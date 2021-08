Mineva pet let od smrtonosnega potresa v Italiji

V Italiji se spominjajo smrtonosnega potresa, ki je na današnji dan leta 2016 povzročil razdejanje in zahteval 299 življenj. Na spominski slovesnosti v pokrajini Rieti danes pričakujejo tudi premierja Maria Draghija. Že zgodaj davi pa so se žrtvam poklonili z bedenjem v Amatriceju, ki ga je potres z magnitudo šest skoraj v celoti uničil.

Prebivalce osrednje Italije je 24. avgusta 2016 ob 3.36 zbudil silovit potres, sledili so močnejši popotresni sunki. Najhuje je bil prizadet kraj Amatrice, kjer je umrlo 249 ljudi, vas pa je bila v ruševinah.

Na pomoč je prihitelo več tisoč vojakov in reševalcev. Ena od večjih težav goratega območja je bil težak dostop. Več cest so po potresu zasuli zemeljski plazovi in kamenje, porušenih je bilo več mostov. Več deset tisoč gospodinjstev je ostalo brez elektrike. Reševalci, ki so prvi prišli na najbolj prizadeta območja, so se do ujetih poskušali dokopati kar z golimi rokami, smo poročali takrat.

Hudo je bilo tudi v sosednjih krajih. Accumoli v deželi Lacij ter Pescara del Tronto v deželi Marke sta bila po takratnem poročanju videti kot po bombnem napadu. Veliko škodo je potres povzročil tudi v vasici Arquata. Skupno so potresi zahtevali 299 življenj. Več deset tisoč ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Škodo so ocenili na okoli 23 milijard evrov. Šlo naj bi za najhujši potres v Italiji zadnjih sto let. Fotografije in posnetki razdejanja so hitro zaokrožili po celem svetu.

Po potresu 24. avgusta 2016 sta sledila še dva močnejša — 30. oktobra 2016 in 18. januarja 2017. Skupno je bilo v potresih uničenih 138 občin, prizadetih je bilo 600.000 oseb.

Pet let po potresu so danes ob 3.36 v Amatriceju zadoneli zvonovi S to gesto so v Italiji obeležili tragedijo. Ob tem so prebrali tudi imena smrtnih žrtev. V okviru spominskih slovesnosti bo danes potekala maša. Na obletnico pa bo prizadete kraje obiskal tudi Mario Draghi, ki bo predvidoma položil venec v spomin na žrtve.

Na niz močnih potresov v srednji Italiji so se danes spomnili tudi na Agenciji RS za okolje. Na družbenih omrežjih so zapisali, da so bili najbolj prizadeti kraji Accumoli, Pescara del Tronto in Amatrice, kjer je bilo tudi največ žrtev.

