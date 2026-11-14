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Milijoni, zakopani v gozdovih in skriti v sefih: 'Orban je padli mafijski šef'

Budimpešta, 14. 11. 2026 09.59 pred 38 minutami 2 min branja 67

Avtor:
N.V.
Denar najden na Madžarskem

Madžarska protikorupcijska agencija je med preiskavo nekdanjega ministra iz vlade Viktorja Orbana zasegla gotovino v vrednosti 16,7 milijona evrov. Gotovino so našli zakopano v gozdovih in na drugih lokacijah.

Miklósa Sesztáka, madžarskega ministra za nacionalni razvoj med letoma 2014 in 2018, sumijo prejemanja podkupnin v okviru sheme, povezane z državnim transportnim podjetjem. To naj bi pri nakupu rabljenih avtobusov plačevalo previsoke cene, piše Guardian.

Premier Peter Magyar je že ob zmagi aprila napovedal preiskavo domnevne korupcije in zlorabe položaja v času vladanja Orbana. In tako so se Seszták, še dva ministra iz Orbanovega obdobja in brat nekdanjega premierja znašli pod drobnogledom in so bili v zadnjih tednih pridržani v različnih primerih, saj se preiskave korupcije stopnjujejo.

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Nacionalni urad za izterjavo in zaščito premoženja (NVVH), protikorupcijski organ s širokimi pooblastili, ustanovljen v okviru Magyarjevega prizadevanja za prevzem odgovornosti za pretekla dejanja, je sporočil, da so v četrtek in petek v okviru kazenskega postopka proti Sesztáku opravili preiskave na več lokacijah.

"Med preiskavami so preiskovalci našli velike količine gotovine. Denar je bil zakopan v gozdovih, skrit v kmetijskih in skladiščnih objektih ter stanovanjskih nepremičninah, nekaj pa ga je bilo shranjenega v dragocenih sefih na odmaknjenih lokacijah," so zapisali v sporočilu.

Skupna vrednost gotovine, najdene med dvodnevno preiskavo, je znašala 5.071.632.000 forintov, 2.658.350 evrov in 1.257.100 ameriških dolarjev, so dodali. Skupna vrednost zaseženega denarja tako znaša 19,5 milijona dolarjev oziroma skoraj 17 milijonov evrov.

NVVH je sporočil, da so njegovi uslužbenci denar položili na račun madžarske državne zakladnice. "Po prejemu denarja je 12 zaposlenih v zakladnici osem ur štelo bankovce s pomočjo petih števnih strojev," je na Facebooku zapisal finančni minister András Kármán.

Magyar je zaseg označil za prelomnico. "To uradno pomeni konec mafije Fidesz-KDNP!" je dejal, misleč na nekdanjo Orbanovo vladno koalicijo. "Od danes je Viktor Orbán dokazano mafijski šef. Padli mafijski šef. Fidesz pa je kriminalna združba," je Magyar zapisal na Facebooku.

Nekdanji premier se na najnovejši razvoj dogodkov ni odzval.

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KOMENTARJI67

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enaleteca
14. 11. 2026 11.17
Saj tudi pri nas ni kaj dosti drugače, zato se pa ta naš Gargamel druži z Orbanom. Ja, isti tiči skupaj letajo. Ja, zanimivo, v tujini so bili vsi obsojeni, pri nas je pa vedno oproščen ... Patria, Depala vas, Black Cube ... - ti na vladi imajo res ogromno masla na glavi, ki je že dobesedno tudi žarkast. In to, kar zdaj, ko se borijo proti migrantom (zanimivo, da jih je čedalje več), socialni pomoči, za Izrael, 80 let stare kosti ..., le je neka krinka ... Mislim, da niso samo koprive in Tomaž Majer, še še nekaj drugega ... V glavnem imamo na oblasti zelo pokvarjene ljudi.
Odgovori
0 0
Sirhakel77
14. 11. 2026 11.16
Bolj je problem to, da kot kaže boj proti korupciji in pravosodje dejansko deluje v Romuniji pa na Madžarskem pa v Bolgariji samo v deželici na sončni strani alp nič ne kaže na kaj podobnega.... Če bi se to odkrilo pri nas, pa neodvisno pri kom bi se vnel ne vseljudski boj proti korupciji ampak ideološko mlatenje eden po drugem. Do epiloga pa ne bi prišlo nikoli...
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0 0
PSIHOTERAPEVT
14. 11. 2026 11.16
Vemo kdo je bil Orbanov najboljsi prijatelj ;) Kaj se cakate..
Odgovori
0 0
Prototip
14. 11. 2026 11.16
Se mi je zdelo,da sem danes videl janeza v gmajni,,,jaz sem pa mislil,da je šu po gobe?
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+3
3 0
123soba
14. 11. 2026 11.13
Ja pri nas pa ni gozdov, zato ni korupcije...
Odgovori
+1
1 0
FreedomMan
14. 11. 2026 11.12
To so te domoljubi... pareljubi bolj natančno, pod pretvezo ljubezni do domovine izopajo vse kar se da izropati...vse to pa skrivajo z navideznim bojem proti migrantom, lđbtikju in brusljem. Desničarji pa takim ploskajo.
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+0
3 3
Prototip
14. 11. 2026 11.12
Smešno,ob takih novicah skoči v luft leva falanga,,ko so pa v romuniji zaprli ta blšga kolega od holoba,,so bli pa nekak tiho,,,,v bistvu so pa vsi isti,,samo državljani so butasti,,,vsaj tisti,ki padajo na take fore..
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-2
3 5
Slash
14. 11. 2026 11.10
Nekaj miljonov evrov pa zakopanih na ne vem koliko lokacijah in v ne vem koliko objektih, ter še ne vem koliko sefih! In vse to so našli?! Pa jaz če bi sam vse to zakopal in skril na vseh teh številnih lokacijah, ne vem če bi vse sploh našel... Precej nenavadno.
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+3
3 0
BrezPitt
14. 11. 2026 11.15
Sedaj si predstavljaj koliko še niso našli. To kar so našli so ga verjetno zasledovali.
Odgovori
0 0
Tinček25
14. 11. 2026 11.08
Zanimivo, da se pri nas nikoli ampak res nikoli ne razkrijejo oz . Obsodijo dejanja preteklih vlad pa naj ai bo to levih ali desnih. Prav zanimivo je, da prav nobeden minister iz časa covida ni odgovarjal za svoje rabote.
Odgovori
+4
5 1
undisputed
14. 11. 2026 11.08
Vucic gre prekopavat gozdove u Srbiji po svojo gotovino
Odgovori
+4
4 0
klop12
14. 11. 2026 11.07
A niso bili kao vzor,kako vodit državo,pa edini,ki sem jih gre za svojo državo pa te namišljene stvari
Odgovori
+4
4 0
BrezPitt
14. 11. 2026 11.06
Tako se je potrebno lotiti domoljubov! Ne samo z dvema sms-oma. Našli smo zlato pri Hajdinjaku za nagrado pa je postal obrambni minister.
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+2
4 2
Alex82
14. 11. 2026 11.05
No čudovita desnica na delo za bruhat😊
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+3
5 2
zavetnik
14. 11. 2026 11.00
Ja dragi kletni troli kdo je pa bil prijatelj Orbana ko mu je vsa eu skupnost obrnila hrbet razen jj in Vučića in Čeh
Odgovori
+8
9 1
Jufka moj pekar
14. 11. 2026 11.00
naslednji je jansha
Odgovori
+4
7 3
Arlo
14. 11. 2026 11.00
Čista laž. Da je v gozdu izkopan denar od orbana ne pije vode. Popolna neumnost.
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-3
4 7
anko46
14. 11. 2026 10.59
Se vidi s kakšnimi je Janša prjatu... Kako pravijo, tak si s kakšnimi se družiš
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+4
7 3
Dinho8O
14. 11. 2026 11.01
Dejansko pravijo, povej mi s kom se druzis in jaz ti bom povedal kdo si.
Odgovori
+2
3 1
ap100
14. 11. 2026 10.59
pri nas pa dejmo končno golobnjakovo navezo odlivov iz gen i ter zokiland ljubljana pa nič narejenega pa 375 mio dolga
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-2
2 4
BrezPitt
14. 11. 2026 11.09
Mislim, da si zgrešil smer. To je potrebno preiskati Orbanove prijatelje tako zvane domoljube. Upam, da bodo vsaj Madžari uspešno preiskali kako je del Orbanovega denarja prihajal v Slovenijo.
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+3
4 1
zavetnik
14. 11. 2026 10.56
Kaj to je bilo skladišče za našega Janeza Janšo zdaj še naj odkrijejo zlati zaklad ki ga skriva Vučić bo pa Janezu trda predla saj tu ima svoje delnice tudi naš kralj norišnica kraljestva jj
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+3
5 2
BBcc
14. 11. 2026 10.56
Janšev prijatelj. To so pravi lopovi.
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+4
8 4
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