Tujina

Milijonar, ki je otroku iz rok iztrgal kapo: 'Naredil sem hudo napako'

Washington, 01. 09. 2025 19.10 | Posodobljeno pred 1 uro

Poljski poslovnež in milijonar, ki je na Odprtem prvenstvu ZDA mlademu navijaču iz rok iztrgal kapo s podpisom poljskega teniškega asa, se je javno opravičil za svoje dejanje. "Naredil sem hudo napako," je zapisal v opravičilu na družbenem omrežju in pojasnil, da je dečku vrnil kapo.

V objavi na Facebooku je Piotr Szczerek prosil za odpuščanje. "Naredil sem hudo napako. Sredi čustev, sredi slavja množice po zmagi, sem bil prepričan, da mi teniški igralec podaja kapo – za moja sinova, ki sta prej prosila za avtograme. Zaradi tega zmotnega prepričanja sem nagonsko stegnil roko. Danes vem, da sem storil nekaj, kar je bilo videti, kot da sem namerno vzel spominek otroku. Ni bil moj namen, vendar to ne spremeni dejstva, da sem fanta prizadel in razočaral navijače," je zapisal. 

Dodal je, da je fantu vrnil kapo in da upa, da je "vsaj delno popravil škodo, ki jo je povzročil". 

Videoposnetek incidenta, na katerem odrasli moški kapo, ki jo je poljski teniški as Kamil Majchrzak podaril mlademu oboževalcu, iztrga in spravi v ženino torbico, medtem ko deček protestira, je hitro zaokrožil po spletu. Uporabniki družbenih omrežij so bili zgroženi nad ravnanjem moškega in ga hitro identificirali. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaradi negativnih komentarjev in pozivov k prekinitvi poslovanja z njegovim podjetjem je 50-letnik začasno deaktiviral svoja družbena omrežja, se nato znova vrnil, ob objavi opravičila pa izklopil komentarje. 

Szczerek skupaj s soprogo vodi uspešno podjetje za polaganje tlakovcev in je redni sponzor športnih dogodkov na Poljskem in poljskih športnikov. Zakonca sta tudi amaterska teniška igralca, ki tekmujeta na lokalnih tekmovanjih, poroča BBC. 

KOMENTARJI (21)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Blue Dream
01. 09. 2025 21.07
To je rekel samo zato ker so ga dobili s prstom v marmeladi. Pojoča travica tule nebi zaigrala
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
01. 09. 2025 21.06
+0
Zakaj sploh podpiramo židovske kapitaliste sej samo zlo delajo
ODGOVORI
1 1
bohinj je zakon
01. 09. 2025 21.04
+1
Napako je priznal. Svetovna javnost je bila proti njemu. Zdaj je to priznal in se upravičil. Ker je poslovnež se boji posledic. Mu oprostimo? Ali ga kot Jezusa križamo?
ODGOVORI
2 1
Leonardo R
01. 09. 2025 21.09
Ne omenjaj Jezusa s tako negativo.
ODGOVORI
0 0
XardasXM
01. 09. 2025 21.03
+1
Dejstvo, da se je opravicil in vrnil kapo (popravil skodo) in spregledal, da je naredil napako, marsikej pove o njem. Za to rabi clovek pogum... ne bit prepravicni (naj vrze prvi kamen tisti, ki je brez greha)
ODGOVORI
1 0
Luka40
01. 09. 2025 20.59
+0
Opravičil se je samo zaradi tega, ker so ga posneli!! Dejstvo kar je neredil pa razkriva kdo v resnici je!!!
ODGOVORI
1 1
kapljač1
01. 09. 2025 20.59
+3
Poljaki so pokvarjenci nasploh
ODGOVORI
3 0
AVTOHTONsLOVEnc
01. 09. 2025 20.57
+2
Kar je naredu je naredu...
ODGOVORI
2 0
komarec
01. 09. 2025 20.54
+1
Bogataš pa gre otroku to delat? Opravil se javno, lahko bi otroku kupil kaj koristnega.
ODGOVORI
1 0
kapljač1
01. 09. 2025 21.00
+1
Bogati so vedno na račun ostalih, sploh pa šibkejših!
ODGOVORI
1 0
progresivnidaveknastanovanja
01. 09. 2025 20.53
+2
Zal mu jee zaradi poslovne skode in ugleda ki je iz dna padel na podn. Ce bi mu bilo mar za otroka bi mu jo ze takrat pustil.
ODGOVORI
2 0
Kumul
01. 09. 2025 20.47
Takole srm včeraj napisal: "Čakamo na kesanje, samo zato, ker so kamere posnele, bo priznal najbrž. ...otroku iz rok trgat...joojjoj" kako klišejsko. Bedno
ODGOVORI
0 0
Geres
01. 09. 2025 20.45
+2
Opravičil se je zato, ker so ga dobili in ker to meče zelo slabo luč na njegov biznis. In samo zato.
ODGOVORI
2 0
Sixten Malmerfelt
01. 09. 2025 20.39
+1
Takšni kot je ta Ščerek so gonilo kapitalizma!
ODGOVORI
1 0
marymary
01. 09. 2025 20.37
+3
Podlo!
ODGOVORI
3 0
Sixten Malmerfelt
01. 09. 2025 20.37
+4
Sedaj priznava, ko mu je začel folk bojkotirati podjetje in delo.....
ODGOVORI
4 0
komarec
01. 09. 2025 20.56
Boji se da bo ob zaslužek.
ODGOVORI
0 0
Kaskader
01. 09. 2025 20.22
+14
To so ljudje brez moralnih načel. Izmeti človeštva, zaradi kakršnih trpijo množice. Žal mu je, da so ga identificirali iz zagrozili s prekinitvijo poslov z njegovim podjetjem. In žal mu je seveda, da je moral dečku vrniti kapo. Ob naslednji priložnosti pa bo ravnal enako, samo najbrž ne bo nekomu izpulil kape ampak nekaj drugega, denar, vredne predmete, nepremičnino ... tako ti izmeti funkcionirajo
ODGOVORI
14 0
IQ190oRmore
01. 09. 2025 20.58
Tako je definitivno ravnal do sedaj, je ravnal tukaj in bo ravnal še naprej. Edina razlika je bila, da so ga tokrat posneli. In vedno, ko se najde takšen izmet, vzame nekaj šibkejšemu. Nikoli ne bo vzel odraslemu moškemu, ker je globoko v sebi strahopetec.
ODGOVORI
0 0
JAZsemTI
01. 09. 2025 20.19
+13
Če jih zalotijo jim je vedno tako zelo žal…😏
ODGOVORI
13 0
Prowler
01. 09. 2025 20.11
+9
Nadutež, ki misli da lahko dela kar se mu zljubi. Upam da jih dobi po p..ki
ODGOVORI
9 0
