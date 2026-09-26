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'Milijoni državljanov se bodo morali odločiti med zmrzovanjem in lakoto'

Bruselj, 26. 09. 2026 10.02 pred 1 uro 2 min branja 113

Avtor:
M.V.
Energetska revščina

Soočamo se s cenovno krizo, ki je povezana s krizo oskrbe, je v pismu ministrom za energijo držav članic EU dejal evropski komisar za energijo Dan Jorgensen. Opozoril je, da bo pozimi 50 milijonov evropskih državljanov soočenih z "nesprejemljivo izbiro" – hrana ali gretje.

Evropska unija se sooča s krizo cen energije, ki jo je povzročila vojna z Iranom na trgih nafte in plina, je v petek v pismu, ki ga je videla tiskovna agencija Reuters, opozoril komisar EU za energijo Dan Jorgensen in pozval države, naj razmislijo o ukrepih za zmanjšanje povpraševanja po energiji.

"Soočamo se s cenovno krizo, ki je povezana s krizo oskrbe," je v pismu, naslovljenem na ministre za energijo držav članic EU, dejal komisar EU za energijo.

Čeprav je EU zdaj bolje pripravljena kot pozimi 2021, ko je Rusija omejila oskrbo Evrope s plinom z zmanjšanjem dobav, morajo vlade okrepiti priprave na prihajajočo zimo, je dejal.

"Pozivam vas, da razmislite o uvedbi ali nadaljnjem izvajanju ukrepov, ki lahko ohranijo skladišča plina polna ali zmanjšajo povpraševanje po plinu in električni energiji tako dolgo, kot je potrebno," je dejal Jorgensen.

Evropski komisar za energijo Dan Jorgensen
Evropski komisar za energijo Dan Jorgensen
FOTO: AP

"Milijoni državljanov se bodo konec meseca morali odločiti med zmrzovanjem in lakoto, ker ne bodo mogli plačati računov. Tega ne moremo sprejeti; to moramo jemati zelo resno," je dejal. "To je trenutno realnost skoraj 50 milijonov ljudi v Evropi. Zato menim, da moramo storiti več, da bi pomagali rešiti te težave."

Ob tem je opozoril na porast podpore populističnim strankam, ki nizajo volilne zmage v nekaterih osrednjih evropskih državah, najvidneje v Nemčiji.

"Da bi naše demokracije delovale v prihodnosti in da bi politične stranke, ki so v osnovi demokratične, tudi prevzele oblast, in da oblasti ne bi prevzemali populisti, je pomembno, da se spopademo z resničnimi izzivi, s katerimi se ljudje soočajo," je dejal Jørgensen.

"Če si ljudje ne morejo privoščiti le najosnovnejših potreb, ki jih imajo, in če menijo, da se njihov življenjski standard znižuje ... potem je to le mračna slika prihodnosti, ki jim je naslikana," je dodal.

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KOMENTARJI113

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BroNo1
26. 09. 2026 12.09
Hmmm raje sem lačen kot, da me zebe
Odgovori
+1
1 0
natmat
26. 09. 2026 12.06
Desnjaki doma in posvetu vedno obljubljajo da bomo pod njimi lepše živeli in se nam bo sta cedila mleko in med...od tega drži le 1%...za tiste najbogatejše ki bodo na račun nas bednikov še bolj bogati...
Odgovori
+3
3 0
Partapaki
26. 09. 2026 12.05
Zato pa imamo drva
Odgovori
+1
1 0
glavni baja 3
26. 09. 2026 12.09
imate drva, drva z oznako »made in slovenia«, prepakirana v avstriji in prodana nazaj v slovenijo. svaka ćast jodlarjem! 😁
Odgovori
0 0
PomisliNaSonce
26. 09. 2026 12.05
Nakladajo! Nafto se kuri v sistem za vzdrževanje frekvence...minimalno en kamion na uro po posameznem kotlu termoelekrarne, kaj ste pa mislili, od kje bo prišla elektrika za vse ki so preko poletja na strehah proizvedli zdaj pa "kurijo" ta štrom....plina iz vzhoda ni, v vodotokih vlada suša.
Odgovori
-1
0 1
SDS_je_poden
26. 09. 2026 12.08
O sonček, si danes že vzel tablete?
Odgovori
-1
0 1
zelen
26. 09. 2026 12.03
predlagam sankcije proti državam izvoznicam energentov.to deluje samo poglejte kako smo ruse stisnili v kot že 4 leta se borijo s čipi iz pralnih strojev.
Odgovori
0 0
travc
26. 09. 2026 12.02
In kdo je za to kriv?Vsi vemo a ne.?
Odgovori
+1
1 0
4allSlovenia
26. 09. 2026 12.00
Sedaj pa lahko mirno spim, ker nas je komisar razsvetlil .
Odgovori
+2
2 0
MARJAN1001
26. 09. 2026 11.59
tako kot so se morali Britanci pod Tacherjevo ko jim je porezala socialo in z Reaganom uveljavljala neoliberalno politiko, ženska je bila kruta do delavcev zato so ji dali vzdevek železna
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+1
2 1
Buča hokaido
26. 09. 2026 11.58
Evropejci so se navadili na ogrevanje s plinom in kurilno oljem. Nihče več ne razmišlja o starih načinih ogrevanja - drva. Jaz jih imam na zalogi 15 m, upam, da bo dovolj. Res pa je, da ljudje v blokih in večstanovanjskih hišah te možnosti nimajo. Je potrebno veliko prej razmišljati.
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+0
2 2
zelen
26. 09. 2026 11.57
če je za orožje in ukrajino dost pol bo tud za ogrevanje dost.bomo pač pojedli kakšen rogljiček manj.ali pa dva.
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+1
1 0
Gram
26. 09. 2026 11.56
To celo ni laž. Ljudje se še ne zavedajo, kaj pomeni pomanjkanje energetskih virov in s tem povezane visoke cene vsega. O vzrokih pa ne bi več pisal, sem svoje že večkrat povedal.
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+5
5 0
medusa
26. 09. 2026 11.55
Menim ,da je potrebno vse ,ki so dela sposobni takoj nagnat delat ZA NARODOV BLAGOR .Nehajmo podpirati lenobo levakov!!!
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-1
3 4
glavni baja 3
26. 09. 2026 12.00
ti, ki nimaš niti enega leta delovne dobe, si se oglasila 😵
Odgovori
+1
1 0
zelen
26. 09. 2026 12.01
ta ukrep nas bo grel pozimi po tvoje?
Odgovori
+1
1 0
emilzapata
26. 09. 2026 11.54
kako deluje zahodni svet, mi je razjasnila do samega bistva šele umetna inteligenca: samo za financiranje obresti od kreditov za jek2 bo potrebno 8milijad evrov, za ta denar bi nam skoraj zgradili Rusi ali Kitajci, ne pa dosti več južni Korejci ,JE 1400mw moči, s stroški kreditov pa pod 12milijard.
Odgovori
+6
6 0
JAZsemTI
26. 09. 2026 11.53
Vsega so krivi trmasti Rusi, ki ne priznajo poraza. Ti pokvarjeni Slovani živijo v deželi prepolni energentov, surovin in rodovitne zemlje, ki bi jo lahko EU izkoristila za svoje blagostanje. Pa nam je nočejo in nočejo predati. Niti zlepa niti zgrda. Kaj je narobe s tem žilavim narodom, da ne pokleknejo niti pred Napoleonom niti Kajzerjem niti Führerjem niti pred vsemogočnim NATOpaktom?!😏
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+4
6 2
Bananistanec
26. 09. 2026 12.08
V bistvu ni nič narobe ... in niso nam Rusi zaprli plina EU jim je nabila sankcije
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0 0
štajerc65
26. 09. 2026 11.53
Zgledujte se po Madžarski. Ruski plin je dosegljiv ampak ne, mi smo se raje skregali z njimi. Kaj bos kaj povedal Vrtovec pred kamerami? 🤣 Ali si spet nemočen?
Odgovori
+9
9 0
Morgoth
26. 09. 2026 11.55
Ne moreš brez blatenja trenutne vlade a ne? O prejšnji, ki je bila prav tako anti-ruska pa seveda nikoli niti besede 🤡🤡🤡
Odgovori
-2
2 4
glavni baja 3
26. 09. 2026 11.58
@morgoth 📺😵🤯
Odgovori
-1
0 1
enkve
26. 09. 2026 11.49
Laž, ki jo servira EU vsakič, ko so problemi z energenti, Rusija NI omejila dobave energentov EU temveč je EU sprejela sankcije proti Rusiji in prepovedala nabavo Ruskih energentov, posledice tega moramo nositi ravno državljani EU, ko je prišlo do energetske krize in visokih cen je EU za to obtožila Rusijo, ki ne dobavlja energentov to, da je pod sankcijami in bi bila vsaka država v EU kaznovana, če bi dobavila Ruske energente so zamolčali, kot berem Bruselj še kar vztraja v tej mantri istočasno pa kar nekaj držav mirno kupuje Ruski plin in nafto v bistvu že prihaja do dogovorov o ponovni dobavi Ruske nafte in plina v EU.
Odgovori
+8
8 0
dobrabejba35
26. 09. 2026 11.53
ne samo da je eu sprejela sankcije, hkrati še podpira ukrajino pri napadih na rusko proizvodnjo/procesiranje energentov
Odgovori
+4
4 0
dobrabejba35
26. 09. 2026 11.48
ko bi le takoj zraven eu bila kaka država s kupom plina in nafte, a ne? 😐
Odgovori
+2
2 0
lokson
26. 09. 2026 11.46
Blodnje kolesariata in ostale permisivne svojadi, so res neverjetne. Kako mora nekaterim špilat tam gor. Neverjetno, kakšni komentarji. In vi bi vodili državo in svet. Potolčete se v prvem dnevu med seboj.
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-1
2 3
glavni baja 3
26. 09. 2026 11.50
ti si oćitno med tistimi, ki vse skupaj jemljejo preveć resno 😁
Odgovori
+0
1 1
amabO
26. 09. 2026 11.46
Pa saj Slovenija ima dovolj energije celo za izvoz.Treba je samo ponovno zagnati TEŠ 6 na polno,ne pa ga ZAPIRATI ! Mi smo celo tako pametni,da zapiramo rudnik premoga. BUTALE.
Odgovori
+2
3 1
smetilka
26. 09. 2026 11.45
tale komisar za energetiko dobi 15 jurjev na mesec, da opozarja, da bo energija drazja. dobro, da ga imamo in plačujemo, ker kaj bi šele drugače bilo
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+6
6 0
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