Milijonar, ki je otroku iz rok iztrgal kapo: 'Naredil sem hudo napako'

V objavi na Facebooku je Piotr Szczerek prosil za odpuščanje. "Naredil sem hudo napako. Sredi čustev, sredi slavja množice po zmagi, sem bil prepričan, da mi teniški igralec podaja kapo – za moja sinova, ki sta prej prosila za avtograme. Zaradi tega zmotnega prepričanja sem nagonsko stegnil roko. Danes vem, da sem storil nekaj, kar je bilo videti, kot da sem namerno vzel spominek otroku. Ni bil moj namen, vendar to ne spremeni dejstva, da sem fanta prizadel in razočaral navijače," je zapisal.

Dodal je, da je fantu vrnil kapo in da upa, da je "vsaj delno popravil škodo, ki jo je povzročil".

Videoposnetek incidenta, na katerem odrasli moški kapo, ki jo je poljski teniški as Kamil Majchrzak podaril mlademu oboževalcu, iztrga in spravi v ženino torbico, medtem ko deček protestira, je hitro zaokrožil po spletu. Uporabniki družbenih omrežij so bili zgroženi nad ravnanjem moškega in ga hitro identificirali.