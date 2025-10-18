Milijoni na ulice proti Trumpu

Milijoni Američanov naj bi se danes zbrali na protestnih shodih, ki bodo potekali od New Yorka na vzhodni do San Francisca na zahodni ameriški obali, da bi izrazili nezadovoljstvo s politiko predsednika Trumpa in "branili demokracijo", k čemur poziva gibanje "No kings" (Brez kraljev).

Protesti so izbruhnili zaradi Trumpove politike do priseljencev, mobilizacije vojske proti protestnikom v Los Angelesu in njegovim politikam na splošno. Povečini so sicer minili mirno.

Zadnji taki protesti gibanja, ki združuje približno 300 organizacij, so 14. junija privabili ogromne množice in so potekali na dan, ko je bila v Washingtonu na Trumpov rojstni dan vojaška parada. To so bili najmnožičnejši protesti, odkar se je Trump januarja vrnil v Belo hišo.

Organizatorji tokrat pričakujejo več kot 2600 shodov z milijoni udeležencev. Po besedah predstavnice Ameriške zveze za državljanske svoboščine Deirdre Schifeling želijo protestniki Trumpovi administraciji sporočiti, da so ZDA država, v kateri so vsi enaki in v kateri vladata pravo in demokracija.

Soočeni z "zlorabami moči Donalda Trumpa in njegovih zaveznikov ne bomo utišani", je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zatrdila Schifeling.

Organizatorji so opozorili tudi na odločitev Trumpa, da v nekatera ameriška mesta napoti nacionalno gardo, kar po njihovem kaže na avtoritarno delovanje.

Poleg New Yorka in San Francisca so protestni shodi načrtovani tudi v Washingtonu, Bostonu, Chicagu in New Orleansu, v mestih torej, kamor je Trump že poslal oziroma razmišlja o napotitvi vojske za boj proti kriminalu. Proteste pričakujejo tudi v manjših mestih, dogodki pa so organizirani tudi v sosednji Kanadi.