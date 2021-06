Milijonarja Johna McAfeeja našli mrtvega v španskem zaporu

Tožilci v ameriški zvezni državi Tennessee so 75-letnega Johna McAfeeja obtožili utaje davkov, saj domnevno ni poročal o prihodkih od promocije kriptovalut, medtem ko je opravljal svetovalno delo. Obtožili so ga tudi utaje davka glede na dohodek od predavanj in prodaje pravic do za dokumentarni film o njegovem življenju.

Katalonsko ministrstvo za pravosodje je v izjavi za Reuters sporočilo, da "vse kaže na samomor".

Podjetnika so aretirali oktobra 2020 na mednarodnem letališču v Barceloni. Na zaslišanju v začetku junija je McAfee trdil, da so obtožbe proti njemu politično motivirane, in povedal, da se boji, da bi preostanek življenja preživel v zaporu, če bi ga izročili ZDA.