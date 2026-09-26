Milijon evrov in vohunska oprema v 19 kovčkih

Vijesti poročajo, da je policija preiskovala objekte v Budvi in Baru, ki pripadajo dvema ruskima državljanoma. Pred tremi dnevi so jima na letališču Tivat odvzeli prostost, ko sta se z 19 kovčki poskušala vkrcati na let za Tel Aviv. Pri sebi sta imela tudi izraelske potne liste.

Časnik je v petek poročal, da so jima pred tem zasegli GPS-sledilnik z mikrofonom, profesionalni detektor radijskih signalov, nadzorne kamere in opremo za videonadzor, računalniške komponente, pomnilniške naprave, kable in drugo elektroniko ter da so ju aretirali zaradi suma storitve kaznivih dejanj tihotapljenja in pranja denarja.

Po neuradnih informacijah časopisa je več kot polovica njune prtljage vsebovala opremo, ki je oblasti navedla k sumu, da bi jo lahko uporabljala za spremljanje, nadzor, vohunjenje in odkrivanje prisluškovalnih naprav.

Med predmeti, ki so jih "Vijesti" prepoznale na fotografijah zasežene opreme, je GPS-sledilnik z mikrofonom, pa tudi BugHunter Professional BH-04, profesionalna naprava, namenjena odkrivanju radijskih oddajnikov, vključno s skritimi brezžičnimi mikrofoni, kamerami in drugimi napravami, ki oddajajo radijski signal.