, da bo s tem Američanom prihranil "bilijone dolarjev", pa kritiki opozarjajo, da je poteza zgolj "darilo" milijarderjem, ki bodo na račun zdravja in okolja lahko kovali še večje dobičke. Majhna skupina konservativnih lobistov pa naj bi že 16 let pripravljala teren za odpravo te regulacije.

"Uradno odpravljamo tako imenovano ugotovitev o ogroženosti," je v četrtek novinarjem povedal ameriški predsednik Donald Trump, ki politike prejšnjih vlad označuje za katastrofalne in trdi, da regulacije nimajo nič opraviti z javnim zdravjem. "To je bila velika prevara. To je bilo ropanje države s strani Baracka Obame in Joeja Bidna," je dejal Trump. Ukrep je ključni korak pri odpravi omejitev ogljikovega dioksida (CO2), metana in štirih drugih toplogrednih plinov, za katere znanstveniki trdijo, da povzročajo segrevanje ozračja in torej podnebne spremembe.

Preberi še Trump preklical znanstveno ugotovitev o podnebnih spremembah

Vlada s tem več nima podlage, da zahteva merjenje, poročanje in omejevanje onesnaževanja, ki ga povzročajo avtomobili in tovornjaki. Promet pa velja za največji vir onesnaževanja s CO2 v ZDA. Ameriška agencija za varstvo okolja (EPA) je sporočila, da bo ukrep ZDA prihranil 1,3 bilijona dolarjev (1,1 bilijona evrov), Trump pa trdi, da bo ukrep "ameriškim potrošnikom prihranil bilijone dolarjev". Kako so prišli do teh ocen, niso pojasnili.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Znanstveniki medtem opozarjajo, da Trumpova administracija namerno zavaja. Analiza okoljevarstvene skupine Environmental Defense Fund je ugotovila, da bi popolna razveljavitev ugotovitve o ogroženosti v kombinaciji s Trumpovim predlogom za zmanjšanje standardov za motorna vozila do leta 2055 povzročila kar 18 milijard ton več CO2 in drugih onesnaževal, ki segrevajo planet. ZDA pa bo imela zaradi tega do 4,7 bilijona dolarjev (3,96 bilijona evrov) dodatnih stroškov zaradi posledic onesnaženja podnebja in zraka. Dodatno onesnaženje bi lahko do leta 2055 povzročilo kar 58.000 prezgodnjih smrti in 37 milijonov napadov astme, je sporočila skupina.

Trump je ugotovitev o ogroženosti odpravil le mesec dni po tem, ko so ZDA napovedale, da se umikajo iz pariškega sporazuma, v okviru katerega so se države leta 2015 zavezale k omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija. S tem so postale edina država med skoraj 200 državami, ki je to storila. Prav tako so se ZDA umaknile iz vodilnega svetovnega združenja podnebnih znanstvenikov. EPA pa je s svojih spletnih strani odstranila tudi ključne znanstvene podatke in podatke, osredotočene na podnebje.

Kaj je 'ugotovitev o ogroženosti'?

Ugotovitev o ogroženosti (angleško: endangerment finding) je pravna in znanstvena osnova, ki je ameriški vladi omogočala regulacijo izpustov toplogrednih plinov. Ugotovitev je temeljila na več kot 200 straneh raziskav in dokazov, da kopičenje toplogrednih plinov v ozračju ogroža javno zdravje in dobro počutje. 

Ugotovitev temelji na sodbi Vrhovnega sodišča iz leta 2007, ki je določila, da so toplogredni plini onesnaževala kot jih definira Zakon o čistem zraku. Ameriška agencija za varstvo okolja (EPA) je leta 2009 ugotovila, da šest toplogrednih plinov ogroža zdravje ljudi in okolja in da jih je zato treba regulirati. 

Joseph Goffman, ki je bil med mandatom Joeja Bidna vodja oddelka za zrak pri EPA, pričakuje, da bo agencija svoje argumente, osredotočene na vozila, uporabila tudi za stacionarne onesnaževalce, da bi ovrgla ugotovitev o ogroženosti za vse vire emisij toplogrednih plinov, poroča britanski The Guardian.

"Namesto da bi se danes celotna hišica iz kart vseh podnebnih predpisov EPA naenkrat zrušila, bo to kot padanje vrste domin," pravi Goffman, ki je pomagal napisati in izvajati Zakon o čistem zraku in je neposredno delal na ugotovitvi o ogroženosti.

Z odpravo ugotovitve o ogroženosti iz leta 2009 lahko Trumpova vlada lažje razveljavi še druga pravila, ki zmanjšujejo onesnaževanje okolje iz elektrarn ter naftnih in plinskih obratov, čeprav bo za njihovo razveljavitev potreben ločen postopek. Trumpova agencija za varstvo okolja je ločeno že predlagala ugotovitev, da emisije iz elektrarn "ne prispevajo bistveno k nevarnemu onesnaževanju zraka" in zato ne bi smele biti regulirane.

ZDA so trenutno drugi največji onesnaževalec podnebja na svetu, takoj za Kitajsko, hkrati pa so tudi država, ki je od industrijske revolucije v ozračje izpustila največ toplogrednih plinov. Pretekle emisije dolgoživih toplogrednih plinov pa pomembno prispevajo k trenutnemu segrevanju.

Dolgoletna prizadevanja lobistov obrodila sadove

Ameriška vlada – ki jo vodi predsednik, ki podnebne spremembe označuje za "prevaro", podnebne znanstvenike pa za "neumne ljudi" – torej meni, da se velika večina znanstvenikov po vsem svetu moti in da vse bolj topel planet ni takšna grožnja, kot kažejo desetletja raziskav. Gre za zavračanje dejstva, ki so ga desetletja sprejemali tako republikanski kot demokratski predsedniki ZDA.

A to ni "zrastlo" na njegovem zeljniku. Majhna, a izjemno vplivna skupina konservativnih pravnikov je v zadnjih 16 letih sistematično pripravljala teren za odpravo ameriške podnebne regulacije. Njihov končni cilj ni bil postopno rahljanje pravil, temveč odstranitev same pravne podlage, ki ameriški vladi omogoča boj proti podnebnim spremembam, poroča The New York Times. S to zadnjo Trumpovo potezo so se njihova dolgoletna prizadevanja obrestovala. Razveljavitev ugotovitve o ogroženosti, če bo potrjena na sodišču, bi pomenila, da EPA izgubi pristojnost za regulacijo izpustov, ne glede na politično sestavo prihodnjih vlad. 

Ob tem je The New York Times spomnil, da je Trumpova volilna kampanja leta 2024 od naftne in plinske industrije prejela kar 450 milijonov dolarjev (379 milijonov evrov) donacij. 

Trump napovedal deregulacijo
Trump napovedal deregulacijo
FOTO: AP

Skupina, v kateri so po navedbah The New York Timesa ključni štirje akterji – Mandy Gunasekara, Jonathan Brightbill, Russ Vought in Jeff Clark – naj bi že leta 2022 začela zbirati sredstva (okoli dva milijona dolarjev) za alternativne "znanstvene" študije, pripravo pravnih argumentov in gradnjo arhiva materialov za prihodnjo republikansko vlado. Ko je Trump zmagal na volitvah, je bil politični načrt za naslednjo republikansko vlado – Project 2025, v katerem je varovanje okolja obravnavano kot ideološki in ekonomski problem – pripravljen do zadnje podrobnosti.

Skupina ne predstavlja večinskega mnenja javnosti niti večinskega mnenja republikanske stranke. Namesto boja za vsak posamezni predpis so se lotili samega izvora – oblasti. Če jim uspe tudi na Vrhovnem sodišču, bodo podnebne regulacije v ZDA odvisne izključno od kongresa, kjer soglasja praktično ni.

Trumpovo darilo milijarderjem?

In čeprav Trumpova administracija trdi, da si bodo Američani zdaj lažje privoščili avtomobil, pa kritiki opozarjajo, da bo deregulacija najbolj prizadela navadne ljudi. Odprava pravil glede omejevanja onesnaževanja bo imela uničujoče posledice za ameriški delavski razred, poudarja Jason Walsh, izvršni direktor koalicije sindikatov in okoljskih skupin BlueGreen Alliance. "Milijarderji, kot je Donald Trump, ne trpijo zaradi uničenja, ki ga povzročajo podnebne spremembe. Trpijo delovni ljudje," je jasen. 

"Vse to je del avtoritarnega načrta Trumpove administracije, da dejstva nadomesti s propagando, z namenom, da se peščica še dodatno obogati, medtem ko škoduje ostalim," pravi Rachel Cleetus iz zagovorniške skupine Zveza zaskrbljenih znanstvenikov. Kot pravi, se je prvi mož EPE Lee Zeldin, v celoti odpovedal odgovornosti za zaščito našega zdravja in okolja. 

"Ta odločitev jasno kaže, da je Trump pripravljen naše družine narediti še bolj bolne in manj varne, vse v korist peščice milijarderjev, ki onesnažujejo. Zeldin in Trump našim družinam sporočata: pustili vas bomo, da zbolevate in gledali, kako vaši stroški za zdravstvo strmo naraščajo, samo da bodo direktorji naftnih in plinskih podjetij lahko imeli dobiček," je Trumpovo potezo komentiral Alex Witt iz okoljske zagovorniške skupine Climate Power. 

Preberi še Druga največja onesnaževalka uradno izstopa iz pariškega sporazuma

Okoljevarstveniki so Trumpovo potezo označili za nezakonito, mnoge okoljevarstvene skupine pa so napovedale tožbo proti EPA. Gre za najbolj agresivno, brezobzirno dejanje razgradnje varstva javnega zdravja v 55-letni zgodovini agencije, meni Dominique Browning, direktorica in soustanoviteljica okoljske zagovorniške skupine Moms Clean Air Force.

Tožbo napoveduje tudi zvezna država Kalifornija. "Če bo ta neodgovorna odločitev preživela pravno izpodbijanje, bo to privedlo do več smrtonosnih požarov v naravi, več smrti zaradi ekstremne vročine, več poplav in suš, ki jih povzročajo podnebne spremembe, ter večjih groženj skupnostim po vsej državi – in to medtem ko EPA zavrača prepričljivo znanost, ki je desetletja varovala javno zdravje," je dejal kalifornijski guverner Gavin Newsom.

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je dejal, da bo razveljavitev zakona Američane naredila "manj varne, manj zdrave in manj sposobne za boj proti podnebnim spremembam – vse zato, da bi industrija fosilnih goriv lahko zaslužila še več denarja"

Tudi nekdanji državni sekretar John Kerry, ki je bil tudi odposlanec Joeja Bidna za podnebne spremembe, je potezo označil za "neameriško". Opozoril je, da odprava ugotovitve povzroča "ogromno škodo ljudem in premoženju po vsem svetu". "Ignoriranje opozorilnih znakov ne bo ustavilo nevihte, pač pa bo na njeno pot postavilo še več Američanov," je dejal Kerry. 

Razlagalnik

Pariški sporazum je mednarodni pravno zavezujoč sporazum o podnebnih spremembah, ki je bil sprejet leta 2015 na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah v Parizu. Njegov glavni cilj je bil omejiti globalno segrevanje na znatno pod dvema stopinjama Celzija glede na predindustrijske ravni, s prizadevanji za omejitev dviga temperature na 1,5 stopinje Celzija. Sporazum vključuje zaveze držav k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in krepitvi njihove sposobnosti prilagajanja na podnebne spremembe. Cilj je, da do konca stoletja dosežemo podnebno nevtralnost.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
trump deregulacija onesnaževanje podnebne spremembe

Stoletno prijateljstvo s Kubo: 'Mehika nas ni pozabila'

KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Actual Asparagus
13. 02. 2026 14.16
Podatki za jokice: tako da hitro na TEMU in Shein.... 1 🇨🇳 China 13 300 32,9 % 2 🇺🇸 United States 4 680 11,6 % 3 🇮🇳 India 2 960 7,3 % 4 mask 2 070 5,1 % 5 🇯🇵 Japan 945 2,3 % 6 🇮🇷 Iran 779 1,9 % 7 🇮🇩 Indonesia 675 1,7 % 8 🇸🇦 Saudi Arabia 623 1,5 % 9 🇩🇪 Germany 583 1,4 % 10 🇨🇦 Canada 575 1,4 % 11 🇰🇷 South Korea 636 1,6 % 12 🇧🇷 Brazil 476 1,2 % 13 🇲🇽 Mexico 490 1,2 % 14 🇬🇧 United Kingdom 350 0,9 % 15 🇹🇷 Turkey 448 1,1 % 16 🇿🇦 South Africa 456 1,1 % 17 🇦🇺 Australia 400 1,0 % 18 🇫🇷 France 300 0,8 % 19 🇮🇹 Italy 290 0,7 % 20 🇪🇸 Spain 270 0,7 %
Odgovori
0 0
M_teoretik
13. 02. 2026 14.15
Pa ne da je prebral knjigo Miša Akalaja!?
Odgovori
0 0
GAYPROPAGANDA
13. 02. 2026 14.10
Ti desničarji bodo čisto uničili svet!
Odgovori
+1
2 1
sabro4
13. 02. 2026 14.14
mislim da ste ga bolj woke ideologija kot stabilni genij
Odgovori
-1
0 1
NeXadileC
13. 02. 2026 14.10
Še vedno boljše, kakor tole EU zeleno bolezensko religiozno izmakučeno miralno stanje, ki pelje v propad.
Odgovori
+0
2 2
vlahov
13. 02. 2026 14.04
Ljudje so uvideli , Ameriški volilci , da je vse to finta Ž. Hvala Trump
Odgovori
+0
3 3
Mizainstol
13. 02. 2026 13.59
Kako je sele derugilirana Slovenija, ce je Ljubljana ena najbolj onesnazenih mest na svetu.
Odgovori
+0
2 2
8282
13. 02. 2026 14.03
Kje pa ti te informacije dobivaš? Bog pomagaj
Odgovori
+2
2 0
GAYPROPAGANDA
13. 02. 2026 14.11
Na Nori24!
Odgovori
+1
2 1
kakorkoliže
13. 02. 2026 13.43
CO2 je hrana za rastline.
Odgovori
-2
2 4
Greznica
13. 02. 2026 13.47
in zrak zate ... trol
Odgovori
+2
3 1
Vrhovni poveljnik
13. 02. 2026 14.14
Postani še ti hrana za ciprese.
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
13. 02. 2026 13.40
Res sem ponosen,da SDS podpira modrega Trumpa..
Odgovori
+5
7 2
Verus
13. 02. 2026 13.40
službe za tisoče ljudi, ekonomija... levičartstvo bo ubilo svet, ne Trump.
Odgovori
-8
3 11
gozdar1
13. 02. 2026 13.43
Dobički za energetsko industrijo in država bogate z nafto,..j. zanamce ki bodo pokasirali. Ko bodo podnebni begunci pred našimi vrati boste pa zopet v luft skakali.
Odgovori
+3
5 2
Verus
13. 02. 2026 13.46
ninstop s slamnatimi možmi rinete nad dejstva. Sprali so vam mozgane z floskulami o tem, da so begunci iz specificnih drzav posledica razvoja drugih. Kaj, a planet kar rece "american ma nafto. zato bo Nigerija revna"?!? Daj odrastite ze enkrat piz*@
Odgovori
+0
1 1
gozdar1
13. 02. 2026 13.53
Dejansko nihče ni trdil, da je kriv razvoj ampak podnebne spremembe. Tvoj zapis nima nobenega repa ne glave, razen nekih nepovezanih floskul. Ena kanada ima sicer precej več nafte kot američan.
Odgovori
0 0
8282
13. 02. 2026 14.04
juhuuu službe za tisoče, ki ti nič ne pomaga če svet razpada. Če ne vrjameš v onesnaževanje in globalno segrevanje bo treba nazaj v osnovno šolo.
Odgovori
0 0
ho?emVšolo
13. 02. 2026 13.38
Kaj pravi Musk, ko bodo ljudje množično odklanjali električna vozila?
Odgovori
-1
0 1
suleol
13. 02. 2026 13.33
super mi pa vsi pa etni zeleni in zato bomo placevali ceno. samo mi evropejci bomo ocistili planet zrak haha
Odgovori
-1
1 2
cirenij
13. 02. 2026 13.29
Danes sta Trump in Putin čestitala Srbiji ob dnevu državnosti. Naši pa samo vedno pogrevajo te protestnike in nič pozitivnega.
Odgovori
-2
2 4
suleol
13. 02. 2026 13.33
nasi bojo kosovarjem pa palestincem
Odgovori
-2
1 3
8282
13. 02. 2026 13.57
Pravilno iz naše strani :)
Odgovori
0 0
MasteRbee
13. 02. 2026 13.28
Anarhičen "zeleni prehod" je že stal človeštvo bilijone dolarjev... Danes so popolnoma obrobnega pomena, Zeleni CO2 anarhisti najdražja bratovščina človeštva.
Odgovori
-2
1 3
lokson
13. 02. 2026 13.27
Ti samo poglej brihtole, kako zopet vse vedo. Sploh veste, zakaj se gre. Očitno ne in ste zopet nasedli populističnemu zapisu. Gre se, zaradi nesmotrne porabe trilijonov!! , za tki. brez ogljični odtis. V tem je zajeto marsikaj in ne samo to, kot poskuša avtor članka prikazati. Bidnova administracija, sestavljena samo iz totalno nerelevantnih osebkov na to temo, katera je vse črpala iz nekih apokaliptičnih zapisov posameznikov, je pripravila študijo, za katero bi porabili TRILIJONE!!!! Sem gledal zasliševanja v A. senatu, kjer so predlagatelji zagovarjali svoje teorije. Niti!!!! eden od teh, kateri so zagovarjali te študije, ni znal na vprašanje enega od senatorjev odgovoriti, koliko je dejansko prisotnega tega famoznega CO2 v našem ozračju. To je bila prava burleska in predvsem žalitev za razum. Na vprašanje, če res porabimo ves ta denar, koliko bi to vplivalo na znižanje temperature v globalnem smislu. NIČ od nič, ni prišlo iz njihovih ust. Niso vedeli nič!!!!!! Samo floskule, s katerimi nas dnevno filajo. Če bi upoštevali samo polovico predlogov s katerimi so pobudniki prišli v senat, ekonomija kompletno propade v letu in pol. Seveda so MS mediji zadevo takoj pograbili in v svojem stilu začeli zadeve prikazovati tako, da novi administraciji ni mar za okolje, da jim ni mar za otroke in podobne čustvene pogruntavščine s katerimi operira umazan medijski svet. Niti eden od teh medijev ni izpostavil, da je predlog utopična znanstvena fantastika in da je v praksi neizvedljiv. Vse kar nam je Evropska zelena kamarila do sedaj storila, je pravljica za lahko noč, v primerjavi s tem, kaj so te "eksperti" prinesli na mizo. Pa ima Evropa nemalo težav, zaradi teh nepremišljenih ukrepov, kateri počasi in vztrajno uničujejo naše ekonomijo. Kitajc, se pa smeji in predvsem služi in to ogromno. Si kdo predstavlja kaj bi bilo, če sedaj, ta trenutek cel svet preneha črpat nafto??. Čez dva meseca nas ni. Potolčemo se med seboj za še razpoložljive dobrine in veljal bi zakon močnejšega. Te, bi prepovedali vse, ne zavedajoč se, kaj to potegne za seboj. Pljuvači!!! Dajte malce preverit, predno začnete na polno srati po nekom.
Odgovori
-3
1 4
gozdar1
13. 02. 2026 13.40
Dejansko so naftni,.. lobiji dosegli svoje, seveda imajo denar za širjenje propagande kar potrejuje pričujoči zapis. Naftna,.. industrija je eden največjih donatorjev zato se v senatu vodijo tovrstne razprave, katere so žalitev zdravega razuma.
Odgovori
+0
1 1
Lark
13. 02. 2026 13.23
Dobro, tudi milijonarji, in milijarderji niso trpeli zaradi višjih cen vsega, kot posledice. Prvo so bili zabiti zakoni, drugo je zabita odprava. Mogoče lahko zdaj končno pridemo do smiselne rešitve?
Odgovori
+4
4 0
