Tujina

Milijonska donacija skrivnostnega ameriškega donatorja škotski železnici

Aviemore, 02. 11. 2025 18.33 | Posodobljeno pred 30 minutami

Avtor
Ti.Š.
8

Skrivnostni ameriški donator je zgodovinski železnici v Škotskem višavju podaril milijon funtov. Kot so ob tem sporočili iz podjetja Železnica Strathspey, ki upravlja z dobrimi 16 kilometri železniške proge in manjšim voznim parkom vlakov na parni in dizelski pogon, bo "izjemno radodarno darilo" pomagalo pokriti stroške delovanja in obnove parnih lokomotiv.

Podjetje Železnica Strathspey ohranja delujoč del nekdanje proge Highland Line.
Podjetje Železnica Strathspey ohranja delujoč del nekdanje proge Highland Line. FOTO: Profimedia

Dobrotnik iz ZDA, ki želi ostati anonimen, je bil po obisku pred leti tako navdušen nad zgodovinsko železnico, da se je upravljalcem – podjetju Železnica Strathspey s sedežem v Aviemoreu – odločil podariti vrtoglavo donacijo.

"Za zagotovitev učinkovite kratkoročne in dolgoročne naložbe smo se obrnili na finančnega svetovalca," je ob tem sporočil upravni odbor podjetja. "Razen pričakovanja, da bo podjetje donacijo uporabilo na način, ki najbolj koristi organizaciji kot celoti, dobrotnik ni določil, kako naj se ta denar porabi, niti ni postavil nobenih omejitev glede vrste strateških projektov, ki bi jim morali dati prednost," je dejal predstavnik podjetja. "Ta izjemno radodarna – in nepričakovana – donacija bo železnici omogočila, da obnovi svoje finančne rezerve, hkrati pa bo lahko vlagala v številne projekte, ki bodo podprli trajnost železnice," je še dodal.

Podjetje Železnica Strathspey, ki večinsko deluje na prostovoljni bazi, upravlja z dobrimi 16 kilometri zgodovinske železniške proge med Aviemoreom in Broomhillom, ki velja za pomembno kulturno dediščino Škotske. Železnica je bila v preteklosti že večkrat kulisa snemanja številnih filmov in televizijskih serij. Legendarne škotske vlake je bilo moč videti v treh sezonah serije Izdajalci, ki je bila posneta na gradu Ardross blizu Alnessa, v BBC-jevi drami Monarch of the Glen ter ITV-jevi seriji Doktor Findlay.

Železniška proga Strathspey je sicer del nekdanje železnice Inverness in Perth Junction, kasneje imenovane Highland, ki je povezovala Aviemore s Forresom. Je ena redkih tamkajšnjih še delujočih prog, ki so se ohranile po zaprtju železnic v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

Železnica Strathspey nekoč
Železnica Strathspey nekoč FOTO: Profimedia

Podjetje Železnica Strathspey upravlja z voznim parkom parnih in dizelskih lokomotiv, ki jih vzdržuje skupina prostovoljcev in manjše število zaposlenih delavcev, poroča BBC. Pogosto sodelujejo pri projektih obnove starinskih vlakov, nedavno so v 'pogon' znova pomagali tudi 75 let stari parni lokomotivi z motorjem, izdelanim leta 1950.

donacija železnica parna lokomotiva vlak Škotska dobrotnik
Ice_Cat
02. 11. 2025 19.02
+1
raketa sodnega dne pa zaklejena🤪🤪
ODGOVORI
1 0
Ice_Cat
02. 11. 2025 19.03
Dejtte ga srt noooo🤦
ODGOVORI
0 0
modelx
02. 11. 2025 19.01
oglejte si, s čim se bomo lahko edino kmalu še vozili. ostalih energentov več ne bo, ali pa jih ne bomo dobili.
ODGOVORI
0 0
Tami69
02. 11. 2025 19.00
+0
Milijon šivilja porabi samo za adaptacijo ženskega wc-ja na postaji..
ODGOVORI
1 1
Infiltrator
02. 11. 2025 18.59
+1
Ja božičnica bo...
ODGOVORI
1 0
Vera in Bog
02. 11. 2025 18.53
+1
Sej Golob tud veliko podari
ODGOVORI
1 0
Teleport
02. 11. 2025 18.48
+0
Super💪samo tega ne razumem parna lokomotiva z motorjem
ODGOVORI
1 1
Topo9gan
02. 11. 2025 18.41
+2
Odlična novica!
ODGOVORI
3 1
