Militantna skupina v Mozambiku ogroža zaloge zemeljskega plina

Militanti, povezani z ISIS, v Mozambiku ogrožajo ogromne zaloge zemeljskega plina, ki jih svet trenutno nujno potrebuje. Šlo naj bi za okoli 3000 kubičnih kilometrov zalog zemeljskega plina. Pred časom so namreč našli ogromno plinsko nahajališče, ki bi lahko pomagalo v trenutni krizi pomanjkanja plina. Z novimi zalogami bi tudi revna in osiromašena država Mozambik lahko postala gospodarsko močnejša. Kljub temu da je mozambiškim silam skupaj z ruandskimi uspelo nazaj zavzeti svoja območja, je uporniška grožnja še vedno močna, obglavitve in umori pa še niso ponehali, hkrati pa je otežen dostop do plinskih nahajališč.

Hudi napadi skrajnežov, povezanih z ISIS v Mozambiku se vztrajno nadaljujejo, ubili so najmanj 4000 civilistov in razselili milijon ljudi, poroča Agencija Združenih narodov za begunce UNCHR. "Prišli so iz gozda in začeli pobijati ljudi. Ko so našli otroke, so jih odpeljali v gozd. In ko so našli moške, so jim odsekali glave," je povedal Asmani Dadi, študent v mestu Mocimboa da Praia, ki so ga napadli skrajneži. "Na to območje so najprej prišli, da bi širili svojo propagando. Prišli so povedati, da so muslimani, toda muslimanski moški ne bi smeli tako ubijati," je dejal Dadi.

icon-expand Tisoče ljudi je razseljenih po Mozambiku zaradi napadov militantne skupine. FOTO: AP

Mozambik ima ogromne zaloge zemeljskega plina, ob učinkovitem izkoriščanju pa bi lahko spremenil tudi njegovo usodo. Vendar pa uporniki ogrožajo celotno gospodarsko prihodnost države, bitka proti skrajnežem pa je presegla mednarodne meje. Proti njim se borijo vojaki in vojaško osebje iz desetih držav, v vrstah so tudi ruandske sile, ki so uspešno zavzele nadzor nad delom najsevernejše mozambiške province Cabo Delgado. Kanček upanja za Mozambik Mozambik je ena najrevnejših držav na svetu, vendar bi zaradi bogastva na morju lahko postala ena najbogatejših držav v regiji. V začetku leta 2010 so v porečju Rovuma blizu meje Mozambika s Tanzanijo odkrili ogromno plinsko nahajališče. Šlo naj bi za približno 3000 kubičnih kilometrov zalog zemeljskega plina.

icon-expand Naftna ploščad v Mozambiku FOTO: Shutterstock

Poznavalci so zaradi tako velikih zalog šli tako daleč, da so Mozambikov potencial plina primerjali kar z Rusijo, ki je velikan zalog zemeljskega plina, in zato ni skoraj nič čudnega, da so Mozambik preplavili veliki dobavitelji nafte, kot so TotalEnergies, ExxonMobil in drugi. In medtem ko Evropska unija poskuša zmanjšati odvisnost od ruskega zemeljskega plina po invaziji Rusije na Ukrajino, je potreba po prihodnjih virih iz neuvrščenih držav, kot je Mozambik, kritična, pravi Paul Eardley-Taylor, direktor za nafto in plin v Standardni banki v južni Afriki. "Mozambik je pomemben, saj gre za zelo veliko najdbo. Ima nizko vsebnost plina CO2, je idealno geografsko postavljen za jugovzhodno Azijo, vendar lahko služi tudi Evropi in vzhodni Aziji," je dejal. Številni industrijski strokovnjaki menijo, da je utekočinjen zemeljski plin idealno prehodno gorivo, saj države prehajajo s premoga na obnovljivo energijo zaradi boja proti podnebnim spremembam. V praksi bo svet namreč v bližnji prihodnost odvisen od dobave utekočinjenega zemeljskega plina, vojna v Ukrajini pa je omajala pričakovanja glede cen in ponudbe. "Cene plina so nekje do osemkrat višje od tistih pred invazijo na Ukrajino; Ne samo cene, ampak tudi razpoložljivost ponudbe. Zmožnost svetovnih trgov, da imajo na voljo več plina – zlasti utekočinjenega zemeljskega plina – je ogromna," je dejal visoki diplomat ameriškega zunanjega ministrstva.

icon-expand Mozambik FOTO: Shutterstock

Prihod skrajne militantne skupine, ki naj bi bila povezana z ISIS Mozambik se je skozi leta soočil z radikalnimi spremembami, vlada je državljanom obljubila boljši družbeni razvoj, v katerega naj bi usmerili vse svoje strategije, a je tudi to kot nešteto drugih obljub ostala le prazna beseda na papirju. Mesto Mocimboa so skrajneži v rokah držali kar eno leto, dokler jih ruandske sile niso izrinile. Skrajneži so imeli brutalno taktiko, svoje prisklednike so iskali kar prek interneta in z vse večjim številom vojakov začeli napadati večja mesta. Svoje sledi so puščali v obliki obglavljenih civilistov in varnostnih sil. Militantna skupina, znana kot Ansar al-Sunnah ali Šabab (ki sicer nima povezave z istoimensko somalijsko skupino), je precej skrivnostna, saj sta njihova organizacijska struktura in vodenje nepregledna in neznana.

icon-expand Razseljeni prebivalci živijo v šotorih, kjer je hudo pomanjkanje higienskih in zdravstvenih pripomočkov. FOTO: Shutterstock

"Resnično je pomembno poudariti, kako malo je znanega. In primanjkljaj obveščevalnih podatkov je bil osrednji izziv za vlado in varnostne sile pri soočanju s temi uporniki," je povedal Piers Pigou, višji svetovalec za Južno Afriko pri Mednarodni krizni skupini (ICG). Marca lani so skrajneži orkestrirali enega svojih največjih napadov, v katerem so zavzeli mesto Palma v Cabo Delgadu, za seboj pa pustili vrsto trupel, nekaterih obglavljenih. Na območju je sicer bila nameščena mozambiška vojska, a so skrajneži napadli iz treh različnih smeri, aktivirali pa so tudi speče celice, ki so bile nameščene po mestu. Med napadom so uničili telekomunikacijski stolp, obglavili veliko voznikov tovornjakov na poti v Palmo ter oropali banke in trgovine na poti. Mozambiške sile jih niso mogle ustaviti, številni delavci so si bili prisiljeni poiskati zatočišče v hotelih, kasneje pa so jih evakuirali. Nekateri so obupano želeli zbežati in padli v zasedo. Na desetine ljudi je bilo ubitih, na tisoče razseljenih, mnogi so se pognali na čolne. V mestu je prevladoval kaos, vse dokler vladne sile niso sčasoma prevzele nadzor.

icon-expand Razseljeni otroci, ki ne hodijo več v šolo zaradi pomanjkanja učiteljev FOTO: AP

Napad je pa navsezadnje za sabo pustil uničujoče gospodarske posledice. Podjetje TotalEnergies je razglasilo višjo silo (primer nepredvidljivih okoliščin, ki preprečujejo izpolnitev pogodbe) in zaprlo svojo produkcijo plina. Mozambiku so na pomoč priskočile tuje sile. "Prva faza bo pokazati prebivalstvu, da ste vojaško premagali upornike. Naslednji korak bi morala biti ponovna izgradnja življenj, zagotoviti, da vsi čutijo ta občutek varnosti. In to zahteva, da ste prisotni. Sile morajo biti tam," je Ronald Rwivanga iz ruandskih obrambnih sil skušal motivirati mozambiške sile.

icon-expand Zdravstvena pomoč v Mozambiku je močno okrnjena. FOTO: Shutterstock

Ruandska vojska in policija sta zavarovali velik del ozemlja med Palmo in Mocimbo da Praio ter njihovo notranjost. Evropska Unija je zagotovila precejšnjo finančno podporo, ZDA pa so omogočile usposabljanje. Mozambiška vlada se je v želji, da čim prej zatre uporniško skupino, zatekla na pomoč k razvpiti skupini Wagner, ruskim plačancem. Prave rešitve je dokončno predlagal šele Paul Kagame, dolgoletni predsednik Ruande in nekdanji vojaški poveljnik. Na povabilo predsednika Mozambika Filipeja Nyusija je Ruanda v Cabo Delgado poslala sile in specializirano policijo. Napredek je bil hiter, napadli so večja mesta in bazne tabore pod nadzorom upornikov in jih ponovno zavzeli.

icon-expand Življenje v Mozambiku FOTO: Shutterstock

Šole so v regiji še vedno zaprte, tudi zaradi pomanjkanja učiteljev in zdravstvene oskrbe, ki je že pred uporom bila zelo pomanjkljiva. Aktivisti za človekove pravice menijo, da se ne naredi dovolj za zagon podjetij in plinskih nahajališč.

icon-expand Mozambiška vojska FOTO: Shutterstock