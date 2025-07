Primer Emilovega izginotja: prvič spregovorili starši, ključni dokaz lobanja?

Natanko dve leti sta pretekli od izginotja malega Emila Soleila. "Bili sta to dve leti nenehnega boja za ohranjanje ravnotežja, da nas vase ne bi posrkala črna luknja tragedije," so ob tem sporočili starši, ki so se prvič po tragediji javno oglasili. Dodala sta, da je bilo njuno upanje uničeno v trenutku, ko sta devet mesecev po Emilovem izginotju izvedela za njegovo smrt. "Morala sva prenašati nenehne pritiske. Ni nam bilo prizaneseno, in kar je paradoksalno – naš status žrtve in naša krhkost nista vzbujala nobenega spoštovanja in zaščite, temveč nekaterim ljudem dajala pravico, da z nami ravnajo, kot želijo," sta zapisala v včeraj objavljeni izjavi.

Izpostavila sta tudi težave, s katerimi se je soočala njihova družina – od vohunjenja za njimi in nenehnega pojavljanja v medijih, do razkrivanja njihovih političnih stališč in verskih prepričanj, piše hrvaški Danas.hr.