Trumpovo darilo milijarderjem?

"Uradno odpravljamo tako imenovano ugotovitev o ogroženosti," je v četrtek novinarjem povedal ameriški predsednik Donald Trump, ki politike prejšnjih vlad označuje za katastrofalne in trdi, da regulacije nimajo nič opraviti z javnim zdravjem. "To je bila velika prevara. To je bilo ropanje države s strani Baracka Obame in Joeja Bidna," je dejal Trump. Ukrep je ključni korak pri odpravi omejitev ogljikovega dioksida (CO2), metana in štirih drugih toplogrednih plinov, za katere znanstveniki trdijo, da povzročajo segrevanje ozračja in torej podnebne spremembe.

Vlada s tem več nima podlage, da zahteva merjenje, poročanje in omejevanje onesnaževanja, ki ga povzročajo avtomobili in tovornjaki. Promet pa velja za največji vir onesnaževanja s CO2 v ZDA. Ameriška agencija za varstvo okolja (EPA) je sporočila, da bo ukrep ZDA prihranil 1,3 bilijona dolarjev (1,1 bilijona evrov), Trump pa trdi, da bo ukrep "ameriškim potrošnikom prihranil bilijone dolarjev". Kako so prišli do teh ocen, niso pojasnili.

Donald Trump FOTO: AP

Znanstveniki medtem opozarjajo, da Trumpova administracija namerno zavaja. Analiza okoljevarstvene skupine Environmental Defense Fund je ugotovila, da bi popolna razveljavitev ugotovitve o ogroženosti v kombinaciji s Trumpovim predlogom za zmanjšanje standardov za motorna vozila do leta 2055 povzročila kar 18 milijard ton več CO2 in drugih onesnaževal, ki segrevajo planet. ZDA pa bo imela zaradi tega do 4,7 bilijona dolarjev (3,96 bilijona evrov) dodatnih stroškov zaradi posledic onesnaženja podnebja in zraka. Dodatno onesnaženje bi lahko do leta 2055 povzročilo kar 58.000 prezgodnjih smrti in 37 milijonov napadov astme, je sporočila skupina.

Trump je ugotovitev o ogroženosti odpravil le mesec dni po tem, ko so ZDA napovedale, da se umikajo iz pariškega sporazuma, v okviru katerega so se države leta 2015 zavezale k omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija. S tem so postale edina država med skoraj 200 državami, ki je to storila. Prav tako so se ZDA umaknile iz vodilnega svetovnega združenja podnebnih znanstvenikov. EPA pa je s svojih spletnih strani odstranila tudi ključne znanstvene podatke in podatke, osredotočene na podnebje.

Kaj je 'ugotovitev o ogroženosti'?

Ugotovitev o ogroženosti (angleško: endangerment finding) je pravna in znanstvena osnova, ki je ameriški vladi omogočala regulacijo izpustov toplogrednih plinov. Ugotovitev je temeljila na več kot 200 straneh raziskav in dokazov, da kopičenje toplogrednih plinov v ozračju ogroža javno zdravje in dobro počutje. Ugotovitev temelji na sodbi Vrhovnega sodišča iz leta 2007, ki je določila, da so toplogredni plini onesnaževala kot jih definira Zakon o čistem zraku. Ameriška agencija za varstvo okolja (EPA) je leta 2009 ugotovila, da šest toplogrednih plinov ogroža zdravje ljudi in okolja in da jih je zato treba regulirati. Joseph Goffman, ki je bil med mandatom Joeja Bidna vodja oddelka za zrak pri EPA, pričakuje, da bo agencija svoje argumente, osredotočene na vozila, uporabila tudi za stacionarne onesnaževalce, da bi ovrgla ugotovitev o ogroženosti za vse vire emisij toplogrednih plinov, poroča britanski The Guardian. "Namesto da bi se danes celotna hišica iz kart vseh podnebnih predpisov EPA naenkrat zrušila, bo to kot padanje vrste domin," pravi Goffman, ki je pomagal napisati in izvajati Zakon o čistem zraku in je neposredno delal na ugotovitvi o ogroženosti. Z odpravo ugotovitve o ogroženosti iz leta 2009 lahko Trumpova vlada lažje razveljavi še druga pravila, ki zmanjšujejo onesnaževanje okolje iz elektrarn ter naftnih in plinskih obratov, čeprav bo za njihovo razveljavitev potreben ločen postopek. Trumpova agencija za varstvo okolja je ločeno že predlagala ugotovitev, da emisije iz elektrarn "ne prispevajo bistveno k nevarnemu onesnaževanju zraka" in zato ne bi smele biti regulirane.

ZDA so trenutno drugi največji onesnaževalec podnebja na svetu, takoj za Kitajsko, hkrati pa so tudi država, ki je od industrijske revolucije v ozračje izpustila največ toplogrednih plinov. Pretekle emisije dolgoživih toplogrednih plinov pa pomembno prispevajo k trenutnemu segrevanju.

Dolgoletna prizadevanja lobistov obrodila sadove

Ameriška vlada – ki jo vodi predsednik, ki podnebne spremembe označuje za "prevaro", podnebne znanstvenike pa za "neumne ljudi" – torej meni, da se velika večina znanstvenikov po vsem svetu moti in da vse bolj topel planet ni takšna grožnja, kot kažejo desetletja raziskav. Gre za zavračanje dejstva, ki so ga desetletja sprejemali tako republikanski kot demokratski predsedniki ZDA. A to ni "zrastlo" na njegovem zeljniku. Majhna, a izjemno vplivna skupina konservativnih pravnikov je v zadnjih 16 letih sistematično pripravljala teren za odpravo ameriške podnebne regulacije. Njihov končni cilj ni bil postopno rahljanje pravil, temveč odstranitev same pravne podlage, ki ameriški vladi omogoča boj proti podnebnim spremembam, poroča The New York Times. S to zadnjo Trumpovo potezo so se njihova dolgoletna prizadevanja obrestovala. Razveljavitev ugotovitve o ogroženosti, če bo potrjena na sodišču, bi pomenila, da EPA izgubi pristojnost za regulacijo izpustov, ne glede na politično sestavo prihodnjih vlad. Ob tem je The New York Times spomnil, da je Trumpova volilna kampanja leta 2024 od naftne in plinske industrije prejela kar 450 milijonov dolarjev (379 milijonov evrov) donacij.

Trump napovedal deregulacijo FOTO: AP

Skupina, v kateri so po navedbah The New York Timesa ključni štirje akterji – Mandy Gunasekara, Jonathan Brightbill, Russ Vought in Jeff Clark – naj bi že leta 2022 začela zbirati sredstva (okoli dva milijona dolarjev) za alternativne "znanstvene" študije, pripravo pravnih argumentov in gradnjo arhiva materialov za prihodnjo republikansko vlado. Ko je Trump zmagal na volitvah, je bil politični načrt za naslednjo republikansko vlado – Project 2025, v katerem je varovanje okolja obravnavano kot ideološki in ekonomski problem – pripravljen do zadnje podrobnosti. Skupina ne predstavlja večinskega mnenja javnosti niti večinskega mnenja republikanske stranke. Namesto boja za vsak posamezni predpis so se lotili samega izvora – oblasti. Če jim uspe tudi na Vrhovnem sodišču, bodo podnebne regulacije v ZDA odvisne izključno od kongresa, kjer soglasja praktično ni.

Trumpovo darilo milijarderjem?

In čeprav Trumpova administracija trdi, da si bodo Američani zdaj lažje privoščili avtomobil, pa kritiki opozarjajo, da bo deregulacija najbolj prizadela navadne ljudi. Odprava pravil glede omejevanja onesnaževanja bo imela uničujoče posledice za ameriški delavski razred, poudarja Jason Walsh, izvršni direktor koalicije sindikatov in okoljskih skupin BlueGreen Alliance. "Milijarderji, kot je Donald Trump, ne trpijo zaradi uničenja, ki ga povzročajo podnebne spremembe. Trpijo delovni ljudje," je jasen. "Vse to je del avtoritarnega načrta Trumpove administracije, da dejstva nadomesti s propagando, z namenom, da se peščica še dodatno obogati, medtem ko škoduje ostalim," pravi Rachel Cleetus iz zagovorniške skupine Zveza zaskrbljenih znanstvenikov. Kot pravi, se je prvi mož EPE Lee Zeldin, v celoti odpovedal odgovornosti za zaščito našega zdravja in okolja. "Ta odločitev jasno kaže, da je Trump pripravljen naše družine narediti še bolj bolne in manj varne, vse v korist peščice milijarderjev, ki onesnažujejo. Zeldin in Trump našim družinam sporočata: pustili vas bomo, da zbolevate in gledali, kako vaši stroški za zdravstvo strmo naraščajo, samo da bodo direktorji naftnih in plinskih podjetij lahko imeli dobiček," je Trumpovo potezo komentiral Alex Witt iz okoljske zagovorniške skupine Climate Power.

Okoljevarstveniki so Trumpovo potezo označili za nezakonito, mnoge okoljevarstvene skupine pa so napovedale tožbo proti EPA. Gre za najbolj agresivno, brezobzirno dejanje razgradnje varstva javnega zdravja v 55-letni zgodovini agencije, meni Dominique Browning, direktorica in soustanoviteljica okoljske zagovorniške skupine Moms Clean Air Force. Tožbo napoveduje tudi zvezna država Kalifornija. "Če bo ta neodgovorna odločitev preživela pravno izpodbijanje, bo to privedlo do več smrtonosnih požarov v naravi, več smrti zaradi ekstremne vročine, več poplav in suš, ki jih povzročajo podnebne spremembe, ter večjih groženj skupnostim po vsej državi – in to medtem ko EPA zavrača prepričljivo znanost, ki je desetletja varovala javno zdravje," je dejal kalifornijski guverner Gavin Newsom. Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je dejal, da bo razveljavitev zakona Američane naredila "manj varne, manj zdrave in manj sposobne za boj proti podnebnim spremembam – vse zato, da bi industrija fosilnih goriv lahko zaslužila še več denarja". Tudi nekdanji državni sekretar John Kerry, ki je bil tudi odposlanec Joeja Bidna za podnebne spremembe, je potezo označil za "neameriško". Opozoril je, da odprava ugotovitve povzroča "ogromno škodo ljudem in premoženju po vsem svetu". "Ignoriranje opozorilnih znakov ne bo ustavilo nevihte, pač pa bo na njeno pot postavilo še več Američanov," je dejal Kerry.