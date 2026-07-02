Milijonska odškodnina profesorici, odpuščeni zaradi objave o Charlieju Kirku

S podobnimi poravnavami se je po poročanju New York Timesa, končalo več podobnih primerov. Časopis pri tem omenja, da je univerza Ball State v zvezni državi Indiana maja privolila v plačilo 225.000 dolarjev nekdanji administratorki Suzanne Swierc, ki je bila odpuščena zaradi kritične objave o Kirku.

Shirinian je dva dni po Kirkovi smrti lani septembra pod objavo prijatelja na omrežju Facebook zapisala, da je bil Kirk odvraten psihopat. Univerza je profesorico nekaj dni pozneje poslala na prisilni dopust, februarja letos pa jo odpustila, nakar je Shirinian vložila tožbo zaradi kršitve ustavno zagotovljene pravice do izražanja.

Po septembrskem atentatu na Kirka na univerzitetnem kampusu v ameriški zvezni državi Utah so konservativni politiki na čelu s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom zahtevali ostre kazni za vse, ki so kritizirali Kirka. Nekaj časa je brez službe ostal tudi komik Jimmy Kimmel, ki se je norčeval iz Trumpovega odziva na umor.

Veliko zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju - med njimi profesorji, odvetniki, zdravstveni delavci in drugi uslužbenci - je izgubilo službe ali pa so jih doletele disciplinske kazni zaradi objav na družbenih omrežjih, v katerih so kritizirali konservativnega aktivista oziroma izražali odobravanje njegove smrti.

Ameriška organizacija za zaščito svobode govora Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) je maja sporočila, da spremlja najmanj 13 zveznih tožb oseb, ki so bile zaradi tovrstnih objav odpuščene ali disciplinsko obravnavane.