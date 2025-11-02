Milijonska donacija skrivnostnega ameriškega donatorja škotski železnici

Dobrotnik iz ZDA, ki želi ostati anonimen, je bil po obisku pred leti tako navdušen nad zgodovinsko železnico, da se je upravljalcem – podjetju Železnica Strathspey s sedežem v Aviemoreu – odločil podariti vrtoglavo donacijo.

"Za zagotovitev učinkovite kratkoročne in dolgoročne naložbe smo se obrnili na finančnega svetovalca," je ob tem sporočil upravni odbor podjetja. "Razen pričakovanja, da bo podjetje donacijo uporabilo na način, ki najbolj koristi organizaciji kot celoti, dobrotnik ni določil, kako naj se ta denar porabi, niti ni postavil nobenih omejitev glede vrste strateških projektov, ki bi jim morali dati prednost," je dejal predstavnik podjetja. "Ta izjemno radodarna – in nepričakovana – donacija bo železnici omogočila, da obnovi svoje finančne rezerve, hkrati pa bo lahko vlagala v številne projekte, ki bodo podprli trajnost železnice," je še dodal.

Podjetje Železnica Strathspey, ki večinsko deluje na prostovoljni bazi, upravlja z dobrimi 16 kilometri zgodovinske železniške proge med Aviemoreom in Broomhillom, ki velja za pomembno kulturno dediščino Škotske. Železnica je bila v preteklosti že večkrat kulisa snemanja številnih filmov in televizijskih serij. Legendarne škotske vlake je bilo moč videti v treh sezonah serije Izdajalci, ki je bila posneta na gradu Ardross blizu Alnessa, v BBC-jevi drami Monarch of the Glen ter ITV-jevi seriji Doktor Findlay.

Železniška proga Strathspey je sicer del nekdanje železnice Inverness in Perth Junction, kasneje imenovane Highland, ki je povezovala Aviemore s Forresom. Je ena redkih tamkajšnjih še delujočih prog, ki so se ohranile po zaprtju železnic v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.