Mineva 50 let od 'čudeža v Andih'

Od 45 potnikov na letalu se jih je po 72-dnevni preizkušnji domov vrnilo 16. Med bolj grozljivimi podrobnostmi je dejstvo, da so lahko preživeli le tako, da so jedli meso mrtvih prijateljev. Toda za Roya Harleyja , upokojenega inženirja, ki je zdaj star 70 let, to ni bil najhujši del, poroča AFP .

Letalo je v gorovje Andi strmoglavilo v petek, 13. oktobra 1972. Harley in še 31 drugih preživelih se je tako pri minus 30 stopinjah Celzija znašlo v čisti temi na nadmorski višini približno 3500 metrov. Na letalu so bili člani urugvajske ragbi ekipe in njihove družine, ki so se odpravljali na tekmo v Čile. Velika večina potnikov tako sploh še ni dopolnila 20 let, prav tako nihče ni bil oblečen mrazu primerno.

Več jih je bilo tudi huje poškodovanih. Tisti, ki so se lahko, so se stlačili v razbitine letala med trupla in krike ranjenih. "Tisto noč sem doživel pekel," je Harley povedal za AFP. "Pri mojih nogah je bil deček, ki mu je manjkal del obraza in se je dušil v krvi. Nisem imel poguma, da bi ga prijela za roko, ga potolažil. Bilo me je strah. Bilo me je zelo strah," se spominja.

Do jutra so umrle še štiri osebe in tako se je začelo mučenje, ki je število preživelih sčasoma zmanjšalo na 16. Kot pravi Harley, je bilo groznih trenutkov preveč, da bi jih lahko našteval. "Nimam besed, s katerimi bi opisal, kako mrzlo je bilo," je povedal Harleyjev nekdanji sotekmovalec v ragbiju in prijatelj, 68-letni Carlos Paez. "Tako nas je zeblo, bilo je tako težko, da nimam besed, s katerimi bi to opisal."

Velikokrat so mislili, da je njihova zgodba zaključena in da bodo kmalu tudi njihova telesa ostala le še trupla. Deseti dan po katastrofi so po radiu letala slišali, da so iskanje ponesrečenega letala in morebitnih preživelih prekinili. "Ena najbolj bolečih stvari je bilo spoznanje, da svet obstaja brez nas," je dejal Paez, ki danes po svetu potuje kot motivacijski govornik. Toda hkrati je bilo sporočilo po radiu sunek, ki so ga potrebovali, da so stvari vzeli v svoje roke in začeli iskati pot z ledenika, pripoveduje.