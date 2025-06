Milijoni proti Trumpu na njegov rojstni dan: 'Moramo braniti demokracijo'

Medtem, ko je v ameriški prestolnici potekala vojaška parada ob 250. obletnici ameriške vojske (ki je sovpadala z 79. rojstnim dnem Donalda Trumpa), so se v več ameriških mestih odvili množični protesti proti ameriškemu predsedniku. Kot so povedali organizatorji, se je več sto protestov, ki so potekali po ZDA, udeležilo na milijone ljudi.

Demonstracije so potekale sočasno s slavnostno vojaško parado, ki jo je ameriški predsednik Donald Trump gostil v ameriški prestolnici, sledili pa so večdnevnim protestom v Los Angelesu in drugod, ki so vzplamteli zaradi predsednikove politike priseljevanja. Množice so se zbrale v več ameriških mestih, vključno z New Yorkom, Philadelphijo in Houstonom, niso pa se odvili v Washingtonu DC, kraju vojaške parade. Trump je že pred tem opozoril, da bi takšni protesti naleteli na silovit odziv oblasti, poroča BBC.

Po ocenah organizatorjev - skupine "No Kings" - se je več sto demonstracij po Združenih državah udeležilo na milijone ljudi. S protesti so želeli sporočiti, da ni nihče nad zakonom, niti predsednik države. "Čutim, da moramo braniti našo demokracijo," je za AP povedala Karen Van Trieste, 61-letna medicinska sestra, ki se je udeležila protesta v Philadelphii. Kot je dejala, je Trumpovo zmanjšanje števila zaposlenih v agencijah za javno zdravje eden od razlogov, zakaj se je pridružila množicam na ulici.

Protest proti Donaldu Trumpu FOTO: AP icon-expand

Javnomnenjske raziskave sicer kažejo, da Trumpova politika glede priseljencev še vedno prejema večinsko podporo. Raziskava CBS/YouGov je pokazala, da 54 odstotkov Američanov odobrava njegovo politiko deportacije priseljencev, ki so v ZDA nezakonito, 46 ​​odstotkov pa ne.

Ena večjih množic se je zbrala tudi v Los Angelesu, kamor je Trump v nasprotju z željami guvernerja Gavina Newsoma in na jezo lokalnih uradnikov pred tednom dni poslal državno gardo. Množične deportacije namreč organi pregona izvajajo, ne da bi sledili ustavnim pravilom - vsaka oseba mora imeti ob tem ustrezno pravno obravnavo in možnost zagovarjanja pred sodiščem. Član skupine za državljanske pravice Rjave baretke Jose Azetcla je dejal, da se je protesta udeležil prav zaradi Trumpove politike priseljevanja. "To ni le kruto, to je zlo. Ločuje družine," je poudaril. V bližini zvezne stavbe je prišlo do spopadov med protestniki in vojaki nacionalne garde, množice pa so razgnali s solzivcem. A le ulico ali dve stran je na stotine protestnikov nadaljevalo miren shod.

Trump na paradi: Vojaki se borijo, borijo, borijo in zmagujejo, zmagujejo, zmagujejo

Trump je na vojaški paradi v Washingtonu medtem v svojem govoru počastil spomin na padle vojake, spomnil na bitke iz preteklosti ter obljubil še močnejše ZDA. "Naši vojaki nikoli ne odnehajo. Nikoli se ne predajo. Borijo se, borijo, borijo. In zmagujejo, zmagujejo, zmagujejo," je dejal v svojem teatralnem slogu. Nekateri politiki in nekdanji vojaški voditelji so sicer dogodek kritizirali kot drag projekt nečimrnosti. Po navedbah vojske je cena vojaške parade znašala med 25 in 45 milijoni dolarjev (21,5 do 38,9 milijona evrov). Dodatnih kritik je bil Trump deležen, češ da si je za milijone davkoplačevalskega denarja priredil slavnostno praznovanje rojstnega dne.