Milijoni za človekove pravice namenjeni agendi Trumpove administracije

Ameriško zunanje ministrstvo je sredstva iz skoraj 177 milijonov dolarjev (približno 156 milijonov evrov) vrednega sklada za demokracijo (Democracy Funds) namenilo projektom, ki se osredotočajo na teme, povezane z agendo administracije predsednika Donalda Trumpa. Po navedbah vira, seznanjenega z zadevo, naj bi bili milijoni dolarjev po novem namenjeni med drugim podpori pravicam Afrikanerjev v Južni Afriki, varovanju "zahodnih civilizacijskih norm" ter dokumentiranju domnevnega nazadovanja Evrope, povezanega z množičnimi migracijami, poroča CNN.
Predlagani programi vključujejo projekte v Braziliji, Južni Afriki, Nigeriji ter Evropi in Združenem kraljestvu. Med drugim je predvidenih pet milijonov dolarjev za razvoj "civilizacijske zveze v Evropi" prek raziskav, javnih razprav in političnih reform, katerih cilj naj bi bil varovanje svobode izražanja, političnega tekmovanja in nacionalne suverenosti.
Sredstva naj bi odobrili kljub zadržkom demokratske senatorke Jeanne Shaheen, najvišje rangirane demokratke v senatnem odboru za zunanje odnose. Ta je zadržala deset predlaganih nagrad v skupni vrednosti 22 milijonov dolarjev. Po navedbah vira je državni sekretar Marco Rubio kljub temu podpisal memorandum o dodelitvi sredstev, pri čemer naj bi imeli predlogi podporo tudi na najvišjih ravneh Bele hiše, vključno s podpredsednikom J. D. Vanceom.
Shaheenova je opozorila, da je kongres sredstva sklada odobril za podporo zagovornikom človekovih pravic, pomoč žrtvam kršitev človekovih pravic in krepitev demokracije v tujini. "Trumpova administracija zdaj s tem, ko zaobide kongres, uporablja davkoplačevalska sredstva za promocijo skrajno desničarskih organizacij in programov v uveljavljenih demokracijah," je dejala. Dodala je, da je to zapravljanje virov in da "spodkopava ameriške vrednote ter naše odnose z demokratičnimi partnerji, vključno z zavezniki v Evropi."
Ameriško zunanje ministrstvo očitke zavrača. Tiskovni predstavnik Tommy Pigott je dejal, da je ministrstvo izpolnilo vse zahteve glede obveščanja kongresa. Ob tem je poudaril: "Nikoli se ne bomo opravičili za obrambo zahodne civilizacije, nasprotovanje cenzuri, konec obdobja množičnih migracij in ukrepanje proti vladno sponzorirani diskriminaciji na podlagi rase v Južni Afriki."
Kot piše CNN, je takšna uporaba sredstev skladna s širšim premikom Trumpove administracije pri opredeljevanju človekovih pravic.
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