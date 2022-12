Mineva leto dni od izginotja Mateja Periša: 'Govoril sem mu, naj ne gre'

Mineva leto dni, odkar je v noči iz 30. na 31. december izginil Matej Periš. 27-letni Hrvat je s prijatelji odšel v Beograd na praznovanje novega leta, dan pred novim letom pa se je za njim izgubila vsaka sled. Po nekaj mesecih so Periša našli mrtvega. "Imel sem slab občutek glede njegovega odhoda, zato sem mu govoril, naj ne gre," se leto dni po Matejevem izginotju spominja njegov oče.

Matej Periš je izginil v noči iz 30. na 31. decembra 2021. S prijatelji so se zabavali v enem izmed nočnih klubov, nato pa se je za 27-letnim Matejem izgubila vsaka sled. Mateja so iskali nekaj mesecev, iskalno akcijo pa sta čustveno spremljali tako hrvaška kot srbska javnost. Prvi namigi o tem, kje bi izginuli Matej lahko bil, so se pojavili nekaj dni po njegovem izginotju. Šlo je za posnetke nadzornih kamer, ki so prikazovali Mateja, kako teče po ulicah in v nekem trenutku ustavi taksi. Iz posnetkov je bilo vidno tudi, da se Matej spušča proti reki Donavi. Po teh posnetkih preiskovalci niso imeli več sreče z novimi sledmi. Njegovo iskanje je tako trajalo več mesecev.

icon-expand Iskanje Mateja Periša je potekalo več mesecev. FOTO: MUP Srbije

Tekom preiskave so policisti dobili kar nekaj informacij, a te so bile večinoma lažne. V hrvaških in srbskih medijih pa so se pojavile tudi številne zarote. Po več kot štirih mesecih iskanja so se najhujši strahovi Perišovih bližnjih uresničili. V reki so našli Matejevo truplo.

icon-expand Matej Periš FOTO: MUP

'Želel sem, da bi novo leto praznoval kje bližje' Matejev oče Nenad Periš je bil tekom preiskave več mesecev v Beogradu. Vsak dan je mirno komuniciral z javnostjo v upanju, da bo dobil informacije, ki bi ga pripeljale do sina. Danes, eno leto po začetku družinske tragedije, pravi, da si ni predstavljal, da bo božično kosilo leta 2021 zadnji dan, ko bodo skupaj jedli in igrali partijo kart, piše Index.hr. "Nazadnje sem bil s sinom na kosilu na božični dan 2021. Takrat smo on, jaz in njegovi dve sestri odigrali zadnjo partijo kart. Niti na misel mi ni prišlo, da je bilo to naše zadnje skupno kosilo na tem svetu," je Nenad Periš povedal za Slobodno Dalmacijo. Periš je leto dni po izginotju svojega sina povedal še, da je imel ob Matejevem odhodu slab občutek, zato je bil proti temu, da bi njegov sin odšel v Beograd na praznovanje novega leta.

icon-expand Nenad Periš je bil proti temu, da njegov sin odide v Beograd na praznovanje novega leta. FOTO: Profimedia