Mini Donald in Melania v središču pozornosti na praznovanju noči čarovnic v Beli hiši

Največ pozornosti pa sta vzbudila miniaturna Donald in Melania Trump – on v črni obleki z rdečo kravato, ona v elegantni beli obleki –, nad katerima je bil navdušen tudi prvi par. Zakonca Trump sta na letošnjem praznovanju noči čarovnic v Beli hiši zaradi pandemije covida-19 preskočila razdeljevanje sladkarij in namesto tega v pozdrav pomahala obiskovalcem. Pred obiskovalce sta stopila ob glasbeni spremljavi skladbe Michaela Jacksona "Thriller" , dogodek pa ni minil brez nevšečnosti, saj so ameriški mediji opozorili na to, da si par ni nadel obraznih mask, medtem ko je pozdravljal otroke, ki so se vrstili pred njim.

Tradicija obeleževanja noči čarovnic v Beli hiši sega v leto 1958, ko se je takratna prva dama Mamie Eisenhower odločila, da jo bo za praznik še posebej okrasila. Letos so se med mimohodom otrok izmenjevale dramatične skladbe, od uvodne špice serije Game of Thrones pa do znanih melodij Fantoma iz opere. Gostje letošnje prireditve so bili zdravstveni delavci, družine vojakov in šolarji. NASA je na ogled postavila vesoljske predmete in inštrumente, s katerimi so lahko otroci opazovali vesolje, vojaški orkester pa je igral tradicionalne pesmi za noč čarovnic.