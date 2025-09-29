Milijon nerešenih primerov: o posilstvu in umoru razsodili po 40 letih

Višje sodišče v Alahabadu v indijski zvezni državi Utar Pradeš velja za eno najstarejših in najuglednejših v Indiji. Ustanovljeno je bilo že pred 159 leti, med nekdanjimi zaposlenimi najdemo tudi voditelja indijskega nacionalističnega gibanja in prvega predsednika vlade Džavaharlala Nehruja.

A danes razne pompozne, čeprav že zelo načete, stavbe in imena – ohranilo je staro poimenovanje mesta, ki je sicer od leta 2018 uradno Prajagradž – od stare slave ni ostalo dosti. Sodišče se je tokrat v svetovnih medijih znašlo iz povsem drugega razloga, zaradi neverjetne količine nerešenih primerov. Njihovo število je že preseglo milijon, stranke pa tudi po več desetletjih čakajo na pravico.

BBC je predstavil zgodbo 73-letnega upokojenega vladnega uslužbenca Babuja Rama Radžputa. Leta 1992 je na dražbi kupil zemljišče, a se stari lastnik noče umakniti. Primer je končal na sodišču. Dobesedno končal, saj se od tam še ni premaknil naprej, opeharjeni kupec pa zdaj upa le, da bo zadeva rešena, še preden bo umrl.

Težave sodišča segajo že daleč nazaj in pravzaprav odsevajo stanje po vsej Indiji. Razlogov je več, od pomanjkanja sodnikov na eni in poplave primerov na drugi strani do zamud v policijskih preiskavah, pogostih preložitev obravnav in slabe infrastrukture. Primeri se tako kopičijo in kopičijo.

Višje sodišče v Alahabadu oziroma Prajagradžu naj bi zaposlovalo 160 sodnikov, a te številke nikoli niso dosegli. Vsak sodnik rešuje po več sto primerov na dan, lahko tudi več kot tisoč, ob tem pa njihov delovni dan traja le pet ur. To pomeni manj kot minuto za primer, so izračunali pri BBC. V nujnih primerih se pogosto zatečejo k izdajanju začasnih odločb, od tam pa se zadeva spet ne premakne.

Že v začetku tega leta je Vrhovno sodišče Indije opozorilo na zaskrbljujoče stanje na Višjem sodišču v Alahabadu in dodalo oceno, da se je sistem popolnoma zrušil. Po drugi strani pa je taisto sodišče v lanskem letu tja imenovalo zgolj enega sodnika, pa čeprav je bila zapolnjena le polovica mest. Letos se je vendarle zgodil premik na bolje, Vrhovno sodišče je v Prajagradž napotilo 40 novih sodnikov, 24 pretekli teden.

Kako dolgo se težave že vlečejo, sicer priča tudi podatek, da je že leta 1985 vladna komisija predlagala ustanovitev podružnice na zahodu Utar Pradeša, a se do danes v tej smeri ni zgodilo še nič.

Aprila je sodišče odločalo v več kot 40 let starem primeru posilstva in umora. Štirje storilci so vmes že umrli, petemu so poslali poziv, naj se preda oblastem.