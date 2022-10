Milijardni posel z Američani: Poljska gradi prvo 'nuklearko'

Granholmova je še dejala, da je Poljska izbrala Westinghouse "za prvi del svojega 40 milijard dolarjev vrednega jedrskega projekta" , pri čemer zneska naložbe ni navedla. Neimenovani visoki predstavnik ameriške vlade je za AFP dejal, da je vrednost posla milijardna in da bo ustvaril na tisoče dobro plačanih delovnih mest.

Mateusz Morawiecki je dejal, da bo odločitev uradno sprejeta na seji vlade v sredo v Varšavi. Ameriška ministrica za energijo Jennifer Granholm je napoved poljskega premierja pozdravila. "To je velik korak h krepitvi naših odnosov s Poljsko za prihodnje generacije," je zapisala na Twitterju. Dodala je, da je odločitev Poljske jasno sporočilo Rusiji, da atlantsko zavezništvo podpira diverzifikacijo oskrbe z energijo in se upira ruskemu oboroževanju z energijo.

Poljsko izbiro je pozdravil tudi ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki je na Twitterju zapisal, da je zelo zadovoljen z dogovorom, ki bo "pomagal proizvajati varno, čisto in zanesljivo jedrsko energijo".

Poljska že več let načrtuje civilne zmogljivosti na področju jedrske energije, vendar je vprašanje energetske varnosti zaradi ruske invazije na Ukrajino postalo še bolj pereče. Danska, Norveška in Poljska so prejšnji mesec predstavile nov plinovod, po katerem bo norveški plin prek Danske prihajal na Poljsko, potem ko je Rusija prekinila dobavo Varšavi.

Poljska vlada je izjavila, da želi, da bi njena prva jedrska elektrarna začela obratovati leta 2033. Postavili jo bodo v bližini vasi Choczewo ob baltski obali, imela pa naj bi tri reaktorske bloke. Vlada je sporočila, da bo v prihodnosti izbrala dobavitelja, ki bo zgradil še tri bloke.

Ameriški proizvajalec opreme za jedrske elektrarne Westinghouse Electric, ki je tudi največji dobavitelj Nuklearne elektrarne Krško, je sicer zdaj v lasti japonske Toshibe, pred kratkim pa je bila objavljena napoved, da ga bosta za 7,9 milijarde dolarjev (8,1 milijarde evrov) kupili družbi Cameco in Brookfield Renewable Partners. Posel odraža porast ponovnega zanimanja za jedrsko energijo. Posel naj bi bil zaključen v drugi polovici leta 2023.