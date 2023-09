Mimoidoči opazil aligatorja, ki je v gobcu držal truplo ženske

V kanalu so našli tudi posmrtne ostanke odrasle osebe, ki so jo pozneje identificirali kot 41-letno žensko. Okoliščine njene smrti še niso znane, oblasti pa so sprožile preiskavo.

Šerifov urad okrožja Pinellas je sporočil, da so aligatorja odstranili iz vode, floridska komisija za ohranjanje rib in divjih živali pa ga je nato usmrtila "na human način".

Kot poroča CBS News, so marca lani v bližnjem mestu St. Peterburgu v gobcu aligatorja našli truplo pogrešanega dveletnega dečka, in sicer dva dni po tem, ko so dečkovo mamo našli mrtvo v družinskem stanovanju. Oblasti so pozneje prijele dečkovega očeta in ga obtožile obeh umorov.