Milijonska škoda, 38-letnik v poplavljeni kleti umrl zaradi električnega udara

Po podatkih policije je bilo v Paderbornu poškodovanih 43 ljudi, od tega deset huje. Po besedah ​​predstavnika policije v Paderbornu je "tornado šel čez mesto" in povzročil večmilijonsko škodo. Na delu so vse pristojne službe, ki bodo pomagale pri odstranjevanju posledic. Pristojni govorijo celo o "točki uničenja" – uničenih je nešteto streh, številna drevesa so izruvana, neurje je povzročilo velike težave v javnem prometu.

Pristojni so ljudi sicer pozvali, naj ostanejo doma, veter namreč še vedno močno piha, nezavarovani poškodovani objekti pa predstavljajo nevarnost.