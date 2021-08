Mineralna bogastva Afganistana, ki jih svet nujno potrebuje, v lasti talibanov

Hiter padec Afganistana je sprožil politično in humanitarno krizo. Celo strokovnjaki za varnost se sprašujejo, kaj se bo zgodilo z neizkoriščenim rudnim bogastvom v državi. Po Afganistanu so namreč raztresene zaloge različnih mineralov, kot so železo, baker in zlato. A najpomembnejše je morda eno največjih nahajališč litija na svetu. Je to priložnost za Kitajsko in kaj to pomeni za svetovno gospodarstvo?

Afganistan je ena najrevnejših držav na svetu. Toda leta 2010 so ameriški vojaški uradniki in geologi razkrili, da je ta država tudi eno najpomembnejših rudnih nahajališčih, kar bi lahko dramatično spremenilo njene gospodarske možnosti. Polno je zalog mineralov, kot so železo, baker in zlato ter tudi drugih redkih kovin. A najpomembnejše je morda eno največjih nahajališč litija na svetu, bistvene, a redke sestavine za proizvodnjo baterij in drugih tehnologij,. To je pomembno tudi za spopadanje s podnebno krizo, poroča CNN.

icon-expand Afganistan sedi na rudnih nahajališčih v vrednosti več kot 800 milijonov evrov. FOTO: Shutterstock

"Afganistan je zagotovo ena od regij, ki so najbogatejše s tradicionalnimi plemenitimi kovinami, pa tudi s kovinami, ki so potrebne za nastajajoče gospodarstvo 21. stoletja," je povedal Rod Schoonover, znanstvenik in strokovnjak za varnost, ki je ustanovil Skupino za ekološke prihodnosti. Varnostni izzivi, pomanjkanje infrastrukture in hude suše so v preteklosti preprečevali pridobivanje teh najdragocenejših mineralov. Vendar pa se to pod talibansko oblastjo najverjetneje ne bo kmalu spremenilo. Kljub temu pa je zanimanje držav veliko. Med njimi so tudi Kitajska, Pakistan in Indija, ki bi se lahko kljub kaosu poskušale vključiti. "To je en velik vprašaj," pravi Schoonover. Afganistan ima ogromen potencial Še preden je ameriški predsednik Joe Biden v začetku letošnjega leta napovedal, da bo ameriške čete umaknil iz Afganistana, so bile gospodarske možnosti v državi slabe. Do leta 2020 je pod pragom revščine, ki ga je določila vlada, živelo 90 odstotkov Afganistancev. Svetovna banka je v svojem zadnjem profilu države dejala, da gospodarstvo ostaja "oblikovano zaradi njegove krhkosti in odvisnosti od pomoči". "Razvoj in diverzifikacija zasebnega sektorja pa sta zaradi negotovosti, politične nestabilnosti, šibkih institucij, neustrezne infrastrukture, razširjene korupcije in težkega poslovnega okolja omejena," so zapisali.

icon-expand Afganistan je poln rudnih bogastev. FOTO: Shutterstock

Mnoge države s šibkimi vladami trpijo zaradi tako imenovanega "prekletstva virov", v katerem prizadevanja za izkoriščanje naravnih virov koristi ne prinašajo lokalnim prebivalcem in domačemu gospodarstvu. Kljub temu so razkritja o rudnem bogastvu Afganistana, ki so temeljila na prejšnjih raziskavah, ki jih je izvedla Sovjetska zveza, prinesla velike obljube. Povpraševanje po kovinah, kot sta litij in kobalt, pa tudi po redkih zemeljskih elementih, kot je na primer neodim, narašča, saj države poskušajo preiti na električne avtomobile in druge čiste tehnologije, da bi s tem zmanjšale emisije ogljika.

Tri države - Kitajska, Demokratična republika Kongo in Avstralija - trenutno predstavljajo 75 odstotkov svetovne proizvodnje litija, kobalta in redkih zemeljskih elementov. Povprečni električni avtomobil pa po podatkih IEA potrebuje šestkrat več mineralov kot običajni avtomobil. Litij, nikelj in kobalt so ključnega pomena za baterije. Električna omrežja zahtevajo tudi velike količine bakra in aluminija, medtem ko se v magnetih, ki so potrebni za delovanje vetrnih turbin, uporabljajo redki zemeljski elementi.

Mednarodna agencija za energijo je maja sporočila, da bi se morale svetovne zaloge litija, bakra, niklja, kobalta in redkih zemeljskih elementov močno povečati, če se želimo bojevati proti podnebni krizi. Ameriška vlada naj bi ocenila, da bi lahko bila nahajališča litija v Afganistanu enaka tistim v Boliviji, kjer živijo največje znane zaloge na svetu. "Če bo imel Afganistan nekaj let miru, s čimer bo lahko razvijal svoje mineralne surovine, bi lahko že v desetletju postal ena najbogatejših držav na tem območju," je pred dobrim desetletjem za revijo Science dejal Mirzad iz ameriške geološke službe. Bodo talibani izkoristili mineralno bogastvo države? Vendar pa do miru ni prišlo, večina rudnega bogastva Afganistana je tako ostala v tleh, je dejal Mosin Khan, višji sodelavec pri Atlantskem svetu in nekdanji direktor Bližnjega vzhoda in srednje Azije pri Mednarodnem denarnem skladu. Čeprav je bilo nekaj pridobivanja zlata, bakra in železa, izkoriščanje litijevih in redkih zemeljskih mineralov zahteva veliko več naložb in tehničnega znanja ter časa.

IEA ocenjuje, da od odkritja nahajališča v rudniku do začetka proizvodnje traja povprečno 16 let.

Khan pravi, da minerali v Afganistanu letno ustvarijo le okoli 855 milijonov evrov na leto. Ocenjuje tudi, da je zaradi korupcije ter poveljnikov in talibanov, ki so vodili majhne rudarske projekte, izzvenelo od 30 do 40 odstotkov tega dobička. Kljub temu obstaja možnost, da bi talibani svojo novo moč uporabili za razvoj rudarskega sektorja, je dejal Schoonover. Schoonover pa pravi, da za to ni veliko možnosti, saj da bodo morali talibani svojo takojšnjo pozornost nameniti širokemu spektru varnostnih in humanitarnih vprašanj. "Talibani so prevzeli oblast, vendar prehod iz skupine upornikov v državno vlado še zdaleč ni enostaven," je dejal Joseph Parkes, azijski varnostni analitik pri podjetju za obveščanje o tveganjih Verisk Maplecroft. "Funkcionalno upravljanje nastajajočega rudarskega sektorja bo verjetno šele čez mnogo let."

Khan medtem ugotavlja, da je bilo do tujih naložb težko priti, že preden so talibani odstavili afganistansko civilno vlado, ki jo podpira zahod. Pridobitev zasebnega kapitala bo tako zdaj še težja, zlasti ker se številna svetovna podjetja in vlagatelji držijo vedno višjih okoljskih, socialnih in upravnih standardov. "Kdo bo vlagal v Afganistan zdaj, če že prej ni bil pripravljen vlagati?" se sprašuje in dodaja, da zasebni vlagatelji ne bodo tvegali. Izziv bi lahko predstavljale tudi ameriške omejitve. ZDA sicer talibanov niso uradno imenovale za tujo teroristično organizacijo. Vendar pa je bila skupina uvrščena na seznam ameriškega ministrstva za finance, kjer so navedene podobne organizacije, ki jih povezujejo s terorizmom. Priložnost za Kitajsko? Projekti, ki jih podpira država, delno motivirani z geopolitiko, pa so lahko druga zgodba. Kitajska, ki je vodilna v svetu pri rudarjenju redkih zemljin, je v ponedeljek dejala, da je z afganistanskimi talibani ohranila stik in komunikacijo.

icon-expand Litijske baterije FOTO: Shutterstock