Minevajo tri leta od začetka ruske invazije na Ukrajino

Trump se je sredi meseca v pogovoru s Putinom dogovoril za začetek mirovnih pogajanj. Ukrajino in evropske zaveznice sedaj skrbi, da bodo pogajanja potekala mimo njih. V zadnjih dneh je Trump tudi ostro kritiziral ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in ga označil za "neizvoljenega diktatorja".

Do največje spremembe v zadnjem letu sicer ni prišlo na bojišču, temveč na političnem parketu. ZDA je namreč po vrnitvi predsednika Donalda Trumpa v Belo hišo spremenila politiko in retoriko glede konflikta v Ukrajini.

Ruski predsednik Vladimir Putin je 24. februarja 2022 sprožil invazijo na Ukrajino z besedami, da gre posebno vojaško operacijo "za demilitarizacijo in denacifikacijo" zahodne sosede. S tem se je na evropski celini začel najhujši konflikt po drugi svetovni vojni, ki je zahteval na tisoče žrtev tako med civilisti kot vojaki, razselil na milijone ljudi in povzročil obsežno humanitarno krizo.

Von der Leyen: Pospešiti je treba pošiljanje orožja v Kijev

"Svobodna in suverena Ukrajina je v interesu celotnega sveta," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa na poti v Kijev, kamor je prispela z vlakom, dejala von der Leyen.

Poudarila je nujnost povečanja vojaške pomoči Ukrajini. "Pospešiti moramo takojšnjo dostavo orožja in streliva," je dejala in dodala, da bo predstavila celovit načrt za povečanje proizvodnje orožja in obrambnih zmogljivosti EU.

Von der Leyen je napovedala tudi nadaljnje ukrepe za povečanje energetske varnosti Ukrajine in EU. Povedala je, da je cilj do konca prihodnjega leta v celoti vključiti trge z električno energijo Ukrajine in Moldavije v električno omrežje EU. "Naše tesno partnerstvo je v ukrajinskem, a tudi v evropskem interesu," je dejala.

Ob prihodu v Kijev pa je na omrežju X zapisala: "Danes smo v Kijevu, ker je Ukrajina Evropa. V tem boju za preživetje ni na kocki le usoda Ukrajine. To je usoda Evrope."