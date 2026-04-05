Tujina

Nevidne, a smrtonosne: iranske morske mine past za svetovno gospodarstvo

Teheran, 05. 04. 2026 11.51 pred 23 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Morska mina

Vredne le nekaj tisoč dolarjev, a lahko potopijo največje tankerje. Morske mine v Perzijskem zalivu dokazujejo, kako ranljive so trgovinske poti. ZDA so v preteklih letih drastično zmanjšale zmogljivosti za uničevanje morskih min in na pomoč že kličejo zaveznike. A podatkov o tem, koliko in kakšnee mine so v Hormuški ožini, ni.

Iran v Perzijskem zalivu kaže svojo moč. Nadzoruje, kdo lahko prečka eno najpomembnejših vodnih poti na svetu in hkrati grozi, da bo uničil vsako sovražnikovo ladjo, ki bo plula skozi Hormuško ožino. Ob tem veliko nevarnost predstavljajo morske mine, ki so pomembno iransko orožje proti svetovnemu gospodarstvu.

Mine predstavljajo veliko grožnjo za tankerje, tovorne, komercialne in vojaške ladje.
FOTO: Shutterstock

Nevarnosti morskih min se zaveda tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je zaveznice večkrat pozval, naj pomagajo pri varovanju ožine. A odziv Nata in Japonske je bil izjemno previden, države se nočejo vpletati v vojno z Iranom, opozarjajo pri Blicku.

ZDA se zavedajo, da se bodo z vsemi izzivi na morju in kopnem težko soočile same. Po koncu iraške vojne so namreč drastično zmanjšale zmogljivosti za uničevanje morskih min, ki jih imajo trenutno predvsem Velika Britanija, Francija, Nemčija, Nizozemska, Poljska in Japonska.

Minsko bojevanje, ki zajema tako namestitev kot odstranjevanje morskih min, je deležno le majhne pozornosti in naj bi predstavljalo manj kot odstotek celotnega proračuna ameriške mornarice, je za NPR ocenil strokovnjak za pomorsko varnost Scott C. Truver.

Na morskem dnu, plavajoče v vodi ali na površini

Mine največkrat odkrivajo z droni - letečimi, plavajočimi in podvodnimi. A območje Hormuške ožine je ogromno, iskanje pa lahko traja mesece.

Nekatere mine so nameščene na morskem dnu, druge plavajo na površini, tretje so plavajoče v vodi in se z morskimi tokovi tudi premikajo. Detonirajo se ob neposrednem stiku z ladjo, prek senzorjev, ki reagirajo na magnetno polje ali propeler ladje, pojasnjujejo pri Blicku. Nekatere aktivirajo tudi na daljavo.

Švicarsko podjetje Global Clearance Solutions (GCS), ki je sicer specializirano za odkrivanje kopenskih min, ocenjuje, da imajo Iranci svoje mine, kot tudi mine iz Kitajske in Rusije. Tudi po koncu konflikta bodo v morju ostale še neeksplodirane mine, zato bo območje potrebno spremljati tudi, ko se bodo vojaške razmere umirile.

Paul Heslop, strokovnjak pri Službi ZN za boj proti minam opozarja tudi, da natančnih poročil o tem, koliko in kakšne mine je Iran namestil, ni. Ker se mine v morju s tokovi premikajo, je lahko že očiščeno območje znova nevarno, dodaja.

bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
voyo
Portal
Kmetija
