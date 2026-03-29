Milijoni protestirali proti Trumpu: 'Stvari niso normalne'

Organizatorji so ocenili, da se je demonstracij po vseh 50 zveznih državah udeležilo najmanj 8 milijonov ljudi, medtem ko ameriške oblasti niso podale ocene števila udeležencev na nacionalni ravni.

Protestniki so izrazili jezo in nasprotovanje Trumpovemu avtoritarnemu načinu vladanja, trdi priseljenski politiki in vojni z Iranom.

To je bil že tretji množični protest v manj kot letu dni, na katerem so Američani izrazili nasprotovanje Trumpovi politiki.

V New Yorku se je zbralo več deset tisoč protestnikov. Med njimi je bil tudi znani igralec Robert De Niro, ki je predsednika ZDA označil za "eksistencialno grožnjo našim svoboščinam in varnosti", poroča AFP.