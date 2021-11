The Times: EU razdeljena glede ukrepanja proti Dodiku in Republiki Srbski

Britanski časnik The Times piše, da potekajo diplomatski napori, da bi EU sledila ZDA in Veliki Britaniji pri uvedbi sankcij proti Miloradu Dodiku in Republiki Srbski. Washington naj bi pospešeno pripravljal ukrepe proti oblastem v Banjaluki. Po neuradnih informacijah časnika naj bi uvedbi sankcij nasprotoval visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell , medtem ko se Nemčija zavzema za poenotenje stališč z ZDA in Veliko Britanijo. Posebni odposlanec ameriškega State Departmenta Gabriel Escobar se je že prejšnji mesec sestal z nekaterimi evropskimi predstavniki in se z njimi usklajeval o odgovoru na poskuse destabilizacije BiH.

Ministri članic zveze Nato se bodo 30. novembra sestali v Rigi, kjer naj bi preučili tudi načrte o napotitvi novih "stabilizacijskih sil" v Bosno in Hercegovino, piše britanski časnik, ki navaja tudi izjavo nemškega ministra za zunanje zadeve, Heika Maasa: "Ne moremo sprejeti nadaljevanja neodgovorne politike, ne da bi se odzvali. Republika Srbska nadaljuje uničevanje Bosne in Hercegovine kot države."

The Times tudi piše, da so vse ostrejši odzivi in pritiski mednarodne skupnosti Dodika prisilili, da je odložil načrte o umiku vojakov srbske narodnosti iz skupnih oboroženih sil BiH, vendar dodaja, da predstavnik bosanskih Srbov še ni odstopil od svojih načrtov. Dodik sicer že dalj časa zaostruje svojo politično retoriko, tudi z zanikanjem genocida v Srebrenici, čeprav je bil pred leti, ko simpatij do njega ni skrivala niti mednarodna skupnost, prav on eden tistih, ki so govorili, da je genocid v Srebrenici neizpodbitno pravno dejstvo.