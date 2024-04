Mineva pet let od požara v pariški katedrali Notre-Dame

V francoski prestolnici obljubljajo, da bo katedrala poleti do odprtja olimpijskih iger v Parizu obnovljena.

Na pomladni večer pred petimi leti so svet obkrožili posnetki plamenov, ki so švigali iz notredamske katedrale. Do naslednjega jutra je uspelo gasilcem ogenj pogasiti, konstrukcija je zdržala in pomemben francoski nacionalni simbol je bil rešen. Škoda je bila kljub temu velika: požar je uničil leseno ostrešje, dele obokanega stropa, zrušil se je tudi 93 metrov visok, s svincem prekrit leseni stolpič iz 19. stoletja.

Dan po tragediji je francoski predsednik Emmanuel Macron napovedal, da bo delno uničena cerkev obnovljena v petih letih. Ambiciozna obljuba, ki ji je takrat le malokdo verjel.

Da Notre-Dame 15. aprila 2019 niso popolnoma zajeli plameni, je zasluga približno 650 gasilcev. Od takrat se je več sto obrtnikov in delavcev posvečalo obnovi in katedrala bo kmalu obnovljena v svoji izvorni podobi. Gradbene odre naj bi odstranili do pričetka olimpijskih iger. Gotska mojstrovina bo tudi vključena v program ob odprtju olimpijskih iger.