Potapljač pri Pagu našel mini, vsaka bi lahko potopila večjo ladjo

Takšno odkritje je neverjetno, je dejal za24sata.hr. In dejal, da se mu je ob tem seveda porajalo ogromno misli – predvsem, da so leta in leta manjša plovila na te mine spuščala sidra, pri tem pa nihče od potnikov ni vedel, kako velika nevarnost se skriva v globini. Gre sicer za protiladijski mini iz druge svetovne vojne.

Na nenavaden predmet ga je najprej opozoril prijatelj. "Potem pa sem bil v bližini in sem se odpravil tja. In res sem imel kaj videti. Na globini pet metrov sem našel kovinski predmet, ki je po obliki spominjal na protiladijsko mino. Zabeležil sem pozicijo in šel naprej. Po dobrem kilometru sem našel še drugo mino," opisuje pustolovščino.