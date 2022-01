Mineva mesec dni od Matejevega izginotja: se odgovor skriva na vojnem otoku?

Mineva natanko mesec dni, odkar je v Beogradu brez sledi izginil 27-letni Splitčan Matej Periš. V Beograd je danes znova prispela hrvaška policija, ki bo srbskim kolegom pomagala pri iskanju. Osredotočali se bodo na Veliki vojni otok, eno zadnjih lokacij, od koder je bil oddan signal z Matejevega mobilnega telefona. Matejev oče ostaja v Beogradu in še vedno upa na srečen konec. "Najtežje mi je zjutraj, ko se zbudim in ne vem, ali sem sanjal," pravi.

"Mineva mesec dni, odkar je izginil. Žal nimamo nobenih novih informacij. Na vprašanje, kje je Matej, nimamo odgovora," je Matejev oče Nenad Periš dejal za Večernji list. Povedal je, da je z delom srbske policije zadovoljen. "Delajo po svojih močeh, osredotočajo se na informacije, ki so jih dobili iz posnetkov kamer. Glede na kvaliteto in število posnetkov poskušajo rekonstruirati, kaj se je zgodilo. Nobenih pripomb nimam na njihovo delo. Hrvaška policija je prav tako obveščena, sodelujejo in strokovno opravljajo svoje delo."

Pripomnil je, da gre za zelo zapleten primer, obstaja veliko dezinformacij, ljudje sporočajo številne namige. "Prosim, da jih javljajo hrvaški ali srbski policiji, menim, da je to pravi način," je pozval.

Hrvaška policija znova prišla v Beograd Sam je v stalnem stiku s hrvaško policijo. "Pomembno je, da imajo mir, da se lahko osredotočajo na pomembne stvari. Prejšnji teden so mi sporočili, da prihajajo. Dobro sodelujemo. Samo policija lahko reši ta primer, zahvaljujem pa se vsem, ki poskušajo pomagati. Javite se policiji, ne preiskujte na lastno pest – to lahko samo ovira preiskavo," je še dejal. Ali imajo zagrebški kriminalisti kakšne nove informacije, Periš ne ve, češ da mu tega po telefonu ne bi povedali. So mu pa dejali, da bodo podrobno prečesali Veliki vojni otok, ki je ena zadnjih lokacij, od koder je bil oddan signal z Matejevega mobilnega telefona. "Telefonski signal so zaznali dve uri in pol ali celo tri ure po tem, ko naj bi šel Matej že v vodo. To me ta trenutek najbolj muči," pa je za Tanjug Tv dejal Nenad. Otok, ki so ga sicer preiskali že dvakrat, je sicer trenutno težko dostopen zaradi visoke vode, a policija naj bi bila prepričana, da bodo Matejevo truplo našli tam.