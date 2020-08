Mineva 15 let od orkana Katrina, ki je zahteval več kot 1800 življenj

15. marca lansko leto so v New Orleansu orkanu Katrina posvetili celo muzejsko razstavo, kjer so prikazane posledice uničujočih poplav.

Ob prihodu na kopno Louisiane so se vetrovi sicer unesli na 200 kilometrov na uro, vendar pa je največ žrtev in škode povzročila voda, ki jo je Katrina prinesla s seboj na kopno. Poplavne vode so preobremenile zastarel sistem protipoplavnih nasipov severno od New Orleansa, voda je nasipe prebila in zalila 80 odstotkov mesta, pa tudi okoliška okrožja, ki jim v Louisiani pravijo fare.

Nastala je 23. avgusta 2005 v Atlantiku kot tropska depresija, se naslednji dan okrepila v tropsko nevihto in se začela pomikati proti Floridi, kamor je udarila 25. avgusta kot orkan 2. stopnje. Nato je preko Floride prišla v tople vode Mehiškega zaliva in se spremenila v pošast s hitrostjo vetrov več kot 280 kilometrov na uro.

Več deset tisoč ljudi je bilo teden dni ujetih brez hrane

Več deset tisoč prebivalcev New Orleansa, ki se niso pravočasno evakuirali, je bilo skoraj teden dni ujetih brez hrane in drugih potrebščin, preden se je do njih uspela prebiti ameriška vojska. Do 1. septembra se je že 30.000 ljudi zateklo na stadion Superdome, 25.000 v kongresni center, kjer ob temperaturah okoli 32 stopinj Celzija in visoki vlažnosti ni bilo hrane, pitne vode in sanitarij.

Vojska se je nato vendarle prebila na območje in začela deliti pomoč ter evakuirati prebivalstvo. Do 6. septembra je v mestu ostalo le še 10.000 prebivalcev. Odvečno poplavno vodo so iz mesta izčrpali šele 11. oktobra. Sistem nasipov okrog New Orleansa je bil obnovljen in utrjen šele leta 2018.

Po orkanu se za življenje v New Orleansu odloča manj ljudi

Po orkanu je število prebivalcev New Orleansa do julija 2006 padlo za polovico na okoli 230.000. Največ beguncev se je zateklo v teksaški Houston. Danes ima New Orleans manj kot 400.000 prebivalcev, kar je 60.000 manj kot leta 2004.

Posledice Katrine so bile tudi politične, saj se je krivda valila od župana New Orleansa preko guvernerke do Bele hiše, ki jo je takrat vodil George Bush mlajši. Odstopila sta vodja Zvezne agencije za posredovanje v nesrečah (Fema) Michael Brown in šef policije New Orleansa Eddie Compass.