Mineva 75 let od dneva, ko je Deček razdejal Hirošimo

6. avgusta 1945 ob 8.15 po lokalnem času je nad Hirošimo eksplodirala štiri tone težka atomska bomba iz obogatenega urana, imenovana Little Boy oz. Deček, in uničila okoli 90 odstotkov mesta. Takoj je umrlo okoli 80.000 ljudi. Kasneje je za posledicami eksplozije skupno število žrtev doseglo okoli 140.000.

Hirošima je danes po vsem svetu simbol grozot vojne in s tem prizadevanj za mir in svet brez jedrskega orožja. To so običajno tudi glavna sporočila spominskih slovesnosti, ki potekajo v mestu ob obletnicah napada.

Letos je na slovesnosti na posebno povabilo župana Hirošime Kazumija Matsuija, ki se je začela pred približno eno uro, sodeloval tudi slovenski predsednik Borut Pahor, ki je podal svoje sporočilo zavezanosti trajnemu miru in svetu brez jedrskega orožja.

Poudaril je, da"Hirošima in Nagasaki označujeta konec enega najmračnejših obdobij človeške zgodovine, druge svetovne vojne, ko je bila humanost poražena in do skrajnosti ponižana". "Hirošima in Nagasaki nas vztrajno opominjata na dolžnost, da spore rešujemo po mirni poti in da si prizadevamo za izboljševanje odnosov med ljudmi, narodi, državami," je še poudaril slovenski predsednik.

"Potrebujemo veliko več sodelovanja,"je še pozval Pahor. Današnja obletnica"nas spominja na to, kam vodi svet razprtij in sovraštva", je še opozoril slovenski predsednik in se poklonil spominu na žrtve Hirošime in Nagasakija.