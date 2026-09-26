Milijon evrov in vohunska oprema v 19 kovčkih

Vijesti poročajo, da je policija preiskovala objekte v Budvi in Baru, ki pripadajo dvema ruskima državljanoma. Pred tremi dnevi so jima na letališču Tivat odvzeli prostost, ko sta se z 19 kovčki poskušala vkrcati na let za Tel Aviv. Pri sebi sta imela tudi izraelske potne liste.
Časnik je v petek poročal, da so jima pred tem zasegli GPS-sledilnik z mikrofonom, profesionalni detektor radijskih signalov, nadzorne kamere in opremo za videonadzor, računalniške komponente, pomnilniške naprave, kable in drugo elektroniko ter da so ju aretirali zaradi suma storitve kaznivih dejanj tihotapljenja in pranja denarja.
Po neuradnih informacijah časopisa je več kot polovica njune prtljage vsebovala opremo, ki je oblasti navedla k sumu, da bi jo lahko uporabljala za spremljanje, nadzor, vohunjenje in odkrivanje prisluškovalnih naprav.
Med predmeti, ki so jih "Vijesti" prepoznale na fotografijah zasežene opreme, je GPS-sledilnik z mikrofonom, pa tudi BugHunter Professional BH-04, profesionalna naprava, namenjena odkrivanju radijskih oddajnikov, vključno s skritimi brezžičnimi mikrofoni, kamerami in drugimi napravami, ki oddajajo radijski signal.
Na fotografijah so vidne tudi nadzorne kamere, oprema za videonadzor, računalniške komponente, pomnilniške naprave, kabli in druga elektronika. Poleg domnevne vohunske opreme, zapakirane v kovčke in torbe, so jima policisti zasegli 26.210 evrov in 1.150 izraelskih šeklov ter določena zdravila.
Vijesti so izvedele, da sta imela Rusa turistične vizume in da sta v preteklem obdobju večkrat vstopila in bivala v Črni gori.
Uradno pa je bilo objavljeno, da sta osumljena tihotapljenja in pranja denarja ter da jima je bila po izvedbi policijskih ukrepov in dejanj po odredbi državnega tožilca na Osnovnem državnem tožilstvu v Kotorju odvzeta prostost.
Državni tožilec na Osnovnem državnem tožilstvu v Kotorju je sporočil, da dejanja dveh ruskih državljanov predstavljajo bistvene elemente kaznivih dejanj tihotapljenja in pranja denarja.
"Policijska uprava nadaljuje odločne dejavnosti za ugotavljanje vseh varnostnih izzivov in groženj s ciljem nevtralizacije dejavnosti kriminalnih in interesnih struktur," so sporočili iz policijske uprave.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.