Mineva 20 let od smrtonosnega pokola v šoli v Beslanu

Prvega septembra leta 2004, na prvi dan šolskega leta, so skrajneži iz Čečenije in Ingušetije, vdrli v šolo v mestu Beslan v kavkaški regiji Severne Osetije. Več kot 1100 ljudi - učencev, učiteljev in staršev – so nagnali v šolsko telovadnico in jih držali kot talce približno 50 ur. Ruske posebne enote so po neuspešnih pogajanjih z ugrabitelji, ki so zahtevali umik ruske vojske iz Čečenije in izpustitev somišljenikov v Ingušetiji, dva dni pozneje vdrle v šolsko poslopje.

Sledile so ure eksplozij in streljanja. Varnostnim silam je na koncu uspelo obvladati napadalce, vendar za ceno 334 življenj talcev, od tega 186 otrok. V operaciji je bilo ubitih 31 napadalcev, prek 770 ljudi pa je bilo ranjenih. Ubitih je bilo tudi več pripadnikov varnostnih sil.