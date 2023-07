Milla Sofia, 24-letna finska lepotica, ki v resnici ne obstaja

Milla Sofia je videti kot še ena v nizu spletnih vplivnic, ki na račun svoje privlačne podobe nabirajo na tisoče sledilcev. Lep obraz, zapeljivo telo z oblinami na pravih mestih, fotografije v bikinju na plažah Grčije in Bora Bore. Stara je 24 let in prihaja iz Finske. In v resnici ne obstaja.

Na družbenih omrežjih so se v zadnjih dneh pojavili zapisi o plavolasi lepotici, ki ima na TikToku 100.000 sledilcev, več kot 50.000 na Instagramu, 12.000 na Twitterju. Ime ji je Milla Sofia, ustvarila pa jo je umetna inteligenca.

"Pridružite se mi na tem vznemirljivem potovanju, kjer se poglobimo v očarljivo zlitje vrhunske tehnologije in brezčasne elegance. Skupaj se odpravimo na raziskovanje zanimivega presečišča mode, tehnologije in brezmejne ustvarjalnosti," poziva svoje sledilce.

Profili "virtualne vplivnice in manekenke" niso novi, prve objave segajo v lanski november, je pa njena podoba v zadnjih mesecih postala vse bolj perfekcionistična. Če je včasih "pozirala" tudi v preprostih topih in kavbojkah, bundi in nogometnem dresu, se v zadnjem času na vseh fotografijah bohoti predvsem globok dekolte ali zaobljena zadnjica.

Kot piše spletišče In The Know, sicer ni jasno, kdo je ustvaril Millo Sofio in s katerim programom. Njen avtor pa ne skriva, da jo je ustvaril s pomočjo umetne inteligence (AI), kar je jasno zapisano že v glavi vseh njenih profilov in na spletne strani. "Vseskozi se razvijam s pomočjo zahtevnih algoritmov in analize podatkov. V sebi imam vprogramirano ogromno bazo znanja, s katero sem na tekočem z najnovejšimi modnimi trendi, vpogledi v industrijo in tehnološkim napredkom," priznava Milla Sofia.

Ostro oko tudi na fotografijah lahko opazi izdajalski element, značilen za stvaritve umetne inteligence: težave s pravilno poustvaritvijo človeških rok in prstov. Vseeno pa ni jasno, ali se vsi njeni sledilci dejansko zavedajo, da lepotica ni resnična, opozarja omenjeno spletišče. Videti je namreč, kot da komentatorji povsem resno odgovarjajo na njena vprašanja, kakšna pričeska ji bolje pristoji, odgovori pod njenimi objavami so polni čustvenih simbolov, nekateri pa se ji v povsem osebnih zapisih zahvaljujejo za prelepe fotografije, češ da jim je tako polepšala dan.

Virtualni modeli cenejši od pravih, ki se vpletajo v škandale in ne vzbujajo zaupanja Če ljudje profilom vplivnežev sledijo zaradi želje po poistovetenju z glamuroznim načinom življenja, zakaj bi potem sledili botu? Že avusta 2020 je južnokorejsko podjetje Sidus Studio X ustvarilo Rozy. V prvem letu njenega obstoja na Instagramu je dobila več kot 100 sponzorskih pogodb za oglaševanje izdelkov. "Resnične obraze blagovnih znamk je treba pogosto umakniti zaradi škandalov ali kontroverznosti, v katere se zapletejo. Pri virtualnih modelih pa teh skrbi nimamo," je ob Rozyjinem uspehu dejal direktor Sidusa Baek Seung Yeop.

Rozy in Milla Sofia lahko gresta kamor koli in počneta kar koli, njuno manekensko delo pa podjetja tako stane precej manj denarja, kot če bi manekenke iz mesa in krvi dejansko odpeljali na eksotično destinacijo ter se ure in ure trudili ujeti popolne posnetke, primerne za objavo.

