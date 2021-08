Milijoni si dopusta ne morejo privoščiti: 'Počitnice ne bi smele biti luksuz za redke'

Čeprav so počitnice v zadnjem desetletju v vseh evropskih državah postale dostopnejše, si okoli 28 odstotkov evropskih državljanov še vedno ne more privoščiti enotedenskih počitnic stran od doma, razkriva poročilo Evropske konfederacije sindikatov (ETUC). Če pogledamo samo tiste, katerih dohodek je pod pragom tveganja za revščino, pa delež naraste na kar 59,5 odstotka.

V to kategorijo sodi kar sedem milijonov Italijanov, kar je največ v Evropi. Nato sledijo še Španija (4,7 milijona), Nemčija (4,3 milijona), Francija (3,6 milijona) in Poljska (3,1 milijona).

Največji delež prebivalcev, ki jim grozi revščina, pa ima Grčija. Kar 88,9 odstotka Grkov si namreč sploh ne more privoščiti dopusta. Sledijo še Romunija (86,8 odstotka), Hrvaška (84,7 odstotka), Ciper (79,2 odstotka) in Slovaška (76,1 odstotka).

Po podatkih Evropske komisije je bila več kot petina (21,9 odstotka) od 450 milijonov državljanov bloka v letu 2019 v nevarnosti revščine ali socialne izključenosti.

'Direktivo EU o ustreznih minimalnih plačah je treba okrepiti'

Poleg tega je analiza podatkov Eurostata, ki sta jo izvedla ETUC in Evropski inštitut sindikatov (ETUI), pokazala, da se je razlika med počitnicami tistih z dohodkom pod 60 odstotki povprečja in tistih z dohodkom nad tem pragom v zadnjem desetletju še povečala. Največje razlike v dostopu do dopusta med skupinama najdemo na Hrvaškem, v Grčiji, Bolgariji, na Češkem in v Franciji.

"Počitnice ne bi smele biti luksuz za redke. Medtem ko mnogi delavci dopust uživajo s prijatelji in družino, pa si milijoni zaradi nizkih plač tega ne morejo privoščiti," je dejala namestnica generalnega sekretarja ETUC Esther Lynch.