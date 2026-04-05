Nevidne, a smrtonosne: iranske morske mine past za svetovno gospodarstvo

Iran v Perzijskem zalivu kaže svojo moč. Nadzoruje, kdo lahko prečka eno najpomembnejših vodnih poti na svetu in hkrati grozi, da bo uničil vsako sovražnikovo ladjo, ki bo plula skozi Hormuško ožino. Ob tem veliko nevarnost predstavljajo morske mine, ki so pomembno iransko orožje proti svetovnemu gospodarstvu.
Nevarnosti morskih min se zaveda tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je zaveznice večkrat pozval, naj pomagajo pri varovanju ožine. A odziv Nata in Japonske je bil izjemno previden, države se nočejo vpletati v vojno z Iranom, opozarjajo pri Blicku.
ZDA se zavedajo, da se bodo z vsemi izzivi na morju in kopnem težko soočile same. Po koncu iraške vojne so namreč drastično zmanjšale zmogljivosti za uničevanje morskih min, ki jih imajo trenutno predvsem Velika Britanija, Francija, Nemčija, Nizozemska, Poljska in Japonska.
Minsko bojevanje, ki zajema tako namestitev kot odstranjevanje morskih min, je deležno le majhne pozornosti in naj bi predstavljalo manj kot odstotek celotnega proračuna ameriške mornarice, je za NPR ocenil strokovnjak za pomorsko varnost Scott C. Truver.
Na morskem dnu, plavajoče v vodi ali na površini
Mine največkrat odkrivajo z droni - letečimi, plavajočimi in podvodnimi. A območje Hormuške ožine je ogromno, iskanje pa lahko traja mesece.
Nekatere mine so nameščene na morskem dnu, druge plavajo na površini, tretje so plavajoče v vodi in se z morskimi tokovi tudi premikajo. Detonirajo se ob neposrednem stiku z ladjo, prek senzorjev, ki reagirajo na magnetno polje ali propeler ladje, pojasnjujejo pri Blicku. Nekatere aktivirajo tudi na daljavo.
Švicarsko podjetje Global Clearance Solutions (GCS), ki je sicer specializirano za odkrivanje kopenskih min, ocenjuje, da imajo Iranci svoje mine, kot tudi mine iz Kitajske in Rusije. Tudi po koncu konflikta bodo v morju ostale še neeksplodirane mine, zato bo območje potrebno spremljati tudi, ko se bodo vojaške razmere umirile.
Paul Heslop, strokovnjak pri Službi ZN za boj proti minam opozarja tudi, da natančnih poročil o tem, koliko in kakšne mine je Iran namestil, ni. Ker se mine v morju s tokovi premikajo, je lahko že očiščeno območje znova nevarno, dodaja.