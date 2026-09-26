'Milijoni državljanov se bodo morali odločiti med zmrzovanjem in lakoto'

Evropska unija se sooča s krizo cen energije, ki jo je povzročila vojna z Iranom na trgih nafte in plina, je v petek v pismu, ki ga je videla tiskovna agencija Reuters, opozoril komisar EU za energijo Dan Jorgensen in pozval države, naj razmislijo o ukrepih za zmanjšanje povpraševanja po energiji.

"Soočamo se s cenovno krizo, ki je povezana s krizo oskrbe," je v pismu, naslovljenem na ministre za energijo držav članic EU, dejal komisar EU za energijo.

Čeprav je EU zdaj bolje pripravljena kot pozimi 2021, ko je Rusija omejila oskrbo Evrope s plinom z zmanjšanjem dobav, morajo vlade okrepiti priprave na prihajajočo zimo, je dejal.

"Pozivam vas, da razmislite o uvedbi ali nadaljnjem izvajanju ukrepov, ki lahko ohranijo skladišča plina polna ali zmanjšajo povpraševanje po plinu in električni energiji tako dolgo, kot je potrebno," je dejal Jorgensen.