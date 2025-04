Policijska akcija za Dodikom v bližini Sarajeva

Dodik je v Vzhodno Sarajevo, ki je uradno glavno mesto entitete Republike Srbske, prišel na sestanek z županom. Ker je v Bih še vedno razpisan nalog za privedbo, so k stavbi Republike Srbske prišli agenti Policijske agencije za preiskavo in zaščito (Sipa). Razlogi, zakaj so bili agenti prisotni pred vladnimi prostori Republike Srbske, še niso uradno znani.

Medtem kot Klix.ba poroča, da so Dodika skušali privesti, pa radiotelevizija Republike Srbske piše, da so mu želeli le izročiti nalog za privedbo.