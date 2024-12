Mineva 20 let od smrtonosnega cunamija, ki je terjal skoraj 230.000 življenj

Sorodniki žrtev cunamija so polagali cvetje in vence ob ukrivljenem zidu v obliki vala, na katerem so spominske plošče z njihovimi imeni.

Ob množičnem grobišču Siron na obrobju mesta Banda Aceh, kjer je pokopanih približno 46.000 ljudi, so sorodniki žrtev cunamija, ki je območje prizadel 26. decembra 2004, recitirali islamske molitve v senci dreves, ki so od takrat zrasla na tem mestu.

Na Šrilanki, kjer je umrlo več kot 35.000 ljudi, pa so obletnico tragičnega dogodka znova obeležili s spominsko vožnjo vlaka Ocean Queen Express od prestolnice Colombo do kraja Peraliya na jugu države, kjer so vlak leta 2004 zajeli valovi in ga odnesli s tirov.

V spomin na žrtve ob tem po vsej državi danes potekajo budistične, hindujske, krščanske in muslimanske slovesnosti.

Cunami, ki je na dan po božiču leta 2004 prizadel zlasti Indonezijo, Šrilanko, Indijo in Tajsko, je povzročil eden najmočnejših izmerjenih potresov v zgodovini z žariščem zahodno od indonezijskega otoka Sumatra pod Indijskim oceanom. Ogromen plimni val je nato dosegel 15 držav, od Avstralije do Tanzanije. Cunami je po podatkih iz baze podatkov o naravnih nesrečah EM-DAT skupno terjal več kot 226.000 življenj.