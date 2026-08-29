'Milijoni morajo zapustiti državo'

Predsednik mladinske organizacije AfD Generation Deutschland Jean-Pascal Hohm je na sobotnem zveznem kongresu organizacije v Magdeburgu zahteval množično vračanje priseljencev iz Nemčije.
"Nemčija mora ostati država Nemcev, o tem načelu se ni mogoče pogajati," je dejal Hohm. Ob tem je prevzel koncept tako imenovane "remigracije", ki je razširjen v nemških skrajno desnih krogih.
"Milijoni so proti naši volji, proti zakonu in pravu ter proti vsakemu razumu prišli v to državo," je dejal. Nato je dodal: "Milijoni morajo to državo znova zapustiti."
AfD je Hohm v govoru označil za "izraz življenjske volje našega naroda".
'Nemčija ne potrebuje 80 milijonov prebivalcev'
O priseljevanju je govoril tudi poslanec AfD v deželnem parlamentu Brandenburga Dennis Hohloch. Nasprotoval je ideji, da bi Nemčija demografski upad in zmanjševanje števila prebivalcev nadomeščala s priseljevanjem. "Nemčija ne potrebuje 80 milijonov prebivalcev, lahko živi tudi s 60 milijoni," je dejal Hohloch. "Priseljevanja ne potrebujemo."
Še dlje je šel evropski poslanec AfD Rene Aust, ki je zahteval, da se politika "remigracije" ne omeji zgolj na Nemčijo. Po njegovih besedah je potrebna "vseevropska remigracija", Evropo pa bi bilo treba spremeniti v "trdnjavo Evropo".
Izraz "remigracija" je v zadnjih letih postal eden ključnih pojmov evropske skrajne desnice. Nemški Zvezni urad za varstvo ustave ga v kontekstu skrajne desnice razume kot koncept, katerega cilj je oblikovanje etnično opredeljene družbe in izgon ljudi, ki jih njegovi zagovorniki ne štejejo za pripadnike naroda.
Generation Deutschland je bila ustanovljena novembra lani kot naslednica nekdanje mladinske organizacije AfD Junge Alternative. JA je bila nekaj mesecev pred tem razpuščena, potem ko so jo oblasti opredelile kot potrjeno skrajno desno organizacijo.
Tudi novo mladinsko organizacijo spremljajo nemške varnostne oblasti. Generation Deutschland ima sicer po lastnih navedbah skoraj 3000 članov. Med razpuščeno Junge Alternative in novo Generation Deutschland pa obstajata "programska in kadrovska kontinuiteta".
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