Mini turneja Zelenskega: Kaj so mu obljubili evropski zavezniki?

Prva na listi je bila Velika Britanija, tesna zaveznica ZDA in Ukrajine. Britanskemu premierju Keirju Starmerju je predstavil podrobnosti "ukrajinskega načrta za zmago", kot je dodal, pa sta se dogovorila tudi, da bosta pri tem sodelovala z zavezniki. Kot je sporočil premierjev urad na Downing Streetu, sta voditelja razpravljala še o izzivih za Ukrajino zaradi bližajoče se zime in o tem, kako bi "naložbe v varnost Ukrajine podprle širšo varnost Evrope za prihodnje generacije".

Ukrajinski voditelj sicer še ni javno predstavil svojih predlogov za zmago proti Rusiji, vendar se je za turnejo po Evropi odločil ravno v času bližajočih se ameriških volitev, piše AP. Svoj načrt bi moral predstavljati tudi na srečanju zahodnih voditeljev konec tedna v Nemčiji, a je to splavalo po vodi, potem ko je ameriški predsednik Joe Biden zaradi orkana, ki je prizadel Florido, ostal doma. A zaveznice so še vedno na evropskih tleh, zato je Zelenski čas namenil prav njim, zvestim prijateljem Ukrajine zunaj Združenih držav.

Po Starmerju in Rutteju je prišla na vrsto še Francija, kjer se je sestal s predsednikom Emmanuelom Macronom , ukrajinski voditelj pa je potrdil, da sta se pogovarjala o zagotovitvi večje vojaške pomoči in dovoljenju ukrajinskim silam za izvajanje napadov dolgega dosega. Kijev namreč močno želi, da bi zahodni partnerji dovolili napade v Rusiji z uporabo orožja dolgega dosega, ki ga zagotavljajo. Velika Britanija in Francija sta se do zdaj zdeli pripravljeni stopiti Zelenskemu nasproti, precej pa je okleval Biden.

Po Macronu pa je sledila še Giorgia Meloni, premierka Italije, ki je zagotovila polno in stalno podporo svoje države "tako na dvostranski kot večstranski ravni, da bi Kijevu omogočila najboljši možni položaj za vzpostavitev pravičnega in trajnega miru".

Melonijeva je poudarila, da je bilo njuno srečanje odlična priložnost za razpravo o razmerah v od vojne razdejani državi in "najnujnejših vojaških, finančnih in humanitarnih potrebah Ukrajine, pa tudi o prihodnjih diplomatskih pobudah in poteh za končanje konflikta". Rim bo še naprej prispeval svoj delež, tudi k obnovi Ukrajine, je opozorila. Napovedala je tudi, da bo 10. in 11. julija prihodnje leto v Rimu konferenca o obnovi Ukrajine. Zelenski je po srečanju z Melonijevo sporočil, da je Italiji hvaležen za priprave na konferenco. "Za nas je pomembno, da so italijanska podjetja zastopana v projektih obnove v Ukrajini," je zapisal na družbenem omrežju X.