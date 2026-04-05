Nevidne, a smrtonosne: iranske morske mine past za svetovno gospodarstvo

Iran v Perzijskem zalivu kaže svojo moč. Nadzoruje, kdo lahko prečka eno najpomembnejših vodnih poti na svetu in hkrati grozi, da bo uničil vsako sovražnikovo ladjo, ki bo plula skozi Hormuško ožino. Ob tem veliko nevarnost predstavljajo morske mine, ki so pomembno iransko orožje proti svetovnemu gospodarstvu.

Nevarnosti morskih min se zaveda tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je zaveznice večkrat pozval, naj pomagajo pri varovanju ožine. A odziv Nata in Japonske je bil izjemno previden, države se nočejo vpletati v vojno z Iranom, opozarjajo pri Blicku.

ZDA se zavedajo, da se bodo z vsemi izzivi na morju in kopnem težko soočile same. Po koncu iraške vojne so namreč drastično zmanjšale zmogljivosti za uničevanje morskih min, ki jih imajo trenutno predvsem Velika Britanija, Francija, Nemčija, Nizozemska, Poljska in Japonska.

Minsko bojevanje, ki zajema tako namestitev kot odstranjevanje morskih min, je deležno le majhne pozornosti in naj bi predstavljalo manj kot odstotek celotnega proračuna ameriške mornarice, je za NPR ocenil strokovnjak za pomorsko varnost Scott C. Truver.