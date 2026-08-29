'Milijoni morajo zapustiti državo'

Predsednik mladinske organizacije AfD Generation Deutschland Jean-Pascal Hohm je na sobotnem zveznem kongresu organizacije v Magdeburgu zahteval množično vračanje priseljencev iz Nemčije.

"Nemčija mora ostati država Nemcev, o tem načelu se ni mogoče pogajati," je dejal Hohm. Ob tem je prevzel koncept tako imenovane "remigracije", ki je razširjen v nemških skrajno desnih krogih.

"Milijoni so proti naši volji, proti zakonu in pravu ter proti vsakemu razumu prišli v to državo," je dejal. Nato je dodal: "Milijoni morajo to državo znova zapustiti."

AfD je Hohm v govoru označil za "izraz življenjske volje našega naroda".