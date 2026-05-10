Milo mijavkanje v ruševinah tornada dalo glas preživetju

Jackson, 10. 05. 2026 11.12 pred 10 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Reševanje mucka iz ruševin

Lovec na nevihte Ashton Lemley se je prebijal skozi opustošen park prikolic v Misisipiju in zaslišal nežno mijavkanje mucka, ki je prebadalo temo. Le nekaj ur pred tem so vsaj trije tornadi v spodnji polovici Misisipija porušili hiše in v kampu v podeželski skupnosti Bogue Chitto poškodovali številne prikolice.

Lemley ni imel pojma, kje je mucek, a je bil odločen, da ga bo našel, poroča AP News. Čez nekaj minut je mijavkanje prenehalo in bal se je najhujšega. A ga je nekaj minut kasneje spet slišal. Hitro je začel kopati pod izolacijo sploščene stene in s pomočjo svetilke odkril mucka – mokrega, prestrašenega in skritega med dvema lesenima stebroma.

Na videu, ki ga je objavil AP News, lahko slišimo njegovo presenečenje: "O, moj bog, našel sem ga! Si v redu? Pridi sem – vse je v redu. ... Poskrbeli bomo zate, ljubček. Ne skrbi."

Mucka je nekaj minut držal v naročju, preden ga je izročil poveljniku Združene cajunske mornarice, prostovoljne skupine za odzivanje na nesreče, ki ga je posušil in odnesel na varno. Najditelja je presenetilo tudi, da se mu mucek ni zdel poškodovan.

Lemley je za AP News povedal, da se je v takšnih situacijah znašel že neštetokrat, saj se z nevihtami ukvarja že od leta 2010: "Ne poskušam se preveč čustveno razvneti. Ampak zelo srce parajoče je videti, kako katera koli žival ali človek prestaja kaj takega."

Povedal je tudi, da je že veliko zanimanja za posvojitev rešenega mucka, če njegovih lastnikov ne bodo našli. Nekateri ga želijo poimenovati Tornado. Sam se z njim žal ne more vrniti domov – alergičen je namreč na mačjo dlako.

mucek tornado zda misisipi reševanje

