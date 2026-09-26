'Milijoni državljanov se bodo morali odločiti med zmrzovanjem in lakoto'

Evropska unija se sooča s krizo cen energije, ki jo je povzročila vojna z Iranom na trgih nafte in plina, je v petek v pismu, ki ga je videla tiskovna agencija Reuters, opozoril komisar EU za energijo Dan Jorgensen in pozval države, naj razmislijo o ukrepih za zmanjšanje povpraševanja po energiji.
"Soočamo se s cenovno krizo, ki je povezana s krizo oskrbe," je v pismu, naslovljenem na ministre za energijo držav članic EU, dejal komisar EU za energijo.
Čeprav je EU zdaj bolje pripravljena kot pozimi 2021, ko je Rusija omejila oskrbo Evrope s plinom z zmanjšanjem dobav, morajo vlade okrepiti priprave na prihajajočo zimo, je dejal.
"Pozivam vas, da razmislite o uvedbi ali nadaljnjem izvajanju ukrepov, ki lahko ohranijo skladišča plina polna ali zmanjšajo povpraševanje po plinu in električni energiji tako dolgo, kot je potrebno," je dejal Jorgensen.
"Milijoni državljanov se bodo konec meseca morali odločiti med zmrzovanjem in lakoto, ker ne bodo mogli plačati računov. Tega ne moremo sprejeti; to moramo jemati zelo resno," je dejal. "To je trenutno realnost skoraj 50 milijonov ljudi v Evropi. Zato menim, da moramo storiti več, da bi pomagali rešiti te težave."
Ob tem je opozoril na porast podpore populističnim strankam, ki nizajo volilne zmage v nekaterih osrednjih evropskih državah, najvidneje v Nemčiji.
"Da bi naše demokracije delovale v prihodnosti in da bi politične stranke, ki so v osnovi demokratične, tudi prevzele oblast, in da oblasti ne bi prevzemali populisti, je pomembno, da se spopademo z resničnimi izzivi, s katerimi se ljudje soočajo," je dejal Jørgensen.
"Če si ljudje ne morejo privoščiti le najosnovnejših potreb, ki jih imajo, in če menijo, da se njihov življenjski standard znižuje ... potem je to le mračna slika prihodnosti, ki jim je naslikana," je dodal.
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