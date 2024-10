V 'Gospodični Pujsi' jih je pretreslo do kosti

Če nekaj dolgih trenutkov se razmere vendarle umirijo in člani posadke skušajo, še vedno sede, pobrati vsaj najosnovnejše stvari, kot sta denarnica in mobilni telefon, ob tem pa ugotavljajo, da bo treba imeti zaprte žepe.

Vsa tri letala so bila uporabljena za raziskovanje Miltona in so bila priča toči, strelam in jatam ptic med letenjem skozi središče mogočnega orkana, ki je dosegel celo peto stopnjo.

Podatki, zbrani s pomočjo teh letal in njihovih sond, se stekajo v računalniške sisteme za vremensko napovedovanje, da bi lahko natančneje prikazali prihodnje gibanje in nihanja intenzivnosti uničujočega Miltona.