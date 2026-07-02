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Milijonska odškodnina profesorici, odpuščeni zaradi objave o Charlieju Kirku

New York, 02. 07. 2026 11.59 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
STA
Charlie Kirk

Univerza Tennessee v Knoxvillu se je poravnala z nekdanjo profesorico antropologije Tamar Shirinian in ji bo plačala milijonsko odškodnino, ker je profesorico odpustila zaradi objave na družbenih omrežjih po umoru konservativnega aktivista Charlieja Kirka. Shirinian je v objavi med drugim zapisala, da je svet brez Kirka boljši.

Po poročanju časnika New York Times bo univerza nekdanji profesorici plačala 1,9 milijona dolarjev oziroma okoli 1,7 milijona evrov.

Shirinian je dva dni po Kirkovi smrti lani septembra pod objavo prijatelja na omrežju Facebook zapisala, da je bil Kirk odvraten psihopat. Univerza je profesorico nekaj dni pozneje poslala na prisilni dopust, februarja letos pa jo odpustila, nakar je Shirinian vložila tožbo zaradi kršitve ustavno zagotovljene pravice do izražanja.

S podobnimi poravnavami se je po poročanju New York Timesa, končalo več podobnih primerov. Časopis pri tem omenja, da je univerza Ball State v zvezni državi Indiana maja privolila v plačilo 225.000 dolarjev nekdanji administratorki Suzanne Swierc, ki je bila odpuščena zaradi kritične objave o Kirku.

Charlie Kirk na univerzi v Utahu pred atentatom.
Charlie Kirk na univerzi v Utahu pred atentatom.
FOTO: AP

Po septembrskem atentatu na Kirka na univerzitetnem kampusu v ameriški zvezni državi Utah so konservativni politiki na čelu s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom zahtevali ostre kazni za vse, ki so kritizirali Kirka. Nekaj časa je brez službe ostal tudi komik Jimmy Kimmel, ki se je norčeval iz Trumpovega odziva na umor.

Veliko zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju - med njimi profesorji, odvetniki, zdravstveni delavci in drugi uslužbenci - je izgubilo službe ali pa so jih doletele disciplinske kazni zaradi objav na družbenih omrežjih, v katerih so kritizirali konservativnega aktivista oziroma izražali odobravanje njegove smrti.

Ameriška organizacija za zaščito svobode govora Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) je maja sporočila, da spremlja najmanj 13 zveznih tožb oseb, ki so bile zaradi tovrstnih objav odpuščene ali disciplinsko obravnavane.

odškodnina Tamar Shirinian svoboda govora Charlie Kirk ZDA

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KOMENTARJI7

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mukimat
02. 07. 2026 13.03
In to vi objavite kot dobro stvar?
Odgovori
0 0
jurist
02. 07. 2026 12.51
Mislim, da nihče nima pravice drugemu želeti smrti ali pa ga javno imenovati psihopat. To veliko pove o osebi, ki se tako izraža. In to naj bi bila profesorica, se pravi intelektualka. Nestrinjanje lahko poveš na veliko boljk kulturen način.
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-1
1 2
Bolfenk2
02. 07. 2026 12.40
Levičarska aktivistka izjavi, da je svet lepši, ker so ubili politika nasprotnega političnega pola. Čisti fašizem oziroma levi fašizem. Moraš biti psihopat, da se tako javno veseliš smrti človeka samo zato, ker razmišlja drugače kot ti.
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+1
3 2
GAYPLANET
02. 07. 2026 12.33
Svoboda govora, ki jo desnica zagovarja jim ne ustreza ko so na oblasti!
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-4
2 6
You cant handle the truth
02. 07. 2026 12.36
torej ti je v redu, če rečem da brez "tvojih" bi bil svet lepši? 😇
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+6
6 0
juventina10
02. 07. 2026 12.26
na desni sami psihopati očitno,kaj pa na levi,pa vse ok?
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+0
2 2
borjac
02. 07. 2026 12.25
Brez Kirka je svet boljši ..... so pa tile Trumpisti zelo povezani , tudi za Kirkovo privlačno vdovo so takoj poskrbeli v stranki.... objemi in .....
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-3
2 5
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