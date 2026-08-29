Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Milijoni morajo zapustiti državo'

Berlin, 29. 08. 2026 19.54 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
N.Š.
Avtobus s sirskimi begunci v Berlin - 2

Teden dni pred deželnimi volitvami v Saški-Anhalt je podmladek nemške skrajno desne stranke AfD na zveznem kongresu v Magdeburgu zaostril retoriko glede priseljevanja. Predsednik organizacije Generation Deutschland Jean-Pascal Hohm je zahteval, da Nemčijo zapustijo milijoni priseljencev, evropski poslanec AfD René Aust pa je pozval k "remigraciji" na ravni celotne Evrope. Kandidat AfD za ministrskega predsednika Saške-Anhalt Ulrich Siegmund medtem napoveduje, da bi morebitna zmaga v deželi pomenila šele "prvi korak".

Predsednik mladinske organizacije AfD Generation Deutschland Jean-Pascal Hohm je na sobotnem zveznem kongresu organizacije v Magdeburgu zahteval množično vračanje priseljencev iz Nemčije.

"Nemčija mora ostati država Nemcev, o tem načelu se ni mogoče pogajati," je dejal Hohm. Ob tem je prevzel koncept tako imenovane "remigracije", ki je razširjen v nemških skrajno desnih krogih.

"Milijoni so proti naši volji, proti zakonu in pravu ter proti vsakemu razumu prišli v to državo," je dejal. Nato je dodal: "Milijoni morajo to državo znova zapustiti."

AfD je Hohm v govoru označil za "izraz življenjske volje našega naroda".

AfD
AfD
FOTO: Profimedia

'Nemčija ne potrebuje 80 milijonov prebivalcev'

O priseljevanju je govoril tudi poslanec AfD v deželnem parlamentu Brandenburga Dennis Hohloch. Nasprotoval je ideji, da bi Nemčija demografski upad in zmanjševanje števila prebivalcev nadomeščala s priseljevanjem. "Nemčija ne potrebuje 80 milijonov prebivalcev, lahko živi tudi s 60 milijoni," je dejal Hohloch. "Priseljevanja ne potrebujemo."

Še dlje je šel evropski poslanec AfD Rene Aust, ki je zahteval, da se politika "remigracije" ne omeji zgolj na Nemčijo. Po njegovih besedah je potrebna "vseevropska remigracija", Evropo pa bi bilo treba spremeniti v "trdnjavo Evropo".

Izraz "remigracija" je v zadnjih letih postal eden ključnih pojmov evropske skrajne desnice. Nemški Zvezni urad za varstvo ustave ga v kontekstu skrajne desnice razume kot koncept, katerega cilj je oblikovanje etnično opredeljene družbe in izgon ljudi, ki jih njegovi zagovorniki ne štejejo za pripadnike naroda.

Preberi še Novo poglavje v Nemčiji? Skrajno desna stranka AfD ima vse več podpore

Generation Deutschland je bila ustanovljena novembra lani kot naslednica nekdanje mladinske organizacije AfD Junge Alternative. JA je bila nekaj mesecev pred tem razpuščena, potem ko so jo oblasti opredelile kot potrjeno skrajno desno organizacijo.

Tudi novo mladinsko organizacijo spremljajo nemške varnostne oblasti. Generation Deutschland ima sicer po lastnih navedbah skoraj 3000 članov. Med razpuščeno Junge Alternative in novo Generation Deutschland pa obstajata "programska in kadrovska kontinuiteta".

afd nemčija

Zdravnica objavila Mladića, zahtevajo njeno takojšnjo odpoved

24ur.com Vodja skrajno desne AfD: Ukinili bomo evro, izstopili iz schengna
24ur.com Nemški poslanci podprli zavračanje prosilcev za azil na mejah
24ur.com Metsola: Ob ustreznem nadzorovanju zunanjih meja nadzor notranjih ne bi bil potreben
24ur.com Hrvati razburjeni, ker jim želi Nemčija vrniti več kot 16.000 migrantov
24ur.com Janša o 'koncu socialnega turizma', opozicija o ironiji
24ur.com Od 'Willkommen' do leta za Afganistan: kako Evropa obrača ploščo
24ur.com Urad za deportacije: strašenje ali rešitev ilegalnih migracij?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
txoxnxy
29. 08. 2026 21.37
Če bi bilo to včeraj bi bilo prepozno . Končno se je v Evropi začela prebujati pomlad , ki je spregledala in javno povedala kdo ogroža Evropo in njene prebivalce .
Odgovori
0 0
Lux_43
29. 08. 2026 21.36
In zakaj ta desni ne zaprete mej za begunce? Vam povem zakaj? Ker nekaj je marketing in hujskanje, drugo je pa klanjanje kapitalu. Nekdo, ki je plačan iz Izraela in Amerike, glavnim akterjema za svetovne begunske krize, dej no, Alice, pa kdo ti verjame ! Jaz ne !
Odgovori
-1
0 1
zelen
29. 08. 2026 21.26
migrante so navlekli in jih še vlečejo v eu samo požrešni kapitalisti
Odgovori
+4
5 1
GJ19
29. 08. 2026 21.24
Skrajne desnice, zanimivo, ker še nikoli nisem zasledil, da bi kdaj v člankih omenili skrajno levico
Odgovori
+4
4 0
Soul
29. 08. 2026 21.15
Zgodovina se ponavlja, prav tako podnebna dinamika, in občasno se stvari obrnejo na glavo. Pred toliko tisočletji sta bila sever Evrope in Nemčija okovana v ledu, medtem ko je imela Afrika podnebje bolj podobno našemu. Kdo ve, morda bo karma ponovno premešala karte in bomo mi tisti, ki bomo primorani migrirati v kraje današnjih migrantov. Da mi je videt hejtere v taki situaciji, ko se nevednež rodi v napačnem delu planeta. A to so že velike spremembe.., kolesje karme melje naprej in danes smo polni pravice, napuha in ponosa, že naslednjič pa smo v obliki begunca, od katerega vsi obrnejo pogled, kot da ga ni.
Odgovori
-8
0 8
golobove drobtinice
29. 08. 2026 21.18
Praviš, da evropske države ne smejo ščititi meja, medtem ko ravno tiste države iz katerih prihajajo ilegalni migranti to počnejo.
Odgovori
+4
4 0
golobove drobtinice
29. 08. 2026 21.14
Če so si Nemci želeli tako zelo povečati primanjkljaj delavcev, bi jih z lahkoto dobili iz Rusije, da ne omenjam njenih surovin in energentov. Zdaj nimajo nič od tega.
Odgovori
+9
9 0
mr.poper
29. 08. 2026 21.10
Komaj so jo L. 90 sestavili Če komu to odgovarja je to mož v Moskvi ,ki mu ni uspelo še NIČ za časa vladanja .
Odgovori
-1
3 4
300 let do specialista
29. 08. 2026 21.01
AFD bravo
Odgovori
+5
6 1
marre
29. 08. 2026 20.55
Use lepo in prav, sam ko pogledaš demografsko statistiko vidiš, da je imela Nemčija zadnjič pozitiven saldo umrli, rojeni leta 1974. Kar je 52 let nazaj.. Strinjam se, da je vsaj 2-3 milijone ljudi v Nemčiji takih, ki bi moral že zdavnaj bit deportirani samo tale histerija AFD-ja, sploh pa napovedani ekonomski ukrepi vodijo v totalen propad.. Isto kot so določeni krulili in se veselili zmage oranžnega v ZDA in je danes jasno kakšna nula je, isto bo tukaj, če bodo slučajno sestavljali vlado..
Odgovori
-4
2 6
pager
29. 08. 2026 21.29
tebi amerški cajtngi niso glih preveč blizu in sploh ne veš kaj se dogaja globalno gledano, nič skrbeti za ZDA
Odgovori
0 0
šavrin
29. 08. 2026 20.54
Nemčija krči socalne dodatke po drugi strani pa letno porabi za socialno pomoč migrantom več kot 40 miljard evrov, to so podatki ki ji je objavil statistični urad. Normalno da to povzroči revolt med ljudmi.
Odgovori
+5
7 2
25.maj
29. 08. 2026 20.48
prav
Odgovori
+4
4 0
prepih
29. 08. 2026 20.43
Vsi ti kateri danes na ulici kričijo 100% ne bodo šli teh ulic pometati naj povedo kdo jih bo.
Odgovori
-5
4 9
zelen
29. 08. 2026 21.25
saj pol bodo ulice čiste
Odgovori
+1
1 0
Petur
29. 08. 2026 20.40
izgnali bodo tiste ki NE delajo...in ne mislijo delati..
Odgovori
+13
15 2
zelen
29. 08. 2026 21.27
in tiste ki so nastrojeni proti domači populaciji
Odgovori
+2
2 0
Fago
29. 08. 2026 20.25
Delal sem za nemško korporacijo in zanima me kdo bo delal, ko jih bodo “izgali”?
Odgovori
-12
8 20
kala 09
29. 08. 2026 20.11
Skrajni čas
Odgovori
+24
27 3
bibaleze
Portal
Prvič v zgodovini je Miss ZDA postala mama
Zakaj je prvi obrok po porodu tako zelo okusen?
Zakaj je prvi obrok po porodu tako zelo okusen?
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
zadovoljna
Portal
Po smrti nekdanjega moža je norveška princesa znova našla ljubezen
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
Vedno se zbudite med 3. in 4. uro zjutraj? Niste edini
Vedno se zbudite med 3. in 4. uro zjutraj? Niste edini
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
vizita
Portal
Šlo naj bi za 'čudežno' kremo, ki pa ji je uničila kožo
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
cekin
Portal
50.000 evrov dediščine: kaj bi z njimi storili vi?
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
moskisvet
Portal
Konec skrivanja? Jakov in Džejla ujeta skupaj v Zagrebu
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
Med njima je 33 let: Mislijo, da je njegova hči, v resnici pa je njegovo dekle
Med njima je 33 let: Mislijo, da je njegova hči, v resnici pa je njegovo dekle
Mislite, da je bolečina znak dobrega treninga? Strokovnjaki opozarjajo na zmoto
Mislite, da je bolečina znak dobrega treninga? Strokovnjaki opozarjajo na zmoto
dominvrt
Portal
Ustvarite lastno mini farmo gob
Love Island Adria: pokukajte v razkošno vilo na Tenerifu
Love Island Adria: pokukajte v razkošno vilo na Tenerifu
Večina ga čisti preredko: kako pogosto očistiti filter pralnega stroja
Večina ga čisti preredko: kako pogosto očistiti filter pralnega stroja
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
okusno
Portal
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
voyo
Portal
Chips
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
Diana
Diana
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907