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Milijon evrov in vohunska oprema v 19 kovčkih

Tivat, 26. 09. 2026 12.40 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
M.V.
Zaseg denarja in vohunske opreme

Črnogorska policija je med preiskavami več objektov na črnogorski obali, ki jih uporabljata ruska državljana, našla približno milijon evrov in več informacijsko-tehnološke (IT) opreme, med katero naj bi spadala tudi oprema za spremljanje in vohunjenje, poročajo črnogorski mediji.

Vijesti poročajo, da je policija preiskovala objekte v Budvi in Baru, ki pripadajo dvema ruskima državljanoma. Pred tremi dnevi so jima na letališču Tivat odvzeli prostost, ko sta se z 19 kovčki poskušala vkrcati na let za Tel Aviv. Pri sebi sta imela tudi izraelske potne liste.

Časnik je v petek poročal, da so jima pred tem zasegli GPS-sledilnik z mikrofonom, profesionalni detektor radijskih signalov, nadzorne kamere in opremo za videonadzor, računalniške komponente, pomnilniške naprave, kable in drugo elektroniko ter da so ju aretirali zaradi suma storitve kaznivih dejanj tihotapljenja in pranja denarja.

Po neuradnih informacijah časopisa je več kot polovica njune prtljage vsebovala opremo, ki je oblasti navedla k sumu, da bi jo lahko uporabljala za spremljanje, nadzor, vohunjenje in odkrivanje prisluškovalnih naprav.

Med predmeti, ki so jih "Vijesti" prepoznale na fotografijah zasežene opreme, je GPS-sledilnik z mikrofonom, pa tudi BugHunter Professional BH-04, profesionalna naprava, namenjena odkrivanju radijskih oddajnikov, vključno s skritimi brezžičnimi mikrofoni, kamerami in drugimi napravami, ki oddajajo radijski signal.

Na fotografijah so vidne tudi nadzorne kamere, oprema za videonadzor, računalniške komponente, pomnilniške naprave, kabli in druga elektronika. Poleg domnevne vohunske opreme, zapakirane v kovčke in torbe, so jima policisti zasegli 26.210 evrov in 1.150 izraelskih šeklov ter določena zdravila.

Vijesti so izvedele, da sta imela Rusa turistične vizume in da sta v preteklem obdobju večkrat vstopila in bivala v Črni gori.

Uradno pa je bilo objavljeno, da sta osumljena tihotapljenja in pranja denarja ter da jima je bila po izvedbi policijskih ukrepov in dejanj po odredbi državnega tožilca na Osnovnem državnem tožilstvu v Kotorju odvzeta prostost.

Državni tožilec na Osnovnem državnem tožilstvu v Kotorju je sporočil, da dejanja dveh ruskih državljanov predstavljajo bistvene elemente kaznivih dejanj tihotapljenja in pranja denarja.

"Policijska uprava nadaljuje odločne dejavnosti za ugotavljanje vseh varnostnih izzivov in groženj s ciljem nevtralizacije dejavnosti kriminalnih in interesnih struktur," so sporočili iz policijske uprave.

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KOMENTARJI15

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Partapaki
26. 09. 2026 13.44
Nič novega, bodo Rusi ilegalno aretirali par državljanov EU in naredili izmenjavo. Tipična ruska praksa
Odgovori
0 0
txoxnxy
26. 09. 2026 13.37
Vse ruse bi morali izgnat iz EU
Odgovori
-1
0 1
Kimberley Echo
26. 09. 2026 13.31
Torej, vi hočete povedati, da so ujeli 2 ruska vohuna z 19 kovčki opreme za vohunjenje al kaj?? Pa kdo na svetu to verjame, ha? Pa par jurjev eurov in šeklov sta prala. Na Balkanu sta nekaj kupila poceni za osebno rabo in zdaj je to vohunska oprema, jasno samo zato, ker sta domnevno Rusa. Jao, ne moreš da verjameš. To je tako prozorično, da še pol "false flag" ni.
Odgovori
+6
7 1
Tomaz Korosec
26. 09. 2026 13.30
Našli približno milijon evrov, zasegli pa 26.210 ??
Odgovori
+3
3 0
JackRussell
26. 09. 2026 13.28
Pa tipa sta hotela odpreti trgovino z računalniško opremo.
Odgovori
+0
1 1
Martinkrpan
26. 09. 2026 13.24
Na letališče z 19 kovčki...!!?
Odgovori
+5
5 0
Morgoth
26. 09. 2026 13.20
Jaz bi se vprašal koliko teh Indijcev in ostalih, ki so nam jih uvozili v preteklih 3 letih je vohunov pri nas!
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+8
9 1
Petur
26. 09. 2026 13.10
črnogorsko primorje je že davno v ruskih rokah..tudi šole že imajo.....
Odgovori
+3
6 3
Veščec
26. 09. 2026 13.10
Inžinirja elektrotehnike,pa to
Odgovori
-1
2 3
majsterinegasrat
26. 09. 2026 13.08
Se mi zdi, da tako opremo lahko naročiš v vsaki malo bolj založeni trgovini z alarmnimi napravami in podobno robo.
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+4
5 1
yss
26. 09. 2026 12.59
Izraelci imajo najboljšo vohunsko opremo na Svetu Pri nas so nastanjeni tako blizu NPU ja, da lahko opazujejo skozi okna, kar se pri nas dogaja..
Odgovori
+11
14 3
Kranjski domoljub
26. 09. 2026 12.55
Bolj natačno je treba povedat novinarji. Dva izraelca ki imate rusko državljastvo
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+15
17 2
marre
26. 09. 2026 12.51
Mah kje, Rusi pa se sigurno ne bi vmešavali v notranje zadeve tujih držav. Hahaha tako kot ni bilo vohunov v Sloveniji, gre samo za zlobno zahodno propagando a kremeljski boti?
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+2
10 8
Kimberley Echo
26. 09. 2026 13.41
Ne se delat pametnega, marre. Vse države imajo vohune po svetu in tako tudi tebi sovražni Rusi. V Sloveniji je več vohunov zahoda kot obratno tudi zaradi ohlapne zakonodaje in nesposobne obveščevalne službe. Ampak narativ je tak, da zahodni vohuni so v redu, ruski pa ne. Nobenega pa ne zanimajo slovenske butare, ker je država nepomembna, ampak bureki so pa poceni.
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0 0
metaloh
26. 09. 2026 12.48
Prav takšni delujejo, prav ta čas,tudi v Sloveniji !!!??
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+6
7 1
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