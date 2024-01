Mimoidoči na šolskem dvorišču naletel na popkovino, policija našla novorojenčka

Sprehajalec v Bielefeldu je v soboto okoli 11. ure naletel na grozljivo odkritje. Na šolskem dvorišču šole Südschule je našel krpo, v katero je bila ovita popkovina. Na kraj so prišli policisti, ki so na območju šole našli novorojenčka. Dojenček je bil v slabem stanju, njegovo življenje je bilo ogroženo, so sporočili s policije.

Ko so ga našli, so policisti nemudoma začeli z oživljanjem, nato pa ga predali reševalcem, ki so ga odpeljali v bolnišnico. V Bielefeldu so bile v soboto zjutraj temperature malo nad ničlo, poroča nemški portal Wa.de.