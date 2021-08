Mineva leto dni od silovite eksplozije v pristanišču Bejruta

4. avgusta lani je v bejrutskem pristanišču izbruhnil požar, ki je nato zajel tam shranjeni amonijev nitrat. To je povzročilo izjemno eksplozijo, ki je uničila pristanišče in večji del mesta. Eksplodiralo naj bi 2750 ton amonijevega nitrata. Umrlo je več kot 200 ljudi, okoli 6000 pa jih je bilo ranjenih.

V uradu francoskega predsednika so napovedali, da želijo zbrati 357 milijonov ameriških dolarjev (okoli 300 milijonov evrov) za potrebe na področjih hrane, izobraževanja, zdravstva in čiste vode.

Francija medtem danes pripravlja novo mednarodno donatorsko konferenco za Libanon in njegove prebivalce, ki jo bosta skupaj gostila francoski predsednik Emmanuel Macron in generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres . Konference, ki bo potekala prek spleta, se bodo predvidoma udeležili tudi ameriški predsednik Joe Biden, predsednik Evropskega sveta Charles Michel in libanonski predsednik Michel Aoun .

Preiskava eksplozije še vedno poteka. Po letu dni še vedno ni znano, kaj jo je sprožilo in zakaj so bile kemikalije nenadzorovano shranjene šest let. Doslej so ugotovili, kdo je odgovoren za transport amonijevega nitrata v Bejrut ter kdo je odločil, da se ga raztovori in shrani v pristanišču.

Vodja preiskave Tarek Bitar je julija napovedal zaslišanje tedanjega premierja Hassana Diada in od parlamenta zahteval, da trem nekdanjim ministrom, ki so zdaj poslanci, odvzame imuniteto. Parlament je zahteval dodatne dokaze, kar pa je sodnik zavrnil. Odgovorni tako preiskavo blokirajo tudi s sklicevanjem na imuniteto.

Družine žrtev so sicer ob obletnici od vlade zahtevale, da odgovornim odvzame imuniteto. Preiskavo je izvedla tudi nevladna organizacija Human Rights Watch, ki libanonskim oblastem očita malomarnost. Zahtevajo neodvisno preiskavo pod okriljem Združenih narodov, pozvali so k mednarodnim sankcijam proti vodilnim v Libanonu.

Država je sicer že vse od eksplozije brez vlade s polnimi pooblastili, saj je Diabova vlada nekaj dni po njej odstopila. Pretekli teden so dobili že tretjega mandatarja za sestavo vlade. To je postal milijarder in poslovnež Najib Mikati.