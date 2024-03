Mineva 20 let od terorističnih napadov v Madridu

12. marca je približno 11,6 milijona ljudi po vsej državi demonstriralo proti napadom, številni pa so tudi skandirali gesla, ki so izražala dvom v vladno različico opisa dogodkov napada. Stranka PP je namreč kljub vsemu trdila, da za napadi stoji Eta. Dva dneva pozneje so v državi potekale splošne volitve, na katerih je slavila socialistična stranka (PSOE). Nova vlada pa je po prevzemu oblasti umaknila španske vojake iz Iraka.

Tedanja vlada pod vodstvom desne Ljudske stranke (PP) je za napad okrivila baskovsko separatistično organizacijo Eta in zavrnila ugotovitve strokovnjakov, da so napade organizirali islamski skrajneži. Kmalu za tem pa je odgovornost prevzela Al Kaida, ki je v posnetku zatrdila, da je bil napad maščevanje za sodelovanje Španije v ameriški operaciji v Iraku.

Trije od njih so bili obsojeni na visoke, simbolične zaporne kazni v višini več kot 30.000 let. Le oni so trenutno še vedno v zaporu.

To pa ni bil zadnji teroristični napad v Španiji. Leta 2017 je bilo denimo v napadu v Barceloni in bližnjem obmorskem mestu Cambrils ubitih 16 ljudi, še 140 pa je bilo ranjenih. Odgovornost zanj je prevzela Islamska država (IS). Džihadisti pa so v letih 2018, 2019 in 2023 izvedli napade, ki so zahtevali dve življenji.

Španija sicer v svojem nedavnem letnem poročilu o nacionalni varnosti ugotavlja, da je tako kompleksne teroristične napade v Evropi kot napad iz leta 2004 sedaj težje izvesti, saj so zmogljivosti terorističnih skupin, kot sta denimo Al Kaida in IS, bistveno manjše. Kljub temu Španija danes ostaja na drugi od petih stopenj pripravljenosti.