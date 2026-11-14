Milijoni, zakopani v gozdovih in skriti v sefih: 'Orban je padli mafijski šef'

Premier Peter Magyar je že ob zmagi aprila napovedal preiskavo domnevne korupcije in zlorabe položaja v času vladanja Orbana. In tako so se Seszták, še dva ministra iz Orbanovega obdobja in brat nekdanjega premierja znašli pod drobnogledom in so bili v zadnjih tednih pridržani v različnih primerih, saj se preiskave korupcije stopnjujejo.

Miklósa Sesztáka , madžarskega ministra za nacionalni razvoj med letoma 2014 in 2018, sumijo prejemanja podkupnin v okviru sheme, povezane z državnim transportnim podjetjem. To naj bi pri nakupu rabljenih avtobusov plačevalo previsoke cene, piše Guardian.

Nacionalni urad za izterjavo in zaščito premoženja (NVVH), protikorupcijski organ s širokimi pooblastili, ustanovljen v okviru Magyarjevega prizadevanja za prevzem odgovornosti za pretekla dejanja, je sporočil, da so v četrtek in petek v okviru kazenskega postopka proti Sesztáku opravili preiskave na več lokacijah.

"Med preiskavami so preiskovalci našli velike količine gotovine. Denar je bil zakopan v gozdovih, skrit v kmetijskih in skladiščnih objektih ter stanovanjskih nepremičninah, nekaj pa ga je bilo shranjenega v dragocenih sefih na odmaknjenih lokacijah," so zapisali v sporočilu.

Skupna vrednost gotovine, najdene med dvodnevno preiskavo, je znašala 5.071.632.000 forintov, 2.658.350 evrov in 1.257.100 ameriških dolarjev, so dodali. Skupna vrednost zaseženega denarja tako znaša 19,5 milijona dolarjev oziroma skoraj 17 milijonov evrov.

NVVH je sporočil, da so njegovi uslužbenci denar položili na račun madžarske državne zakladnice. "Po prejemu denarja je 12 zaposlenih v zakladnici osem ur štelo bankovce s pomočjo petih števnih strojev," je na Facebooku zapisal finančni minister András Kármán.

Magyar je zaseg označil za prelomnico. "To uradno pomeni konec mafije Fidesz-KDNP!" je dejal, misleč na nekdanjo Orbanovo vladno koalicijo. "Od danes je Viktor Orbán dokazano mafijski šef. Padli mafijski šef. Fidesz pa je kriminalna združba," je Magyar zapisal na Facebooku.

Nekdanji premier se na najnovejši razvoj dogodkov ni odzval.