Mineva pet let od poskusa državnega udara v Turčiji

V mili poletni noči s 15. na 16. julij 2016 je del turške vojske, nezadovoljen s 15-letnim vladanjem Erdogana, poskušal prevzeti oblast. Pučisti so zaprli mostove v Istanbulu, bombardirali parlament v Ankari in na ulice poslali tanke. Toda njihov poskus je spodletel in Erdogan se je zmagovito vrnil s počitnic v Istanbul, ulice turških mest pa je preplavilo na tisoče Turkov, ki so nasprotovali udaru.

Ubitih 250 ljudi

Med poskusom prevrata je bilo ubitih okoli 250 ljudi, ki so jih razglasili za mučenike. Za turške oblasti je bil poraz pučistov zmaga za demokracijo. Bosporski most v Istanbulu, kjer je bilo žarišče spopadov, so preimenovali v Most mučenikov 15. julija, ta dan je po novem tudi državni praznik – dan demokracije in narodne enotnosti.