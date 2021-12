Mineva leto dni od rušilnih potresov v Petrinji

Na Hrvaškem se spominjajo rušilnih potresov, ki sta 28. in 29. decembra lani prizadela območje kraja Petrinja na Hrvaškem. V potresih je nastala ogromna gmotna škoda, umrlo je tudi več ljudi. Obnova prizadetih krajev je v polnem teku. Petrinjo bosta ob obletnici med drugimi obiskala premier Andrej Plenković in predsednik Zoran Milanović.

Območje Petrinje je pred natanko letom dni stresel potres z magnitudo 5,2, ki je povzročil veliko gmotno škodo. 29. decembra pa je sledil še močnejši potres z magnitudo 6,2, ki je zahteval tudi sedem smrtnih žrtev, najmlajša žrtev je bila 13-letna deklica. Za posledicami poškodb, ki jih je utrpela v potresu, je marca letos umrla še ena ženska. Potres so čutili tudi v sosednjih državah, vključno s Slovenijo. Hrvaški so priskočile na pomoč sosednje države in druge članice Evropske unije. Pomagali so številni posamezniki in podjetja iz Slovenije.

V potresih, ki jima je v naslednjih dneh in tednih sledilo še več sto popotresnih sunkov, je nastalo za 5,5 milijarde evrov gmotne škode. Obnova je po poročanju hrvaških medijev v polnem teku, a vsi prebivalci niso zadovoljni. Trdijo, da se predvsem ruši, bolj malo pa sanira. Do začetka preteklega tedna so na območju Siško-moslavške, Karlovške in Zagrebške županije, ki so bile prizadete v potresih, prejeli več kot 41.600 prijav škode. Pregledali so 39.600 objektov, od katerih jih je 4800 neuporabnih, 8600 pa začasno neuporabnih, piše na spletni strani hrvaške civilne zaščite.

Prejeli so več kot 17.700 prošenj za obnovo. Doslej so zaključili nekonstrukcijsko obnovo na 1100 objektih, v teku pa so dela na 830 hišah. Skoraj 460 objektov so v treh županijah povsem porušili. Po besedah hrvaškega ministra za gradbeništvo Darka Horvata ti podatki pomenijo, da ne more nihče več reči, da se obnova ni začela. Pojasnil je, da so razpisi za gradnjo nadomestnih hiš v teku, danes pa naj bi stekel tudi razpis za nadomestne večstanovanjske zgradbe.