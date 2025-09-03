Popoln zločin? Britanski draguljar očaral bogataše in se izgubil v Dubaju

Britanska luksuzna veriga nakita Vashi, ki je dolgovala 195 milijonov evrov, je s pomočjo ustanovitelja Vashija Domingueza prevarala vlagatelje. Podjetje je prikazovalo lažne prihodke, zaposleni so igrali stranke, zaloge pa so bile praktično brez vrednosti.

Leta 2023 je propadla britanska veriga luksuznih trgovin z diamanti Vashi, takrat so vlagatelji izgubili vse. Podjetje je imelo kar 170 milijonov funtov (195 milijonov evrov) dolgov, obljubljena zaloga diamantov v vrednosti 157 milijonov funtov (180 milijonov evrov) pa je bila v resnici vredna le okoli 100.000 funtov (115.000 evrov). Ustanovitelj Vashi Dominguez, ki je s svojim šarmom in bliščem prepričal poslovneže, milijonarje in znane osebnosti, je medtem izginil brez sledu. Policija in urad za resne goljufije (SFO) pa primera ne preiskujeta. O prevari je poročala BBC Panorama, to je BBC-jeva preiskovalna dokumentarna serija, ki razkriva resnico o pomembnih zgodbah. Dominguez je zaslovel kot trgovec z diamanti za bogataše. Pojavil se je v oddaji This Morning na televiziji ITV, kjer se je pogovarjal s Holly Willoughby in Phillipom Schofieldom, v roki pa je držal kristalno jajce, za katerega je trdil, da je vredno pet milijonov funtov in da ga prodaja milijarderju v Kanadi. "Vashi je zelo dinamičen, zelo karizmatičen lik," je za BBC povedal Will Hayward, nekdanji vodja trgovine Vashi.

Svoje ideje je podkrepil z obsežnimi poslovnimi načrti in računovodskimi izkazi, ki so vlagateljem prikazovali lažno uspešno poslovanje. Med prevaranimi so tudi znani poslovneži, kot sta Clive Schlee (nekdanji direktor verige Pret a Manger) in milijarder John Caudwell. Kot poroča BBC, se je za kuliso luksuza dogajala prevara. Zaposleni so jim razkrili, da so jih vodje silili, naj se pretvarjajo, da so stranke, zato da bi ob prihodu vlagateljev trgovina izgledala zasedena. Tudi prodajalci brez kakršnegakoli znanja so morali sedeti za delovni pult in igrati draguljarje. "Popolna fasada," kot pravi Hayward.

Med drugim so zaposleni prav tako razkrili, da so bili ogoljufani tudi kupci. Diamanti so bili pogosto slabše kakovosti, kot je pisalo na certifikatih, prave oznake na diamantih so z njih izbrisali. Največji trik je bil v poslovnih knjigah. Navzven je podjetje leta 2021 prikazovalo več kot 100 milijonov funtov (114 milijonov evrov) prihodkov, medtem ko so dejanski prihodki znašali komaj pet milijonov. Kljub finančnim težavam si je Dominguez privoščil razkošno življenje, vozil je lamborghinija in živel v londonskih stanovanjih v vrhunskih soseskah, katerih najemnine je plačevalo podjetje, poroča BBC.

Aprila 2023 pa je bleščeča trgovina z nakitom propadla. Vlagatelji so bili šokirani, a so bili prepričani, da je njihov denar varen, saj so februarja dobili cenitve, ki so kazale, da je ogromna zaloga diamantov podjetja vredna 157 milijonov funtov (180 milijonov evrov). A ko so strokovnjaki pregledali zalogo, so ugotovili, da diamantov, s katerimi so bile zavarovane investicije, praktično ni. Stečajni upravitelj Benji Dymant je BBC-ju povedal, da upnikom dolgujejo 170 milijonov funtov (195 milijonov evrov), vlagateljem pa več kot 100 milijonov funtov (114 milijonov evrov). Dominguez je izginil. Dymant pravi, da je iz bančnih izpiskov vidno, da je Vashi Dominguez na dan, ko je sodišče odredilo likvidacijo podjetja, odletel v Dubaj. Povedal je, da so najeli zasebne preiskovalce, ki so ga videli, vendar niso uspeli dobiti nobenih trdnih dokazov o kakšnem prebivališču ali natančni lokaciji.

Še bolj presenetljivo je, da britanske oblasti primera ne preiskujejo. Policija in SFO se odgovornosti izogibata, vlagatelji pa so ogorčeni. Povedali so, da sta si primera izmenjevala policija in urad SFO, dokler ta ni končno dejal, da primer ni dovolj zapleten, da bi ga prevzel. Čeprav so prepričani, da je Dominguez ukradel milijone, pregled bančnih izpiskov ne potrjuje velikih prenosov denarja na tuje račune. Kot poroča BBC , še vedno ostaja nejasno, ali je šlo za načrtovano prevaro od samega začetka ali za podjetnika, ki je v paniki potonil skupaj z lastnim imperijem.

