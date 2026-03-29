Tujina

Milijoni protestirali proti Trumpu: 'Stvari niso normalne'

Los Angeles / New York, 29. 03. 2026 10.46 pred enim dnevom 1 min branja 75

Avtor:
STA M.S.
Protest v Los Angelesu

V ZDA so v soboto potekale množične demonstracije proti politiki predsednika Donalda Trumpa. Po navedbah organizatorjev se jih je udeležilo več kot osem milijonov ljudi. Več kot 3300 shodov po vsej državi je potekalo pod geslom Ne kraljem.

Protestniki so izrazili jezo in nasprotovanje Trumpovemu avtoritarnemu načinu vladanja, trdi priseljenski politiki in vojni z Iranom.

Organizatorji so ocenili, da se je demonstracij po vseh 50 zveznih državah udeležilo najmanj 8 milijonov ljudi, medtem ko ameriške oblasti niso podale ocene števila udeležencev na nacionalni ravni.

To je bil že tretji množični protest v manj kot letu dni, na katerem so Američani izrazili nasprotovanje Trumpovi politiki.

V New Yorku se je zbralo več deset tisoč protestnikov. Med njimi je bil tudi znani igralec Robert De Niro, ki je predsednika ZDA označil za "eksistencialno grožnjo našim svoboščinam in varnosti", poroča AFP.

"Tukaj smo, ker menimo, da je ustava ogrožena na številne različne načine. Stvari niso normalne. Niso v redu," pa je za AFP v Atlanti, kjer se je zbralo na tisoče protestnikov, dejal 36-letni vojaški veteran Marc McCaughey. Kot je še opozoril, nihče ne more vladati brez soglasja ljudstva.

zda donald trump protesti
  • ES Vrtiljak1
  • ES Vrtiljak2
  • ES Vrtiljak3
  • ES Vrtiljak4
  • ES Vrtiljak5
  • ES Vrtiljak6
  • ES Vrtiljak7
  • ES Vrtiljak8
  • ES Vrtiljak9
  • ES Vrtiljak10
  • ES Vrtiljak11
  • ES Vrtiljak12
  • ES Vrtiljak13
  • ES Vrtiljak14
  • ES Vrtiljak15
  • ES Vrtiljak16
  • ES Vrtiljak17
  • ES Vrtiljak18
  • ES Vrtiljak19
  • ES Vrtiljak20
KOMENTARJI75

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
30. 03. 2026 10.40
Ne pozabte iz kerih odpadnikov je amerika nastala.
Darko32
30. 03. 2026 10.15
DAjmo biti trealni in vidimo, da je cela AMerrika na nogah in protestira. Pri nas pas e zagovarja židovska politika in politika TRAMP-a in vidimo, da so zabluzili na celi črti. Vsak, k ikolikor toliko spremlja vidi, da TRAMP sploh ne ve kaj govori in poslušajmo raje njihove kongresnike in vidimo, da vsi govorijo, da se jim je skadil z 900 na uro.
Zmaga Iranu
30. 03. 2026 13.42
Postaja podoben Bajdnu in se pogovarja sam s seboj.
Observatore kita
30. 03. 2026 08.46
Zgleda da je ta folk pozabil da so imel v ZDA volitve
SAMO JEZNI
30. 03. 2026 09.00
Ja ja, enako je bilo leta 1933 nekje v Evropi, tudi volitve, pozabil ??
Tovariš Balki
29. 03. 2026 21.43
Nathaniel Rotschild.....na x ....napisal....konec.je blizu....the end is near....zanimivo...pa.to
Matex86
29. 03. 2026 20.47
8milijonov ni nič v ameriki niti 3 % pišete pa kot da je revolucija.
Medo1964
29. 03. 2026 20.50
No ja, vsaj nekaj je, tako se je tudi pri Vietnamu zacelo
Matex86
29. 03. 2026 20.45
Ka se tu sploh kateri zaveda koliko je teh 8milijonov v % glede na celo USA, skoraj NIČ
Sheldon75
30. 03. 2026 10.42
Kot bi pri nas protestiralo 47 000 ljudi. To ni malo!
NeNebinarni
30. 03. 2026 11.24
Enkrat napisat tako neumnost je več kot dovolj, ne rabiš dveh postov. 3 milijone ljudi nikjer
Smuuki
30. 03. 2026 13.52
Če pri nas protestira toliko ljudi mediji o tem sploh ne poročajo. Če je pa 8 marec ali glas ljudstva je pa drugače. Vseh 7 ljudi poslikajo z vseh možnih strani in pod pompoznim naslovom objavijo v prvi novici. V ameriki so za nas amaterji
Kostorog
29. 03. 2026 20.45
Ista retorika, isto obnašanje, mi ne maramo jajota, Američani pa trampeljna, ampak ona dva sta zaverovana narcisa vase in ne vidita dlje od nosa.
patogen
29. 03. 2026 20.40
Slovenski levičar trdno na strani Ajatol in islamizma.
Medo1964
29. 03. 2026 20.50
res si patogen
M_teoretik
29. 03. 2026 21.21
Na strani mira; podobno kot Papež Leon!?
M_teoretik
29. 03. 2026 21.22
V Libanonu je 40% kristjanov!?
Rock8
29. 03. 2026 20.11
Bravo,ljudje,ker tip ni pri zdravi pameti
Xyh
30. 03. 2026 09.41
Ti "isti" ljudje so ga tudi izvolili..
Rock8
30. 03. 2026 13.11
So prišli k pameti...
Jožajoža
29. 03. 2026 20.03
Vemo,da ni normalen.tudi ki inamo takega 22 .Marca smo lopova nagnali in se rešili
Groucho Marx
29. 03. 2026 20.16
Res smo se rešili golobarjev in mesečnikov. 😅👍
vezuv_
29. 03. 2026 21.11
Hmmmm si prepričan.... lahko, da je ta še večji lopov.
Smuuki
30. 03. 2026 13.53
Mesečnikov ja za golobarje pa še ni nujno. Glasovi iz tujine so pričakovano njihovi. Če še niso bodo pa naredili da bodo. 😀😀😀😀😀. Nč bat to znajo
zmerni pesimist
29. 03. 2026 19.46
To ste izvolili sedaj pa jamrate saj pri nas ni nič drugače razen da imamo kraljico 10%
Zmaga Iranu
29. 03. 2026 19.42
Trumpu se mogoče pa posreči zamenjati režim v ZDA in Izraelu.
Rock8
29. 03. 2026 20.10
Upajmo da ne
M_teoretik
29. 03. 2026 19.08
Trampu je uspelo. Amerika first!?
biggbrader
29. 03. 2026 17.36
Milijoni ?????, ko se je v NY, ki je velik za 15 Slovenij, sprehodilo nekaj tisoč ljudi ? Medtem ko si Iranci, če beremo njihove izjave na spletu, ne želijo nhihove oblasti in "mučeniške" vojske.
M_teoretik
29. 03. 2026 17.17
Moraš bit Patogen, da podpiraš Trampa!?
biggbrader
29. 03. 2026 17.38
Biti moraš čudak, da ne privoščiš Irancem svobode in konec "mučeniškega" terorja, ki si ga večina ne želi.
M_teoretik
29. 03. 2026 19.07
In samo zato se gre Trampu!?
M_teoretik
29. 03. 2026 16.40
Ko bi svojga papeža Leona upošteval, ne bi bilo protestov!?
zavetnik
29. 03. 2026 16.32
Tam vsaj protestirajo pri nas njegov posnemalec naroči Izraelce in nič vse tiho je bilo
biggbrader
29. 03. 2026 17.41
Mosad drži Goloba in še nekaj njegovih "bližjih" za ušesa, zato so izdali lastna prepričanja. Saj počasi vse prihaja na dan. Vsebina filmčkov bo prej ko slej vseeno znana.
NeXadileC
29. 03. 2026 16.23
'Stvari niso normalne' - Niso, vendar je prepozno. Tako tudi piše.
NeXadileC
29. 03. 2026 16.21
Trump bo kar nadaljeval...
Tenma
29. 03. 2026 16.12
Dejansko je tako da srednji sloj izginja, v ameriki je že, pr nas pa pospešeno hitimo tja...
bibaleze
Portal
To je najlepše ime na svetu
zadovoljna
Portal
Najbolj udobne hlače, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
vizita
Portal
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
cekin
Portal
Električna energija je sedaj cenejša čez dan
moskisvet
Portal
Izziv, ki je postal svetovni hit
dominvrt
Portal
Mistični Hudičev most v Nemčiji: pravljični izlet, ki očara vsakogar
okusno
Portal
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
voyo
Portal
Rocky Balboa
Kmetija
