Mineva 12 let, odkar je papež Frančišek prevzel vodenje Cerkve

Izpostavlja tudi občutljive teme, kot je LGBT-skupnost. "Kdo sem jaz, da sodim?" je rekel. Z besedami, ki so izzvale široko pozornost, Frančišek sporoča, da je prava pot v prihodnost lahko tudi pot sočutja in razumevanja.

Njegov 12-letni pontifikat so, kot pravi tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference Gabriel Kavčič , zaznamovale teme revežev, migrantov, beguncev, vseh preganjanih, vojn, vseh socialnih neenakosti v svetu. "To in pa recimo cerkev, vključujoča za vse," je pripomnil.

"Božje sveto ljudstvo nas opazuje in čaka ne samo preprosto in pričakovano obsodbo, ampak na konkretne in učinkovite ukrepe," je dejal 26. februarja 2019.

Da bo Cerkev vodil drugače kot njegovi predhodniki, je Argentinec Jorge Mario Bergoglio nakazal že takoj po izvolitvi za 266. papeža 13. marca 2013, ko je pred vernike stopil v preprostih belih oblačilih. Ko je prevzel vajeti Cerkve, je bila ta obremenjena s številnimi krizami, lotil se je tudi perečih vprašanj, od reform vatikanskih financ in rimske kurije do vprašanja pedofilije, s čimer si je nakopal nasprotnike v cerkvenih vrstah.

Ker pa mu zdravstveno stanje trenutno ne dovoljuje vodenja, kot so ga verniki navajeni od prej, so nekatere njegove odgovornosti prevzeli njegovi najožji sodelavci v Vatikanu.

"Izpostavimo lahko drugega najvišjega uradnika v Vatikanu, kardinala Pietra Parolina, ki se srečuje z voditelji držav in bdi nad delovanjem zelo kompleksnih zahtev Katoliške cerkve in njenih 1,3 milijarde vernikov po svetu," je povedala vatikanska dopisnica RNS Claire Giangrave.

Giangravejeva pri tem tudi poudarja, da vse zadeve znotraj Vatikana delujejo nemoteno. "Obstajajo tudi drugi zavezniki, kot je nadškof Edgar Peña Parra, ki mu je prav tako pomagal pri upravljanju financ, reševanju vprašanj in vodenju Cerkve," je pojasnila in dodala še, da če bi bilo treba sprejeti pomembno odločitev, bi morala ta še vedno pristati na papeževi mizi.

Vedno bolj glasno pa tudi odmevajo vprašanja o nasledstvu papeža Frančiška. Kavčič, predstavnik Slovenske škofovske konference, pravi, da je bilo v zadnjih 12 letih imenovanih toliko kardinalov, da je tudi za Vatikan po vsej verjetnosti to še uganka. "Nimamo pojma. Dobesedno tudi kardinali ta trenutek nimajo pojma, kako bodo glasovali, ker se ne poznajo med seboj. Ogromno je kardinalov, ki jih je treba konkretno pregooglat, da ugotoviš, kje je ta določen kardinal sploh škof," je povedal.

Ob tem pa poudarja, da ni nič narobe z dogovarjanjem o nasledniku že pred smrtjo aktualnega papeža. "To je nujna zadeva. Ne more celotna cerkev čakati nekih protokolov in nečesa. To je tako, kot ko se vlada menjuje. Mora čim prej zagnati na novo, da zadeve tečejo," je pojasnil.

In medtem ko papež ne odloča neposredno o svojem nasledniku, so imena kardinalov, ki bodo o tem odločali in jih določi on sam, znana že več let.